Les éditions Grasset publient ce mercredi 11 mai "Pour l'Ukraine", un livre regroupant 23 des principaux discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky, du début de la guerre à aujourd'hui.

"Pour l'Ukraine" regroupe 23 discours du président Volodymyr Zelensky. © AFP / Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

"Pour l'Ukraine" est un petit livre d’une centaine de pages, bleu et jaune, comme le drapeau ukrainien, avec une photo du président Zelensky à son bureau. Ce livre rassemble 23 discours du président ukrainien, du début de la guerre en Ukraine à aujourd'hui. Un livre qui constitue "un récit de guerre et de résistance", selon les éditions Grasset qui en détiennent l'exclusivité mondiale. Il paraît ce mercredi 11 mai.

Un livre pour l'Histoire

D'ordinaire, Charles Dantzig, éditeur depuis une trentaine d'années chez Grasset, publie de la littérature. Il est rare de le voir s'aventurer en politique. La dernière fois, c'était pour publier un discours du président Obama, avant son élection.

C'est pourtant lui qui, mû par un sentiment d'urgence, a eu l'idée de ce recueil. Sur les réseaux qui lui ont permis d'entrer en contact avec Volodymyr Zelensky et sur les négociations qui ont abouti au livre, il préfère rester discret. Ce qu'il peut dire, c'est que tout est allé très vite. "J'ai parlé de cette idée lors du comité de lecture du 7 mars ", raconte-t-il. "Je crois que je n'ai jamais composé et fait faire un livre aussi vite de ma vie puisqu'il a fallu à peine un mois et demi."

"Ces discours, en réalité, sont mondialement célèbres et mondialement inconnus."

L'ouvrage, d'une centaine de pages, rassemble 23 discours présentés et annotés, pour permettre au lecteur de s'y retrouver. L'éditeur ne craint-il pas un effet de "déjà vu" ou "déjà entendu" ? Pas du tout, répond-il, car même si on parle beaucoup d'Ukraine dans les médias, ces discours sont mal connus, soutient Charles Dantzig. "En réalité, personne n'en a jamais entendu plus de quelques phrases reprises à la télévision, à la radio ou sur les réseaux sociaux. Donc ces discours, en réalité, sont mondialement célèbres et mondialement inconnus."

Le talent de Zelensky

Charles Dantzig a opéré une sélection parmi les textes envoyés par la présidence ukrainienne. Il a fait en sorte que l'ensemble forme un récit de guerre et de résistance. On y voit se dessiner la personnalité d'un dirigeant qui a surpris le monde entier. "Zelensky est en quelque sorte la rédemption de Coluche", analyse Dantzig. "Je n'ai rien contre Coluche bien entendu ! Zelensky aussi était un comédien très sympathique, mais lui, il se hausse à quelque chose qu'il n'était pas."

Zelensky, estime l'éditeur, possède un véritable talent oratoire et rhétorique. Et de citer ce passage où, s'adressant aux Ukrainiens, il dit au sujet des pays occidentaux qui tardent à leur venir en aide : "Laissez-les se nourrir de guerre !"

Les éditions Grasset ont cédé les droits de ce livre à une demi-douzaine de pays. D'autres pourraient suivre. Les bénéfices seront intégralement reversés sur un compte de l'ambassade d'Ukraine pour aider le peuple ukrainien.