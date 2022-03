Seize jours que la guerre a commencé en Ukraine. Le sommet de Versailles s'est achevé ce vendredi et Emmanuel Macron a menacé la Russie de nouvelles sanctions. Le Kremlin de son côté a annoncé que les Syriens pouvaient se porter volontaires pour combattre. L'accès au réseau social Instagram est lui restreint.

La ville de Dnipro cible de nombreux bombardements, le sommet de Versailles s'est achevé ce vendredi, la Russie restreint l'accès au réseau social Instagram et le nombre de réfugiés ukrainiens est désormais de 2,5 millions. © AFP

Au seizième jour de l'invasion lancée par Vladimir Poutine, le président de la France a mis en garde la Russie, concernant de nouvelles sanctions, si la guerre se poursuivait. Le Kremlin a annoncé restreindre l'accès à Instagram et a lancé un appel aux ressortissants syriens pour venir combattre en Ukraine. La ville de Dnipro a elle été la cible de bombardements. Voici les faits marquants de ce vendredi 11 mars.

Le fait du jour : le Kremlin annonce que les Syriens peuvent se porter volontaires pour combattre

La Russie a annoncé vendredi que des ressortissants syriens pouvaient se porter volontaires pour aller combattre les forces ukrainiennes. La Russie a apporté un soutien militaire considérable au régime syrien depuis l'automne 2015, appuyant ses forces à la fois contre celles de l'opposition et celles des jihadistes, sauvant de facto le pouvoir de Bachar al-Assad qui contrôle désormais l'essentiel de la Syrie. Pour le Kremlin, l'envoi de combattants étrangers en Ukraine se justifie car, selon lui, l'Occident facilite la venue de "mercenaires" en soutien à l'Ukraine. "Si le monde occidental est si enthousiaste à l'idée de la venue de mercenaires divers et variés, alors de (notre) côté on a aussi des volontaires qui veulent participer", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Plus tôt vendredi, le président russe a ordonné de faciliter l'envoi de combattants "volontaires" en Ukraine. "Si vous voyez que des gens veulent y aller volontairement, qui plus est pas pour de l'argent, et aider ceux qui vivent dans le Donbass, alors il faut aller à leur rencontre et les aider à rejoindre la zone de combat", a ainsi dit Vladimir Poutine, en réponse à une proposition de son ministre de la Défense. L'Ukraine a annoncé la création d'une légion d'étrangers volontaires intégrée à ses forces armées pour combattre les forces russes sur son territoire.

La citation du jour : "Il faut aller plus fort, ce n'est pas ce que nous attendons"

Le président ukrainien a estimé vendredi que l'Union européenne devait "en faire plus" pour l'Ukraine, après que les dirigeants des 27 ont exclu la veille toute adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE. "Il faut aller plus fort. Ce n'est pas ce que nous attendons", a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo sur Telegram. "Il faut que les décisions des hommes politiques coïncident avec l'humeur de leurs peuples, les peuples européens (...) L'Union européenne doit en faire plus pour nous, pour l'Ukraine."

Réunis jeudi en sommet à Versailles, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE n'ont pas jugé possible l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne, tout en ouvrant la porte à des liens plus étroits. Alors que Kiev a déposé une candidature dans l'espoir de rejoindre l'UE "sans délai", le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a rappelé qu'il n'existait "pas de procédure rapide". "Nous voulons travailler intensivement avec l'Ukraine", a-t-il néanmoins précisé.

La photo du jour

Charles Michel, président du Conseil européen, Emmanuel Macron, le président français et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Tous les trois ont pris la parole vendredi, à l'issue du sommet de Versailles. © AFP / LUDOVIC MARIN

Le sommet de Versailles s'est achevé ce vendredi. Emmanuel Macron a prévenu, à l'issue de ces deux jours de discussions, que les Européens étaient prêts à prendre des "sanctions massives" contre la Russie si la guerre en Ukraine se poursuivait. "Si les choses continuaient sur le plan militaire (...), si Poutine intensifie les bombardements, fait le siège de Kiev, s'il intensifie encore les scènes de guerre, nous savons que nous devrons prendre encore des sanctions massives", a déclaré le chef de l'Etat devant la presse, en affirmant que l'UE soutiendrait l'Ukraine "jusqu'au bout". "Nous sommes prêts à sanctionner, au-delà de ce qui a été fait. A dessein, je préserve l'ambiguïté stratégique", a-t-il précisé. Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait "s'entretenir dans les prochaines heures avec le président russe Vladimir Poutine" pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu et demander le retrait des troupes russes d'Ukraine.

De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé qu'un "quatrième paquet - de sanctions- viendra. Et comme le Président l'a dit, nous sommes déterminés à répondre de manière appropriée à l'agression atroce menée par Vladimir Poutine et nous serons énergiques dans notre réponse". Ses services ont étudié toutes les options de sanctions qui sont soumises aux Etats membres pour adoption.

Enfin, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a de son côté proposé de doubler le financement européen pour fournir des armes à l'Ukraine et de porter cette somme à 1 milliard d'euros. Josep Borrell a déclaré avoir "fait une proposition pour doubler la contribution - de l'UE - avec 500 millions d'euros en plus pour des armements en soutien à l'armée ukrainienne". "Je suis certain que les dirigeants vont la soutenir", a-t-il ajouté.

Le tweet du jour

Le bombardement d'un hôpital pour enfants, mercredi, a provoqué l'indignation et une vague de condamnation de la communauté internationale. Une photo en particulier, d'une femme enceinte avec le visage englanté, a fait le tour du monde. La journaliste indépendante, Olga Tokariuk, a annoncé ce vendredi sur son compte twitter que cette dernière avait accouché. "J'ai reçu une mise à jour d'un parent de Marianna - une fille enceinte de l'hôpital bombardé de Marioupol. Ils ont pu la joindre brièvement au téléphone. Hier soir à 22h, Marianna a accouché d'une petite fille ! Ils vont bien, mais il fait très froid à Marioupol et les bombardements ne s'arrêtent pas".

La vidéo du jour

Selon les services d'urgence ukrainiens, des frappes aériennes ont visé vendredi des zones civiles à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine. La ville était jusqu'à présent épargnée par les forces russes. Tôt le matin, "il y a eu trois frappes aériennes sur la ville, sur un jardin d'enfants, un immeuble résidentiel et une usine de chaussures à deux étages où un incendie s'est ensuite déclaré. Une personne est décédée", ont déclaré les secours ukrainiens dans un communiqué. La journaliste Liz Cookman, qui couvre le conflit, a posté une vidéo des dégâts sur Twitter.

Les autres informations à retenir :

La Russie a annoncé avoir restreint l'accès au réseau social Instagram, qu'elle accuse de propager des appels à la violence contre les Russes en lien avec le conflit en Ukraine. "A la suite de la requête du bureau du Procureur général, l'accès au réseau social Instagram (...) sera restreint en Russie", a déclaré vendredi le régulateur russe des télécommunications, Roskomnadzor, dans un communiqué. Les sites ou applications à l'accès limité deviennent généralement largement inaccessibles. C'est déjà le cas de Facebook et Twitter, qui ont été visés par cette même mesure de restriction après le déclenchement de l'opération militaire en Ukraine, le 24 février. Plus tôt vendredi, les autorités russes avaient annoncé engager des poursuites contre le groupe Meta, la maison qui possède Instagram, ainsi que Facebook et WhatsApp, l'accusant de propager des "appels aux meurtres" contre les Russes. Meta avait annoncé jeudi faire des exceptions à son règlement sur l'incitation à la violence et à la haine en ne supprimant pas des messages hostiles à l'armée et aux dirigeants russes, dans un contexte d'indignation internationale contre l'offensive de Moscou en Ukraine.

Vladimir Poutine a dit voir "des avancées positives" dans les pourparlers avec l'Ukraine, à l'occasion d'une rencontre avec son allié bélarusse Alexandre Loukachenko. "Je vais vous informer (...) de comment se passent les négociations, qui ont lieu presque tous les jours désormais. Il y a certaines avancées positives", a déclaré le président russe vendredi, sans donner d'autres précisions. Trois tours de pourparlers ont eu lieu au Bélarus depuis l'entrée en Ukraine de dizaines de milliers de soldats russes. Ils étaient essentiellement focalisés sur la création de couloirs humanitaires pour les civils. Jeudi, les ministres russe et ukrainien des Affaires étrangères se sont rencontrés pour la première fois depuis le début de l'offensive russe. Mais aucune avancée n'a été annoncée en vue d'un cessez-le-feu.

La Russie "paiera le prix fort si elle utilise des armes chimiques" en Ukraine, a prévenu Joe Biden, alors que les occidentaux s'inquiètent d'une possible utilisation d'armes chimiques par Moscou en Ukraine. Le président américain a également annoncé vendredi que les Etats-Unis et leurs alliés avaient décidé d'exclure la Russie du régime normal de réciprocité régissant le commerce mondial, ce qui ouvre la voie à l'imposition de sévères tarifs douaniers. Joe Biden veut aussi interdire les importations de vodka, diamants et produits de la mer russe. "sanctions massives" contre la Russie si la guerre se poursuivait.

Plus de 2,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine, depuis le lancement de l'invasion russe le 24 février, ont indiqué les Nations unies vendredi. Parmi eux, 116 000 étaient des ressortissants de pays tiers, a indiqué séparément l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés, environ 1,5 millions. Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 10 000 personnes ont été recensées en France vendredi. Au 9 mars, l'ONU estimait que quatre millions de personnes pourraient vouloir quitter l'Ukraine pour échapper à la guerre au cours des six premiers mois de l'offensive.

Les pays du G7 ont demandé à la communauté internationale d'éviter toute mesure limitant les exportations de denrées alimentaires pour ne pas aggraver l'actuelle hausse des prix sur ce marché déstabilisé par la guerre en Ukraine. Parallèlement, le président français Emmanuel Macron a estimé que l'Europe et l'Afrique "seront très profondément déstabilisées sur le plan alimentaire" dans les 12 à 18 mois à venir en raison de la guerre.