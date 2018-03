Ce samedi en début d'après-midi, ils étaient déjà des dizaines de milliers : les opposants aux armes à feu ont défilé à Washington en direction du Capitole, et dans 800 autres villes. Leur mot d'ordre : "Plus jamais ça", après la tuerie du lycée de Parkland, en Floride.

Plusieurs dizaines de milliers de manifestants étaient réunis à Washington ce samedi. © Radio France / Grégory Philipps

"Plus jamais ça !", mais aussi des slogans comme "Silence NRA", "Des livres, pas des balles", "Aujourd'hui on marche, demain on vote" : c'est ce que l'on pouvait lire, ce samedi, sur les pancartes des manifestants qui ont défilé pour la "Marche pour nos vies", contre l'autorisation des armes aux Etats-Unis.

Selon les constatations du correspondant de Radio France à Washington, il était impossible de dire précisément combien étaient les manifestants, mais la Pensylvannia avenue, qui mène au Capitole était noire de monde ce samedi après-midi, avec une foule si compacte qu'elle peut à peine bouger. Tout le monde ici a une certitude : celle de participer à une manifestation qui marquera l'histoire des Etats-Unis.

Le défilé, en route vers le Capitole, est passé devant le Trump Hotel, sur un parcours où les armes à feu ont été interdites, selon des pancartes officielles, de 6h du matin à 20h.

C'est à Washington que le plus grand défilé était attendu, avec 500 000 participants espérés, dont plusieurs lycéens de Parkland en Floride, où un tireur a abattu 17 personnes le 14 février dernier. Parmi ces jeunes lycéens, le premier à avoir pris la parole à la tribune à Washington ce samedi est Cameron Kasky : c'est lui et plusieurs de ses camarades qui, au lendemain de cette tuerie, ont pensé cette mobilisation :

"Nous sommes la génération née au moment du massacre de Columbine : nous sommes le changement".

Dans la foule, des familles : "Je suis tellement fière de ce que ces adolescents sont en train d'accomplir", dit une mère de famille venue avec sa fille de 14 ans. L'immense foule rassemblée semble penser que le moment est venu pour enfin mieux contrôler les armes aux Etats-Unis. Au total, plus de 800 marches sont organisées partout aux Etats-Unis ce samedi, pour défendre la même cause.