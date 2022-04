C'est l'un des plus prestigieux tournois de tennis de la saison : Wimbledon. Cette année, il se fera sans les Russes et les Biélorusses. En raison de la guerre en Ukraine, les organisateurs ont annoncé mercredi que les joueurs et joueuses de ces deux nationalités étaient exclus.

Le Russe Medvedev contre le Français Mannarino, à Wimbledon, en juillet 2018. © AFP / DANIEL LEAL

La rumeur enflait ces dernières heures, c'est désormais officiel. Les spectateurs du prochain tournoi de tennis de Wimbledon ne verront pas certaines des plus grandes stars mondiales fouler la pelouse des terrains londoniens. Selon le service des sports de Radio France, confirmant les informations du quotidien britannique The Times et de la BBC, aucun joueur russe ou biélorusse ne participera à la compétition. Elle se tient du 27 juin au 10 juillet 2022 en Angleterre.

"Ils vont souffrir des actes des leaders du régime russe"

C'est l'un des quatre tournois du Grand Chelem, soit l'un des rendez-vous les plus importants et prestigieux de la saison de tennis. Les organisateurs de Wimbledon ont également diffusé un communiqué ce mercredi après-midi. "Dans les circonstances d'une agression militaire injustifiée et sans précédent, il serait inacceptable que le régime russe tire le moindre bénéfice de la participation de joueurs russes ou bélarusses", déclarent-ils. Cette sanction pourrait être revue si les "circonstances changent radicalement d'ici juin", ajoute le texte. Ian Hewitt, le président du All England Club qui accueille l'épreuve, dit reconnaitre que "cette décision est dure pour les personnes individuellement affectées, et c'est avec tristesse qu'ils vont souffrir des actes des leaders du régime russe."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Premier tournoi de tennis individuel à prendre cette décision

En raison de la guerre en Ukraine et en accord avec le gouvernement britannique, les organisateurs ont ainsi décidé d'exclure quelques-uns des meilleurs joueurs de tennis du monde, notamment le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev et le 8e, Andrey Rublev. Chez les femmes, Anastasia Pavlyuchenkova,15e mondiale, sera absente, tout comme la Biélorusse Victoria Azarenka,18e. Wimbledon devient le premier tournoi de tennis individuel à prendre une telle décision depuis le début de l'invasion lancée par le Kremlin. Les tournoi ATP et WTA, le circuit masculin et féminin, s'étaient contenté d'imposer une bannière neutre. En revanche, les joueurs russes et biélorusses ont déjà été écartés des compétitions par équipe (Coupe Davis et Billie Jean King Cup).

Désormais, il est vraisemblable qu'ils ne participeront à aucun tournoi sur le sol britannique. La Lawn Tennis Association (LTA), qui supervise les principaux tournois de préparation à Wimbledon, tels que le Queen's et celui d'Eastbourne, a déclaré la semaine dernière qu'elle suivrait l'exemple de Wimbledon. "Nous pensons que, du point de vue du public et de la mise en oeuvre pratique, il faut un alignement (entre le All England Club et la LTA, NDLR), pour que ce soit vraiment clair et compris", avait déclaré Scott Lloyd, directeur général de la LTA. "C'est d'une importance capitale."

Une alternative était sur la table

Outre l'exclusion, une autre solution était sur la table, proposée par le gouvernement britannique : un compromis. Il était évoqué que les joueurs concernés signent une déclaration par laquelle ils ne feraient pas de commentaires favorables au président russe Vladimir Poutine. Cependant, les organisateurs de Wimbledon estiment que la signature de telles déclarations pourrait avoir un impact négatif sur les familles des joueurs.

Les joueurs concernés se sont peu exprimés sur le conflit, si on met de coté le Russe Andrey Rublev qui a écrit "pas de guerre s'il vous plaît" sur une caméra de télévision lors d'une compétition à Dubaï juste après l'invasion. "Je veux la paix dans le monde entier", s'est contenté de dire Daniil Medvedev, en convalescence après une opération. La Bélarusse Azarenka, ancienne N.1 mondiale et sacrée à deux reprises à l'Open d'Australie, s'est montrée plus explicite. "Il est déchirant de voir combien de personnes innocentes ont été affectées et continuent de l'être par cette violence", a déclaré la joueuse de 32 ans en mars. "J'ai toujours vu et vécu les Ukrainiens et les Bélarusses comme des gens amicaux et solidaires les uns des autres. Il est difficile d'être témoin de la séparation violente qui a lieu actuellement", a souligné Azarenka.

"Innaceptable" pour le Kremlin

Ces déclarations sont jugées insuffisantes par des joueuses ukrainiennes, dont Elina Svitolina (ex-N.5) qui demandent à l'ATP et la WTA d'exclure les Russes et Bélarusses s'ils ne répondent pas correctement à trois questions fixées dans un communiqué : "Soutenez-vous l'invasion (...), soutenez-vous les activités militaires (...), soutenez-vous les régimes de Poutine et Loukachenko?" "En fonction des réponses, nous réclamons l'exclusion et le bannissement des sportifs russes et bélarusses de toute compétition internationale, comme l'a fait Wimbledon", poursuit ce texte posté sur les réseaux sociaux mercredi.

Avant même une annonce officielle de la part du tournoi anglais, Moscou a réagi en qualifiant " d'inacceptable " une telle décision. " Une nouvelle fois, ils font des sportifs les otages de préjugés politiques, d'intrigues politiques ", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Jointe par le service des sports de Radio France, la Fédération française de tennis assure que les joueurs russes et biélorusses seront acceptés au tournoi de Roland-Garros " dans l'état actuel des choses ", confirmant la position de la FFT prise le 16 mars dernier.