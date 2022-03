Dans un message publié lundi sur les réseaux sociaux, le célèbre groupe de hackers affirme avoir piraté la diffusion de plusieurs chaînes de télévision russes, en montrant des images de la guerre en Ukraine. Si le piratage semble bien avoir eu lieu, il n'aurait pas duré plus de quelques minutes.

Une telle attaque contre la Russie ne serait pas surprenante de la part d'Anonymous. Le collectif, le 24 février dernier, se déclarait officiellement en guerre contre le Kremlin. En cyberguerre plus précisément, en soutien au peuple ukrainien. Depuis, plusieurs comptes Twitter utilisés par les membres de la nébuleuse revendiquent des attaques informatiques contre différentes cibles russes, notamment contre le site du gouvernement russe, le 26 février et, plus récemment, contre des chaînes de télévision publique russes.

Concrètement, Anonymous entend perturber le fonctionnement des institutions, publier des données et des informations sensibles, mais aussi mener une guerre de l'information contre le Kremlin, en montrant la réalité de la guerre qui se cache derrière les mots "opération spéciale" martelés par le pouvoir à travers les médias.

Depuis le début de l'invasion, le collectif s'en est déjà pris a des chaînes russes, accusées d'être des organes de propagande du régime, comme RT en Russie, victime d'une attaque par déni de service (mise hors service d'un site grâce à une vague de connections) le 24 février dernier.

Kharkiv bombardée à la place du flash info

La dernière attaque en date remonte donc à dimanche. Un des comptes du collectif de hackers, @YourAnonTV, a publié un tweet accompagné d'une vidéo, assurant que les services de streaming russes Wink et Ivi, et les chaînes de télévision publiques Perviy, Rossiya 24 et Moskva 24 avaient été piratés pour diffuser à la place des infos des images de la guerre en Ukraine. Des images que l'on ne voit pas en Russie puisque les autorités ont organisé une invisibilisation de la guerre, de la situation militaire et humanitaire. Seules les images de "l'opération spéciale" telles qu'elles sont décrites par le Kremlin peuvent circuler dans les médias.

La vidéo qui accompagne le tweet montre des images de Kharkiv, la deuxième ville du pays, pilonnée par les forces russes. Ensuite, un habitant montre un missile russe, non explosé, planté dans le sol. Une situation qui a été constatée à plusieurs reprises depuis le début du conflit comme le montrent les photos prises par des journalistes en Ukraine, et qui peut être causée par un largage à trop basse altitude, un sol trop meuble ou un dysfonctionnement.

Photographie d'un missile planté dans le sol d'une rue de Kharkiv le 25 février dernier. © AFP / Radio Free Europe/Radio Liberty / AFP

La fin de la vidéo se termine par un message en russe invitant les téléspectateurs à s'opposer au conflit : "Nous sommes des citoyens russes ordinaires. Nous sommes opposés à la guerre sur le territoire ukrainien. La Russie et les russes contre la guerre ! Cette guerre est menée par le régime autoritaire et criminel de Poutine, au nom des citoyens russes ordinaires. Russes, opposez-vous au génocide en Ukraine !"

Quelques minutes après le premier message, le même compte @YourAnonTV, assure dans d'autres messages que toutes les chaînes de la télévision publique en Russie ont subi le même piratage, photos à l'appui. Dans un troisième message, il est annoncé que RT France, via sa diffusion satellite a également pris pour cible. RT en Europe a toutefois moins d'ampleur depuis la décision de l'Union européenne d'interdire sa diffusion sur l'ensemble de son territoire dès le 2 mars dernier.

Un piratage confirmé mais de courte durée

Plusieurs autres comptes Anonymous ont par la suite revendiqué la cyberattaque ou partagé le post initial, précisant que cela faisait partie d'une opération de grande ampleur, la "plus grande réalisée par les Anonymous". La nouvelle a rapidement été rapportée par Ukrinform, l'agence de presse nationale ukrainienne. Mais ce sont toujours les mêmes images fournies par Anonymous que l'on retrouve.

Les médias ont dans un premier temps usé de la plus grande prudence avec ces annonces, dans la mesure où aucun média russe ne serait autorisé par le pouvoir à confirmer ou même évoquer un tel piratage. Vérifier des informations en Russie, quand on est un média étranger sur place, est également plus difficile depuis la promulgation par Vladimir Poutine d'une loi punissant de peines jusqu'à 15 ans de prison toute publication qui s'apparenterait à une diffusion "fausses nouvelles" à l’encontre des forces armées.

Toutefois, dans une boucle Telegram, les journalistes russophones de la BBC (qui continuent d'alimenter en informations en opérant depuis l'extérieur de la Russie depuis que la direction a annoncé le 4 mars dernier que ses journalistes suspendaient leurs activités dans le pays pour raison de sécurité) assurent que des hackers d'Anonymous ont bien piraté dimanche les diffusions de plusieurs chaînes de télévision publiques russe, dont Perviy, Rossiya 24 et Moskva 24. Selon une source qui leur a envoyé des clichés montrant bien que des images de Kharkiv ont été diffusées à la place des programmes habituels, le piratage n'aurait pas duré longtemps. On peut donc imaginer qu'une large majorité de la population russe n'est pas au courant de ce qui est arrivé.