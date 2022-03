Douze jours que la guerre a commencé en Ukraine. Ce lundi a été marqué par l'ouverture de couloirs humanitaires vers la Russie, refusés par Kiev. Une annonce du Kremlin dénoncée par Emmanuel Macron, qui pointe le "cynisme" de Vladimir Poutine. De nouvelles discussions entre Russes et Ukrainiens sont également en cours.

Au douzième jour de l'invasion lancée par Vladimir Poutine, la Russie a annoncé ouvrir des couloirs humanitaires vers la Russie. Une option "pas acceptable" pour Kiev, qui a été refusée. Emmanuel Macron a quant à lui dénoncé le cynisme de Vladimir Poutine. Une nouvelle session de pourparlers a également lieu ce lundi. Enfin, la vidéo d'une petite fille chantant la Reine des neiges fait le tour du monde. Voici les faits marquants de ce lundi 7 mars.

Le fait du jour : la Russie annonce des couloirs humanitaires... vers la Russie

En début de matinée, la Russie a annoncé ce lundi l'instauration de cessez-le-feu locaux et l'ouverture de couloirs humanitaires pour permettre l'évacuation de civils de plusieurs villes d'Ukraine dont la capitale Kiev. Cependant, la moitié de ces couloirs rejoignent la Russie ou le Bélarus, depuis lequel l'armée russe est aussi entrée en Ukraine le 24 février. Les couloirs ont donc été refusés par Kiev. "Ce n'est pas une option acceptable", a déploré la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk. Les civils évacués "n'iront pas au Bélarus pour ensuite prendre l'avion et aller en Russie", a-t-elle dit.

Selon l'armée russe, la décision d'ouvrir des couloirs humanitaires a été prise après une "demande personnelle" du président français Emmanuel Macron adressée à son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants se sont entretenus pendant près de deux heures dimanche par téléphone. Le chef de l'Etat n'a "évidemment pas" demandé de tels couloirs vers la Russie ou le Bélarus, a répliqué l'Elysée.

La citation du jour : "Tout ça n'est pas sérieux, c'est du cynisme moral"

Emmanuel Macron a dénoncé lundi "le cynisme moral et politique" de Vladimir Poutine au sujet de ces couloirs humanitaires vers la Russie. Ce qui est nécessaire, "ce ne sont pas simplement des couloirs, qui sont tout de suite menacés, ce n'est pas ce discours hypocrite qui consiste à dire : 'On va aller protéger les gens pour les amener en Russie'", a déclaré le président dans une interview à LCI. "Tout ça n'est pas sérieux, c'est du cynisme moral et politique qui m'est insupportable (...) La Russie plaide pour faire des couloirs humanitaires vers la Russie" mais "je ne connais pas beaucoup d'Ukrainiens qui ont envie d'aller se réfugier en Russie. C'est une hypocrisie, un artefact de communication que je réprouve", a également ajouté le chef de l'Etat.

Notant que la situation "s'aggrave chaque jour" en Ukraine, Emmanuel Macron a insisté qu'il fallait "faire stopper cette guerre sans devenir nous-mêmes des belligérants" et assuré que la France et ses alliés vont "continuer de mettre la pression diplomatique pour que cette guerre s'arrête au plus vite".

Sur le plan diplomatique, Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont prévu d'échanger mardi avec le président chinois Xi Jiping, a indiqué l'Elysée, alors que Pékin s'est dit "disposé" à participer, "le moment venu", à une médiation internationale pour mettre fin à la guerre.

La photo du jour

Un homme tient un enfant dans ses bras alors qu'il fuit la ville d'Irpin, à l'ouest de Kiev, le 7 mars 2022. © AFP / ARIS MESSINIS

A Irpin, dans la banlieue de Kiev, un couloir humanitaire officieux a été mis en place, permettant à des milliers d'habitants de la ville tombée aux mains des Russes de fuir via un pont de fortune, puis une unique voie sécurisée par l'armée, les volontaires et un système de navettes. Huit habitants fuyant Irpin ont été tués dans la seule journée de dimanche, dont une famille avec ses deux enfants, selon les autorités. Déjà 10 000 personnes ont quitté depuis cinq jours cette banlieue dortoir, aux hautes tours désormais en ruines.

Le tweet du jour

Guy Chazan, le chef du bureau du journal britannique Financial Times à Berlin, qui couvre la guerre en Ukraine, a publié ce lundi dans un tweet cette photo avec ce message : "À Saint-Pétersbourg, les autorités recouvrent de peinture bleue les mots 'Non à la guerre' gravés dans la glace du canal Moïka." Depuis le début de la guerre, une partie de la population russe montre son hostilité à l'offensive lancée par Vladimir Poutine chez son voisin ukrainien. Au moins 5 000 personnes manifestant sans autorisation ont été arrêtées dimanche dans 69 villes de Russie, a indiqué lundi l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations.

La vidéo du jour

Publiée il y a quelques jours, la vidéo est devenue virale ce lundi et dépasse, sur les réseaux sociaux, les six millions de vues. On y voit une petite fille, cachée dans un abri anti-bombes à Kiev, chanter "Libérée délivrée", la célèbre chanson du dessin animé Disney "La Reine des Neiges".

Les autres informations à retenir :

Le troisième round des négociations entre Russes et Ukrainiens est en cours en Biélorussie, depuis le milieu de l'après-midi. Les deux précédents rounds de négociations, également tenus au Biélorussie, pays allié de Moscou, n'ont pas donné de résultats. Le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, a lui annoncé qu'il allait tenir une réunion trilatérale jeudi avec ses homologues russe, Sergueï Lavrov et ukrainien, Dmytro Kuleba, à Antalya, dans le sud de la Turquie.

L'Europe peut s'attendre à recevoir cinq millions d'exilés si l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les bombardements des villes se poursuivent, a estimé lundi, à Montpellier, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. "Si les bombardements continuent, si on continue à bombarder les villes, de manière indiscriminée, on peut s'attendre à cinq millions d'exilés", a précisé le Haut-représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, lors d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères et du développement.

L'amitié entre Pékin et Moscou est "solide comme un roc" a assuré lundi le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, alors qu'une vague de sanctions internationales s'intensifie contre la Russie après son invasion russe de l'Ukraine. Attachée à son partenariat avec Moscou, la Chine s'est abstenue de condamner l'intervention russe en Ukraine, se refusant même à parler "d'invasion". "La Chine et la Russie, toutes deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu, sont [...] les partenaires stratégiques les plus importants l'un pour l'autre", a-t-il ajouté, estimant que Pékin et Moscou "contribuent" à la paix et la stabilité dans le monde.

Les autorités russes ont établi une liste de pays "hostiles" à la Russie, auxquels les particuliers et les entreprises russes pourront rembourser leurs dettes en roubles, monnaie dont la valeur a perdu 45% depuis janvier. Cette liste de pays, communiquée ce lundi, comprend entre autres les pays de l'Union européenne, l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada, Monaco, la Corée du Sud, les États-Unis, la Suisse et Japon. Ce texte a été préparé à la suite d'un décret présidentiel de vendredi, qui établissait en termes vagues une "procédure provisoire" de remboursement des dettes "envers certains créanciers étrangers". Pour ce faire, un débiteur pourra désormais demander à une banque russe de créer un compte spécial en roubles au nom du créancier étranger et de lui envoyer un paiement en équivalent rouble, au taux de change du jour de la Banque centrale. Cette nouvelle procédure temporaire s'applique aux paiements supérieurs à 10 millions de roubles par mois en équivalent à la devise étrangère.

Le rouble a battu de nouveaux records historiques de faiblesse face aux devises occidentales lundi, sur fond d'un possible embargo sur le pétrole russe. La devise russe a atteint le niveau jamais vu de 140 roubles pour un dollar, tandis qu'un record a été atteint face à la devise européenne peu après avec près de 152 roubles pour un euro.