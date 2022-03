Depuis le début de la guerre il y a 15 jours, au moins 71 enfants sont morts. En Turquie, de négociations tendues en vue d'un cessez-le-feu sont entamés entre Kiev et Moscou, mais n'ont pas abouti. L'invasion russe a déjà provoqué 100 milliards de dollars de dégâts en Ukraine.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba ont entamé ce jeudi des pourparlers. © AFP

Au quinzième jour de l'invasion lancée par Vladimir Poutine, la Russie et l'Ukraine tentent de négocier. Des pourparlers ont démarré en Turquie. Le maire de Kiev annonce que la moitié des habitants de sa ville ont fui la capitale. Un premier bilan fait état de 71 enfants morts depuis le début de la guerre. Enfin, une association alerte sur le sort des animaux, parfois abandonnés par des familles fuyant la guerre. Voici les faits marquants de ce jeudi 10 mars.

Le fait du jour : la négociation (infructueuse) entre Russie et Ukraine

Sergueï Lavrov (à gauche) et Dmytro Kuleba (à droite) et la médiation de la Turquie (au centre) ce jeudi 10 mars. © AFP / CEM OZDEL / TURKISH FOREIGN MINISTRY / AFP

Des visages fermés se sont fait face ce jeudi matin, lors de la première rencontre entre les chefs des diplomaties russe et ukrainienne depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février dernier. Sergueï Lavrov et Dmytro Kuleba étaient en Turquie pour entamer des pourparlers. "Nous avons évoqué un cessez-le-feu mais aucun progrès n'a été accompli en ce sens", a déploré le ministre ukrainien des Affaires étrangères à l'issue de la rencontre. Selon lui, la Russie n'entend pas stopper son "agression" à moins que Kiev n'accède à "leur demande de capituler", mais il ajoute : "l'Ukraine ne s'est pas rendue, ne se rend pas et ne se rendra pas".

De son côté, le ministre russe assure qu'il souhaite continuer de dialoguer avec l'Ukraine. Avant cette rencontre, les trois autres tentatives de pourparlers entre délégations des deux pays, organisées au Bélarus, n'ont permis d'aboutir que sur des accords pour des couloirs humanitaires afin d'évacuer les populations. Des accords qui n'ont d'ailleurs pas été respectés par la Russie. Au sujet des livraisons d'armes à l'Ukraine, qu'il juge "dangereuses", Sergueï Lavrov prévient : "ceux qui gorgent d'armes l'Ukraine doivent bien sûr comprendre qu'ils porteront la responsabilité de leurs actes". Un journaliste du New-York Times rapporte que le chef de la diplomatie russe a répondu à un journaliste turc qui lui demandait si le conflit allait se propager à d'autres pays : “Nous ne prévoyons pas d'attaquer d'autres pays. Nous n'avons pas attaqué l'Ukraine, d'ailleurs."

Rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères et son homologue ukrainien (de dos) en Turquie ce jeudi 10 mars. © AFP / CEM OZDEL / TURKISH FOREIGN MINISTRY / AFP

La photo du jour : des quartiers en ruine

Des résidents venant de la ville de Bucha, au nord-ouest de la capitale Kiev, sont en train de fuir. La ville est actuellement contrôlée par l'armée russe. Ces habitants marchent avec des bagages vers le point de contrôle ukrainien, sur la ligne de front de la ville d'Irpin.

Plusieurs femmes rejoignent la ville d'Irpin, non loin de la ligne de front. © Maxppp / Roman Pilipey

Le tweet du jour : le sort des animaux de compagnie pendant la guerre

Fuir avec tous les membres de sa famille, ça signifie pour certains partir avec ses animaux. Mais d'autres chiens, chats et autres n'ont pas cette chance. Le journaliste américain de Buzzfeed, Christopher Miller, raconte à quel point la question des animaux de compagnie face à la guerre est un véritable problème : "Il n'y a pas que des gens qui fuient les bombardements russes. Ils y a des animaux de compagnie. J'ai vu tellement d'animaux terrifiés ces dernier jours. Ceux là s'en sont sortis en sécurité."

Passer la frontière avec ses animaux n'est pas simple quand il faut pouvoir présenter un certificat de vaccination, comme le dénonce l'association PETA, qui suit les évacuations. Heureusement, plusieurs pays, notamment la Pologne et la Roumanie ont allégé leurs protocoles en urgence, rejoints depuis par l'ensemble des pays de l'UE. Mais d'autres ukrainiens, par impossibilité de voyager avec ou pour leur sécurité, les abandonnent, selon l'association. Les plus chanceux de ces animaux, comme a pu le constater un journaliste de l'AFP sont confiés, par exemple au monastère Archangelo Mikhailovsky de Kiev.

Le journal local Dumskaya, basé à Odessa, révèle que de nombreux habitants de la ville se sont tournés vers le zoo pour accueillir leurs bêtes. Selon le directeur de l'établissement, plus de 300 animaux ont été laissés, notamment les moins facilement transportables, des perroquets, des reptiles, des hamsters ou encore des lapins. Une solution peut-être temporaire si l'armée russe attaque la ville. Le photographe du Wall Street Journal, Christopher Occhicone, explique, dans un post Instagram, avoir croisé la route d'une jeune femme près d'Irpin en banlieue de Kiev, les mains pleines de laisses, trainant avec elle 10 chiens qui se trouvaient dans un refuge, dont certains handicapés, pour les mettre à l'abri.

La vidéo du jour : une star du rock mobilise la population

Sviatoslav Vakartchouk n'est pas n'importe qui en Ukraine. Le chanteur et musicien est une figure culturelle et politique du pays depuis les années 90. Il a connu la célébrité avec Okean Elzy l'un des groupes de rock les plus populaires en Ukraine et comme juré de The Voice. Mais il est aussi célèbre pour s'être investi en politique dès le milieu des années 2000 dans les mouvements et partis libéraux, pro-occidentaux. Il a publiquement soutenu les révolutions Orange en 2004 et d'Euromaïdan en 2013 et a été élu député deux fois (mais a démissionné de ses mandats avant la fin), en 2007 en indépendant, et en 2019 avec son parti, Holos, proche de la ligne du président Zelensky.

Depuis le début de l'invasion russe, il est sur le terrain et donne de sa personne. Il a participé à la logistique des troupes de défense à Kiev, il a rencontré et apporté son soutien aux autorités locales de Mykolaïv, et il est allé à la rencontre des ukrainiens, comme ce jeudi à Odessa, où il a pris la parole et chanté devant les bénévoles du centre humanitaire. "Odessa est entre de bonnes mains, protégée par la meilleure armée", leur a-t-il lancé. Sa participation à l'effort de guerre : rassurer la population et faire en sorte qu'elle reste mobilisée.

Les autres informations à retenir

Au moins 71 enfants ont été tués en Ukraine depuis le début de l'offensive russe. Mercredi, le bombardement d'un hôpital pour enfant de Marioupol (sud-est de l'Ukraine) a fait trois morts, dont une fillette, selon la mairie de cette ville portuaire.

L'invasion russe a déjà provoqué 100 milliards de dollars de dégâts en Ukraine au bout de seulement 15 jours. Cette évaluation a été présentée par Oleg Ustenko, le conseiller économique de Volodymyr Zelensky. Des infrastructures routières, des hôpitaux et autres bâtiments de services publics, des infrastructures culturelles et sportives ont été détruits par les forces russes. Plus précisément, au sujet de son économie, "environ 50% de nos entreprises ne fonctionnent plus et celles qui tournent encore, ne sont pas à 100% de leurs capacités". Une situation qualifiée de "vrai désastre", "plus grave que n'importe lequel d'entre nous aurait pu l'imaginer".

La moitié de la population de Kiev a fui depuis le début de l'invasion russe. "Kiev s'est transformée en forteresse", ajoute le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko. L'agglomération de Kiev comptait 3,5 millions d'habitants avant le début du conflit avec la Russie.

Entre 50.000 à 100.000 refugiés fuyant le conflit en Ukraine pourraient arriver en France dans les prochaines semaines. Ce sont les prévisions du gouvernement français. Sur les plus de 2,1 millions de déplacés en raison de l'invasion russe de l'Ukraine, débutée le 24 février, la France avait reçu jeudi plus de 7.000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur.

La banque d'affaires américaine Goldman Sachs va se retirer de la Russie. Elle va devenir le premier grand établissement de Wall Street à prendre ses distances avec Moscou après l'invasion de l'Ukraine. Selon son dernier rapport annuel, l'exposition de la firme à la Russie s'élevait fin 2021 à 650 millions de dollars, la grande majorité étant liée à des créances d'acteurs privés et à des emprunteurs.

Pas d'embargo russe sur les exportations de pétrole et de gaz, assure Vladimir Poutine. Le président russe dit que la Russie respecte ses obligations en matière d'approvisionnement énergétique. Selon ses dires, "tous les volumes" sont livrés à l'Europe, comme prévu, et malgré l'invasion, même le "système de transport de gaz de l'Ukraine est rempli à 100%". En revanche, il considère ce n'est pas la guerre qui fait augmenter les prix de l'énergie : "les prix augmentent là-bas, mais ce n'est pas de notre faute, c'est le résultat de leurs propres erreurs de calcul, on ne peut pas nous rejeter la faute".

L'oligarque russe et propriétaire sur la sortie du club de football de Chelsea, Roman Abramovitch, est finalement sanctionné par le gouvernement britannique. Le Royaume-Uni vient de décider le gel de ses avoirs, une interdiction de transactions avec des particuliers et des entreprises britanniques et une interdiction de voyager, alors qu'il avait jusqu'à présent été épargné par les sanctions économiques en représailles à l'invasion russe. Ce proche du Kremlin, anticipant les sanctions, avait annoncé la vente du club de Premier League. Elle est désormais de fait suspendue. L'équipe peut toutefois continuer à rémunérer ses joueurs et jouer ses matchs.

Et au Royaume-Uni toujours, "à partir de mardi", les autorités assouplissent les règles, simplifient la procédure d'entrée des réfugiés ukrainiens dans le pays. Les Ukrainiens "titulaires d'un passeport n'auront plus besoin de se rendre dans un centre de demande de visas pour donner leurs données biométriques avant de venir au Royaume-Uni", a annoncé la ministre de l'Intérieur britannique Priti Patel. Une décision saluée par le ministre français, Gérald Darmanin, qui avait critiqué le weekend dernier les procédures inadaptées à la situation outre-Manche.