L'annonce des Etats-Unis d'arrêter leur financement de l'Unesco montre une fois de plus la volonté de Donald Trump de ne pas s'intéresser au "reste du monde".

Le Secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson et Donald Trump à l'ONU à New York en septembre 2017 © Reuters / Kevin Lamarque

Depuis que Donald Trump a pris ses fonctions en janvier dernier, les États-Unis se sont déjà retirés de plusieurs organisations internationales de premier plan. Donald Trump reste fidèle à ses promesses de campagne. L'ONU, à ses yeux, ne sert à rien et coûte cher. Il préfère affronter directement un chef d'État plutôt qu'en appeler aux Nations unies. Le multilatéralisme et l'aide au développement en sont à chaque fois ébranlés.

C'est la grande braderie façon Trump, la doctrine du retrait : tous les accords internationaux signés hier sont en train d'y passer, les uns après les autres. Tous les grands traités multilatéraux ont aujourd'hui le pistolet américain sur la tempe, ce qui n'est pas totalement nouveau sous administration républicaine : du retrait de la Société des Nations au début XXe siècle à l'introduction du droit de veto à l'ONU, la crainte du multilatéral et la défense du nationalisme ont toujours été une obsession outre-Atlantique. Mais cette fois, un an à peine après son arrivée aux affaires, Donald Trump pousse le bouchon si loin qu'il prend le risque de l'isolement en lieu et place de l'hyperpuissance.

L'Unesco

Le départ des États-Unis de l’Orga­nisation des nations unies pour l’édu­cation, la science et la culture – qui doit se doter d’une nouvelle direction générale dans les prochains jours – signifie que l'Unesco perd son plus gros contributeur. Washington verse chaque année à lui seul 20 % du budget de l'organisation ! Or, dans un monde où l’extrémisme religieux prend de plus en plus d'ampleur, où l'obscurantisme menace, avec une remise en cause de la science et de l'éducation, l'Unesco a toute sa place.

L'accord de Paris sur le climat

L’accord de Vienne sur le nucléaire iranien

Après des mois de spéculations, Donald Trump doit se prononcer ce vendredi sur le sort de l'accord sur le nucléaire iranien, qu'il devrait fragiliser. Il s'agit d'une remise en cause, au moins partielle, de l'avancée emblématique de son prédécesseur Barack Obama pour empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique.

Donald Trump est très isolé sur ce dossier : Téhéran bien sûr, mais aussi tous les autres signataires de ce texte historique (Moscou, Pékin, Paris, Londres et Berlin) ont mis en garde contre un retour en arrière.

Une "non-certification" de l'Accord enverrait la balle dans le camp du Congrès américain. Les parlementaires auraient alors soixante jours pour décider de ré-imposer, ou non, les sanctions levées depuis 2015. Un retour des sanctions signerait la mort de cet accord si difficile à obtenir. Il n'est pas sûr que, in fine, dans deux mois, le Congrès américain applique de nouveau des sanctions, mais ce serait alors contre l'avis du président.

Le partenariat transpacifique, traité de libre-échange en Asie-Pacifique

Quelques jours après son arrivée à la Maison-Blanche, Trump a signé le retrait de son pays de cet accord TPP. Ce partenariat, négocié par l'administration Obama, censé contrebalancer l’influence de la Chine, a été signé en 2015 par douze pays d’Asie-Pacifique, soit 40 % de l’économie mondiale, mais n’est pas encore entré en vigueur.

Le président mexicain, Enrique Peña Nieto, a alors souhaité ouvrir des négociations bilatérales avec les pays signataires du traité de libre-échange transpacifique.

L'Aléna, l'accord de libre-échange nord-américain

Les accords Alena du continent nord-américain, qui réunissent Etats-Unis, Canada et Mexique, sont en cours de renégociation pour cause de déséquilibre des balances commerciales au détriment de Washington.

L'Aléna, traité de libre-échange entre les USA, le Canada et le Mexique, entré en vigueur en 1994 © AFP / Gustavo IZUS, Nicolas RAMALLO

L'aide internationale aux femmes

Le président américain a également signé un décret interdisant le financement par des fonds fédéraux d’ONG internationales qui soutiennent l’avortement, comme le planning familial. Depuis sa signature en janvier, de nombreuses organisations ont perdu une partie de leurs fonds.