Même si quelques fissures commencent à apparaître, les électeurs de Trump continuent à soutenir leur Président. Ils se réjouissent même de ses actions.

L'Amérique qui a voté Trump se réjouit déjà des actions de son président © AFP / JEFF KOWALSKY / AFP

La manifestation pour la défense des droits des femmes au lendemain de la prise de pouvoirs de Donald Trump a été la plus grande jamais connue dans le pays. Une semaine plus tard, les manifestations contre le décret refusant l'accès du pays aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane se sont multipliées dans les aéroports. Les plus grands journaux américains font leur une quotidiennement sur les mouvements anti-Trump. Mais il y a l'autre Amérique, celle qui a voté Trump et qui se réjouit des actions de son président.

Trent Lott, ancien Sénateur républicain du Mississippi, avocat à Washington, expliquait sur NBC :

Les décrets ont un réel sens pour les Américains de la classe ouvrière qui vivent "dans le vrai monde". Ailleurs dans le pays (en dehors de Washington), les gens sont ravis de voir un président qui sécurise de plus en plus nos frontières.

La seule raison pour laquelle Trump pourrait éventuellement perdre le soutien de ses électeurs, c'est s'il ne tenait pas ses promesses de ramener des emplois dans des zones économiquement sinistrées de la "Rust Belt" ("la ceinture de la rouille") les États du Midwest.

Larry Sabato, professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie, est catégorique :

Les manifestations n'auront pas d'impact politique sur Trump. Sa base est plus solide que jamais. Les républicains qu'il a perdus lors des premiers sondages sont ceux qui avaient voté Trump par obligation, pas par choix.

Les Etats ruraux et du Sud ont majoritairement voté pour Trump © AFP / Frédéric HUGON, Paz PIZARRO

Sur Fox News, chaîne de télé conservatrice, les commentateurs restent unis derrière Trump , à l'image de la star Bill O'Reilly :

Traduction : le juge Gorsuch (nommé à la Cour suprême, ndlr) est bon pour l'Amérique. Un juriste traditionnel qui respecte la liberté et comprend les intentions de la Constitution. Grosse victoire pour Trump.

Trump tient le bon filon avec ses décrets car il tient ses promesses de campagne. Le critiquer est injuste tant jusqu'à ce qu'on voie si ça marche.

Certains regrettent tout de même leur vote

Un compte Twitter a été créé par une canadienne pour permettre de se défouler à ceux ayant voté Trump et le regrettant. Il compte 167 000 followers.

Un compte twitter pour les électeurs de Trump déçus © Capture d'écran Twitter

Florilège...

J'ai vraiment honte d'avoir voté pour vous! S'il vous plaît, démissionnez avant d'être destitué !

C'est un décret anti-musulmans ! Les terroristes vivent parmi nous, ce sont des citoyens américains. Recherche dans l'Histoire. Les terroristes du 11-Septembre étaient saoudiens. Je regrette mon vote.

J'ai voté pour vous avec de grands espoirs, mais vos tweets vous donnent une si mauvaise image que je comprends pourquoi les gens se plaignent.