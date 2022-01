Les photos prises par des satellites sont particulièrement impressionnantes. Un volcan sous-marin est entré en éruption dans le Pacifique, aux îles Tonga et a provoqué un tsunami. L'archipel, privé notamment de connexions téléphoniques et internet, est actuellement coupé du monde.

Image satellite, publiée par les services météorologiques des Tonga, montrant la puissance de l'éruption volcanique sous-marine aux Tonga le samedi 15 janvier 2022. © Maxppp / TONGA METEOROLOGICAL SERVICES HANDOUT

C'est l'une des éruptions les plus puissantes des dernières décennies dans le monde. Elle a été entendue jusqu'en Alaska. Le volcan sous-marin Tonga-Hunga Ha'apai s'est réveillé vendredi aux Iles Tonga, dans le Pacifique. Située à environ 65 km de la capitale du pays, Nuku'alofa, l'éruption a provoqué un tsunami. Il a notamment inondé des côtes du Japon, des États-Unis et tué deux personnes au Pérou. Des cendres et des pluies acides se sont abattues sur une grande partie du Pacifique.

Des images satellites impressionnantes

Des vues saisissantes prises de l'espace ont montré le moment de l'éruption, vendredi du Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, sur une des îles inhabitées des Tonga : un énorme champignon de fumée et de cendres, et une vague immédiatement déclenchée. L'éruption a duré huit minutes et était si forte qu'elle a été notamment entendue "comme un bruit de tonnerre lointain" sur les îles Fidji, à plus de 800 km de là. "Le sol a tremblé, la maison entière était secouée. Ça venait par vagues. Mon jeune frère pensait que des bombes explosaient près de chez nous", a notamment raconté une habitante tongienne.

Cette image satellite, prise par le satellite météorologique japonais Himawari-8, montre une éruption volcanique sous-marine aux îles Tonga, le samedi 15 janvier 2022. © AFP / EYEPRESS NEWS

Le service météorologique néo-zélandais montre une vidéo de 24 heures sur l'éruption du volcan aux Tonga, du samedi 15 janvier 2022 au dimanche 16 janvier. Les 4 images montrent notamment la vue des cendres et la température des nuages. © AFP

Des photos et des vidéos, circulant notamment sur les réseaux sociaux, témoignent de la puissance de cette éruption volcanique dans le Pacifique.

Cette photo montre la puissance de l'éruption du volcan sous-marin, aux îles Tonga, dans le Pacifique. Elle a provoqué ensuite un tsunami. © AFP / EYEPRESS NEWS

Le volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai s'est réveillé en fin de semaine dernière dans le Pacifique, aux îles Tonga. L'éruption est particulièrement puissante. © AFP / EYEPRESS NEWS

Plus de connexion internet, plus de téléphone

Aux îles Tonga, frappées par le tsunami, il n'y a pour le moment pas de victime. La population, dont le roi, a été évacuée à temps, sur les hauteurs. Cependant, les dégâts s'annoncent colossaux. L'archipel est actuellement privé de connexions téléphoniques et internet, le cataclysme ayant sectionné un câble essentiel pour ses communications. Il ne devrait pas être réparé avant minimum deux semaines.

Le nuage de cendres volcaniques empêche les avions d'atterrir. De nombreuses familles attendent toujours désespérément des nouvelles de leurs proches sur les îles Tonga. Les informations, depuis ce pays d'à peine 100.000 habitants, n'arrivent qu'au compte-gouttes grâce à de rares téléphones satellite, et l'étendue réelle des dégâts reste largement inconnue. Exceptées quelques rares vidéos sur les réseaux sociaux, il n'y a pour le moment que très peu d'images des stigmates sur place.

Un avion P-8 Poseidon, de la Royal Australian Air Force, décolle au départ de la base RAAF d'Amberley dans l'État du Queensland pour aider le gouvernement des Tonga. © AFP / LACW EMMA SCHWENKE / AUSTRALIAN DEFENCE FORCE

La Nouvelle-Zélande et l'Australie ont envoyé des avions militaires de reconnaissance lundi pour essayer d'évaluer, depuis le ciel, l'ampleur des dommages et de déterminer quels sont les besoins d'aide les plus urgents, selon la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. "Nous savons que l'eau est un besoin immédiat", a-t-elle déclaré aux journalistes. Les deux pays ont également mobilisé des avions de transport militaire C-130, prêts à décoller vers les Tonga une fois le nuage de cendres dissipé pour y parachuter de l'aide, voire y atterrir si l'état des pistes le permet.

"Je pense que le pire, c'est la coupure et le fait que nous ne savons rien", a déclaré Filipo Motulalo, journaliste tongien qui travaille en Nouvelle-Zélande pour Pacific Media Network. "Il n'y a aucune communication", a-t-il ajouté. "Notre maison fait partie de celles qui sont proches de la zone qui a déjà été inondée, donc nous ne savons pas quels sont les dégâts."

L'aéroport des Tonga épargné

Jacinda Ardern a déclaré dimanche que le gouvernement néo-zélandais avait établi un contact par satellite avec le haut-commissariat du pays à Nuku'alofa. Selon elle, aucune victime n'a été signalée dans la capitale, mais il y a des dégâts "importants" dans certaines zones. Le ministre australien du Développement international, Zed Seselja, a indiqué que des policiers australiens stationnés au Tonga avaient envoyé un état des lieux "plutôt inquiétant".

"Les routes et certaines maisons ont subi des dommages assez importants", mais "une des bonnes nouvelles (...) c'est que l'aéroport n'a subi aucun dégât significatif", a déclaré le ministre. "C'est très, très important car dès que le nuage de cendres se dissipera nous serons capables d'envoyer des vols humanitaires vers les Tonga", a-t-il ajouté. "D'après le peu d'informations dont nous disposons, l'échelle de la dévastation pourrait être immense, spécialement pour les îles les plus isolées", a déclaré pour sa part Katie Greenwood, de la Fédération internationale de la Croix Rouge. De son côté, l'agence des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), prépare des fournitures d'urgence pour les Tonga, en coordination avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Deux morts au Pérou, les côtes japonaises et américaines touchées

Le réveil du volcan a eu des conséquences ailleurs dans le Pacifique. À plus de 10.000 kilomètres des Tonga, au Pérou, deux femmes sont mortes noyées sur la plage de Naylamp à Lambayeque, dans le nord, en raison de "vagues anormales" consécutives à l'éruption aux Tonga, a annoncé hier le Centre national des opérations d'urgence local.

L'éruption a déclenché des tsunamis avec des vagues de 1,74 mètre mesurées par exemple à Chanaral, au Chili, et de plus petites observées le long de la côte Pacifique, de l'Alaska au Mexique. Des vagues d'environ 1,2 mètre ont frappé la côte Pacifique du Japon.

Une photo aérienne montre les radeaux d'huîtres d'élevage emportés en mer en raison du tsunami dans la ville de Toba, préfecture de Mie, la côte pacifique du Japon, le 16 janvier 2022. © AFP / Koichi Nakamura / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun

En Californie, la ville de Santa Cruz a été inondée par un raz-de-marée généré par le tsunami, selon des vidéos partagées par le service météorologique américain.

Un homme prend en photo les grosses vagues du brise-lames de Venice Beach alors qu'il se promène avec son chien le 15 janvier 2022 à Los Angeles, en Californie. Un avis de tsunami était en vigueur pour la côte ouest des États-Unis. © AFP / APU GOMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES

L'Institut géologique américain (USGS) a enregistré l'éruption comme équivalente à un tremblement de terre de magnitude 5,8 à une profondeur nulle. L'éruption a été entendue jusqu'en Alaska, fait "plutôt unique", a tweeté l'Institut de géophysique de l'université d'Alaska à Fairbanks.

Le volcanologue David Fee, cité dans le tweet, a indiqué n'avoir connaissance que de deux autres éruptions "faisant une chose pareille": celle du Krakatoa en Indonésie au XIXe siècle et celle du Novarupta, en Alaska, la plus puissante du XXe siècle. Le volcan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai avait émergé lors d'une éruption en 2009, et craché tant de gros rochers et de cendres en 2015 qu'une nouvelle île de deux kilomètres de long sur un kilomètre de large et 100 mètres de haut s'est formée.