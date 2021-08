Les partenaires européens de la Pologne font part depuis longtemps de leur préoccupation pour le respect de la démocratie dans le pays. Désormais les États-Unis s'inquiètent aussi d'une loi, qui mettrait en danger une chaîne d'information détenue par un groupe américain.

Une manifestation en soutien à TVN contre le projet de loi sur la presse, en Pologne © AFP / STR / NurPhoto

Cela fait longtemps que les pays européens font part de leurs inquiétudes sur la liberté d'expression en Pologne. Jusqu'à présent, les États-Unis s'étaient peu exprimés sur la question, jusqu'à mercredi. L'Amérique s'inquiète d'une loi controversée, adoptée mercredi par le parlement conservateur polonais, à tel point que le secrétaire d'État américain a pris la peine de s'exprimer publiquement.

Cette loi menace la liberté de la presse selon l'opposition... et selon les États-Unis, elle menace surtout la première chaîne d'information du pays, TV24, volontiers critique du gouvernement et propriété du groupe américain Discovery. C'est pour cela que les États-Unis montent au créneau : le groupe TVN, qui détient TV24, est l'investissement américain le plus important en Pologne. Il détient une douzaine de chaîne de télévision, emploie 4 200 personnes, et est valorisé à un milliard de dollars.

Un vote obtenu avec une très courte majorité

Or, le ton de sa principale chaîne déplaît manifestement au pouvoir du PIS, le parti Droit et Justice du Premier ministre Mateusz Morawieck. La loi sur les médias a d'ailleurs fait exploser la coalition gouvernementale, en précipitant le départ de l'une des formations la composant. La veille de la présentation du texte de loi à la diète polonaise, le vice-Premier ministre tirait sa révérence : à la tête d'Accord, l'un des trois partis formant la coalition de droite, Jaroslaw Gowin sortait du gouvernement : selon lui, cette nouvelle loi "viole clairement le principe de la liberté de la presse".

Mais pour faire passer son texte mercredi soir, le gouvernement, qui n'a plus de majorité claire à la chambre basse (la diète) a réussi dans un premier temps à obtenir un ajournement de la loi, retardant sa mise au vote... puis, la présidente de la Diète décidant de faire revoter la chambre, à retourner quatre députés d'un petit parti antisystème, Kukiz, pour obtenir une très courte majorité. Le leader de la formation a annoncé que les députés s'étaient "trompés" lors du premier vote. C'est sous des cris des députés de l'opposition scandant "Escrocs" que le texte a été adopté par la diète mercredi soir.

Les États-Unis obligés de céder leur groupe ?

Si le texte finit par être entériné par le Sénat puis promulgué, il devrait obliger le groupe américain Discovery à céder 51% de ses parts dans TVN à des investisseurs polonais, ce qui pourrait permettre d'infléchir clairement la ligne éditoriale de la première chaîne d'information du pays... ce qui était sans doute le but de la manœuvre.