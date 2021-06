Un immeuble de 12 étages s'est effondré tôt jeudi matin à Surfside, au nord de Miami Beach en Floride. Les secours recherchent toujours des dizaines de personnes et évoquent plus de 150 disparus.

Un immeuble de 12 étages de Surfside, près de Miami (Floride) s'est partiellement effondré, faisant de très nombreux disparus dans les décombres © AFP / CHANDAN KHANNA

Un immeuble de bord de mer de 12 étages, dans lequel résidaient surtout des touristes étrangers, s'est brusquement effondré très tôt, jeudi 24 juin au matin. Le président américain Joe Biden a déclaré l'état d'urgence vendredi, afin de fournir une assistance fédérale pour les opérations de secours et de relogement d'urgence des rescapés.

Selon le sénateur républicain de Floride Marco Rubio, "presque un tiers des disparus (...) sont étrangers". "Nous travaillons avec les consulats de divers pays en Amérique latine pour aider les membres des familles des victimes qui ont besoin de venir aux Etats-Unis à obtenir des visas", a-t-il tweeté jeudi.

Vue aérienne de l'immeuble Champlain Towers South de Surfside, au nord de Miami Beach, qui s'est partiellement effondré le 24 juin © AFP / CHANDAN KHANNA

Seule une partie de l'immeuble s'est effondrée faisant de nombreuses victimes et des dégâts considérables © AFP / CHANDAN KHANNA / AFP

Parmi les disparus identifiés figurent neuf Argentins, trois Uruguayens et six Paraguayens.

Ce qu'il reste de la partie de l'immeuble effondré à Surfside près de Miami Beach (Floride) © AFP / CHANDAN KHANNA

Les douze étages se sont écroulés vers 01H30 du matin (05H30 GMT), dégageant selon des témoins un grand nuage de poussière sur plusieurs pâtés de maisons.

Une partie de l'immeuble s'est effondrée le 24 juin sans que l'on en connaisse les raisons © AFP / CHANDAN KHANNA

Environ 55 appartements de cet immeuble de 12 étages de Surfside (Floride) ont été entièrement détruits © AFP / JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AF

Une partie d'un immeuble de 12 étages de Surfside s'est effondrée comme un château de cartes tôt jeudi matin © AFP / CHANDAN KHANNA

Espoir de retrouver des survivants

Le corps d'une personne a rapidement été retrouvée après l'accident, puis le premier bilan des secours a fait état de 4 corps découverts au total. Mais vendredi, en fin de journée, la police a tenu une conférence de presse annonçant plus de 150 personnes disparues.

Les secours travaillent d'arrache-pied au milieu des débris de l'immeuble effondré de Surfside. Plus d'une centaine de personnes sont portées disparues © AFP / Eva Marie UZCATEGUI

Les secouristes poursuivaient leur course contre la montre jour et nuit pour retrouver d'éventuels survivants dans les décombres. Des bruits ont été entendus émanant des gravats, sans que les sauveteurs soient sûrs qu'ils étaient d'origine humaine. Les opérations de secours ont continué sans relâche durant la nuit de jeudi à vendredi, et ce malgré une tempête qui s'est déclenchée vers 22 heures locales charriant de fortes pluies.

Les secours recherchaient d'éventuels survivants dans les décombres de l'immeuble effondré à Surfside (Floride) © AFP / CHANDAN KHANNA

Les secouristes "sont extrêmement motivés par la perspective de retrouver des gens. Il nous faut les obliger à effectuer leurs rotations, cela montre combien leur motivation est forte", a insisté la maire Daniella Levine Cava. "Les opérations sont effectuées avec un très fort risque pour les secouristes. Des débris leur tombent dessus pendant qu'ils font leur travail", a-t-elle précisé.

L'effondrement de l'immeuble de Surfside (Floride) jeudi pourrait bien avoir fait plus d'une centaine de victimes © AFP / JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP