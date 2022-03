Treize jours que la guerre a commencé en Ukraine. On compte désormais plus de deux millions de réfugiés ukrainiens, selon l'ONU. La journée a également été marquée par la prise de parole de Joe Biden, qui a annoncé avoir ordonné un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes.

On compte désormais plus de deux millions de réfugiés ukrainiens, les bombardements s'enchaînent dans le pays, l'Ukraine rafle tout en biathlon aux Jeux Paralympiques et un concert improvisé a eu lieu à Odessa, près des barricades.. © AFP

Au treizième jour de l'invasion lancée par Vladimir Poutine, le nombre de réfugiés ukrainiens a désormais dépassé les deux millions selon l'ONU. Le gouvernement français lance, lui, une plateforme afin d'organiser l'accueil des réfugiés. Joe Biden a annoncé avoir ordonné un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes. Enfin, pour remonter le moral des civils et des troupes, un concert improvisé a eu lieu près des barricades à Odessa. Voici les faits marquants de ce mardi 8 mars.

Le fait du jour : le nombre de réfugiés dépasse les deux millions

Le nombre de réfugiés qui ont fui l'Ukraine depuis l'invasion par l'armée russe a dépassé mardi les deux millions. L'information provient du Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés qui en fait le décompte. A la mi-journée, le nombre s'établissait précisément à 2.011.312 personnes et la Pologne en accueillait plus de la moitié, soit 1.204.403. La Slovaquie en dénombrait 140.745 tandis que la Hongrie accueillait 191.348 personnes.

Selon les derniers chiffres du HCR, la Roumanie et la Moldavie abritaient de leur côté plus de 82.000 réfugiés chacune. Le HCR a aussi précisé que 210.239 personnes, soit plus de 10%, avaient poursuivi leur route, une fois la frontière ukrainienne franchie, vers d'autres pays européens. Avant ce conflit, l'Ukraine était peuplée de plus de 37 millions de personnes dans les territoires contrôlés par Kiev - qui n'incluent donc pas la Crimée annexée par la Russie, ni les zones sous contrôle des séparatistes pro-russes.

La citation du jour : "En 40 de carrière, je n'ai pratiquement jamais vu une telle prépondérance de femmes, d'enfants, de personnes âgées"

Invité de France Inter mardi matin, le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a prévenu qu'il y a "des centaines de milliers de personnes en mouvement, qui essaient de fuir les zones de combats et de se réfugier d'abord à l'intérieur de l'Ukraine, dans des zones plus sûres, mais l'espace de sécurité se réduit, et les gens vont inévitablement essayer de passer les frontières".

Filippo Grandi a également ajouté qu'en "quarante ans de carrière, je n'ai pratiquement jamais vu une telle prépondérance de femmes, d'enfants, de personnes âgées, de personnes avec des handicaps" parmi les réfugiés. D'après le Haut-commissaire, il faut "particulièrement prêter attention aux enfants non accompagnés, et aux très nombreuses femmes, très jeunes, qui voyagent seules et sont très exposées à l'action des criminels et des trafiquants". Concernant les moyens d'aider ces réfugiés, Filippo Grandi a déclaré : "C'est terre à terre de le dire, mais c'est d'argent dont on a besoin, pour acheter ce qui est vraiment nécessaire. Et puis un jour viendra où il faudra accueillir des réfugiés ukrainiens."

Le nombre de réfugiés ukrainiens en France, "dénombrés officiellement par la PAF (police aux frontières) depuis le 25 février avoisine les 5.000 personnes, sachant qu'un certain nombre d'entre elles sont en réalité en transit", a indiqué mardi matin le Premier ministre, Jean Castex.

La photo du jour

Un guide de l'équipe d'Ukraine célèbre avec le drapeau de son pays la victoire de son équipe en para-biathlon, le 8 mars 2022, au Jeux paralympiques de Pékin. © AFP / Mohd Rasfan

Très loin de l'horreur de la guerre, des athlètes ukrainiens sont actuellement à Pékin pour les Jeux paralympiques, où ils dominent très largement leurs adversaires en biathlon. Ils ont offert à leur pays deux podiums 100% jaune et bleu ce mardi, lors des épreuves de 12,5 km (hommes) et 10 km (femmes). Depuis le début des Jeux, les Ukrainiens ont ainsi remporté 16 de leur 17 médailles en biathlon et ont raflé cinq titres sur six.

Cependant, s'ils ne sont pas physiquement présents en Ukraine, la guerre est évidemment dans toutes les têtes. "Nous sommes ici pour nous battre pour l'Ukraine, avec l'Ukraine et au nom de l'Ukraine", a déclaré la biathlète Iryna Bui, 26 ans, tandis que Oleksandra Kononova a évoqué les Jeux les "plus difficiles" pour elle. "Émotionnellement, il est très compliqué de se concentrer et de se focaliser sur la course et la compétition."

"Je pense toujours à ma famille et à mes amis quand je suis à l'hôtel...", a aussi décrit Taras Rad, médaillé de bronze en catégorie assis mardi. "En ce moment, en parlant d'eux, je tremble, je m'inquiète beaucoup."

Le tweet du jour

On parle beaucoup de fake news depuis le début de la guerre en Ukraine. Cependant, parfois, certaines informations, même les plus inattendues sont vraies. En témoigne ce post Twitter d'Alban Mikoczy, journaliste à France 2, qui a constaté qu'à Odessa, il y avait bel et bien des panneaux de direction "invitant les Russes à aller se faire f...".

La vidéo du jour

Odessa, ville stratégique grâce à son port, pourrait bientôt être attaquée par l'armée russe. En attendant, des barricades ont été installées par les militaires ukrainiens et la population. Près de l'une d'entre elles, un concert improvisé a eu lieu selon cette vidéo postée ce mardi par une journaliste du média catalan "Diari ara". Dans l'article posté sur le site internet du média, la correspondante, Cristina Mas, explique que "devant la barricade qui protège l'opéra de la ville, la fanfare militaire de l'armée ukrainienne" a repris, avec "des instruments à vent", et chanté pendant quelques minutes la célèbre chanson "Don't Worry Be Happy" de Bobby McFerrin.

Les autres informations à retenir :

Le président Joe Biden a annoncé avoir ordonné un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes, afin d'alourdir les sanctions imposées à la Russie et "porter un nouveau coup puissant à Poutine". "Nous ne contribuerons pas à subventionner la guerre de Poutine" a déclaré mardi le président des États-Unis. L'Europe s'est, pour l'instant, refusée à décréter un embargo sur les importations russes, qui assurent 40% de ses besoins en gaz naturel et 30% pour le pétrole. Les États-Unis sont, eux, exportateurs nets d'énergie, c'est-à-dire qu'ils produisent plus de pétrole et de gaz qu'ils n'en consomment, a rappelé Joe Biden. "Nous pouvons prendre cette décision, alors que d'autres ne le peuvent pas", a-t-il expliqué. Le Royaume-Uni va, lui, arrêter d'ici fin 2022 les importations de brut et produits pétroliers russes en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a annoncé mardi Kwasi Kwarteng, le ministre britannique des Entreprises et de l'Énergie.

Le géant pétrolier britannique Shell a annoncé son intention de se retirer du pétrole et du gaz russes "graduellement, pour s'aligner avec les nouvelles directives du gouvernement" britannique, en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine. Dans un communiqué, Shell a précisé que, "comme premier pas immédiat, le groupe va arrêter tous les achats au comptant sur le marché de pétrole brut russe" et va "fermer ses stations-services, ainsi que ses activités de carburants pour l'aviation et lubrifiants en Russie". Le patron de Shell avertit toutefois qu'au regard de "l'emplacement physique et de la disponibilité d'alternatives", cet effort "pourrait prendre des semaines". De son côté, le Royaume-Uni va arrêter les importations de pétrole russe d'ici fin 2022.

La ville de Soumy, théâtre de violents combats, a commencé mardi matin à évacuer ses habitants en direction de Lokhvytsia, à 150 km au sud-ouest, via un couloir humanitaire. Moscou a annoncé l'instauration de cessez-le-feu pour permettre l'évacuation de civils en provenance de Soumy, ainsi que des villes de Kiev, Kharkiv, Tcherniguiv et Marioupol, menacées par l'avancée des troupes russes. Outre Soumy, où des frappes aériennes russes ont tué lundi soir au moins 21 personnes dont deux enfants, de violents combats se sont également déroulés dans la ville d'Izioum (est).

Le gouvernement ukrainien a accusé mardi l'armée russe de ne pas respecter le couloir humanitaire instauré à Marioupol, censé permettre d'évacuer quelque 300 000 civils bloqués dans ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine. "L'ennemi a lancé une attaque exactement en direction du couloir humanitaire", a dénoncé le ministère de la Défense sur sa page Facebook.

Un haut responsable du Pentagone a estimé mardi qu'entre "2 000 à 4 000" soldats russes étaient morts en Ukraine depuis le début de l'invasion. S'exprimant devant une commission du Congrès, le lieutenant général Scott Berrier, à la tête de l'Agence américaine du renseignement de la Défense, a précisé que cette estimation approximative était à prendre avec prudence du fait qu'elle avait été élaborée à partir de plusieurs sources. Un rare bilan du ministère russe de la Défense avait fait état le 2 mars de 498 militaires russes tués.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé les "promesses" non tenues des Occidentaux pour protéger l'Ukraine des attaques russes. "Cela fait treize jours qu'on entend des promesses. Treize jours qu'on nous dit qu'on nous aidera dans le ciel, qu'il y aura des avions, qu'on nous les livrera", a-t-il déclaré mardi dans une vidéo publiée sur Telegram. "Mais la responsabilité pour cela repose aussi sur ceux qui n'ont pas été capables de prendre une décision en Occident depuis 13 jours. Sur ceux qui n'ont pas sécurisé le ciel ukrainien des assassins russes", a également ajouté le président.

Une plateforme baptisée "Je m'engage pour l'Ukraine" a été lancée ce mardi par le gouvernement français. Elle est destinée à organiser l'accueil des réfugiés ukrainiens. "C'est un système de parrainages de réfugiés. Vous êtes une famille française, vous avez la possibilité d'accueillir chez vous une famille ukrainienne, vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme", a précisé sur franceinfo Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, saluant "l'élan de générosité immense" des Français "vis-à-vis des Ukrainiens".