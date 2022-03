Vladimir Poutine a annoncé jeudi que les acheteurs de gaz russe de pays "inamicaux" devront dès ce vendredi payer en roubles, et depuis des comptes en Russie. Faute de quoi, il menace d'arrêter les approvisionnements.

Le président russe, Vladimir Poutine, le 31 mars 2022. © AFP / Mikhail Klimentyev / Sputnik

Vladimir Poutine met encore un peu plus la pression. Le président russe a pris la parole ce jeudi 31 mars pour annoncer que son pays ne livrera pas de gaz aux clients occidentaux refusant de payer en roubles. Et ce, dès ce vendredi. Quelles réactions européennes ? Risque-t-on vraiment une coupure de gaz ? Analyse en trois questions.

Qu'a précisément annoncé Vladimir Poutine ce jeudi ?

Le président russe a annoncé à la télévision que les acheteurs de gaz russe de pays "inamicaux" devront à partir de vendredi payer en roubles, depuis des comptes en Russie, sous peine d'être privés d'approvisionnement. Cette mesure touche surtout l'Union européenne, dont les pays consomment principalement du gaz russe. Le prix du gaz reste cependant libellé dans la devise des contrats en cours, soit le plus souvent en euros ou en dollars. "Si ces paiements ne sont pas effectués, on considérera que ce sera une infraction aux obligations de la part de l'acheteur, et cela aura toutes les conséquences qui s'imposent ", a insisté Vladimir Poutine.

Le chef d'État a rappelé que cette mesure était une réponse au gel de quelque 300 milliards de dollars des réserves en devises dont la Russie disposait à l'étranger, une sanction décidée par les Occidentaux en représailles à l'offensive russe en Ukraine. Moscou a publié début mars une liste de pays "inamicaux" qui comprend notamment les États-Unis, les membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la Suisse, Taïwan, la Corée du Sud, la Norvège et l'Australie.

La décision de passer à une facturation en roubles doit permettre à la Russie de soutenir sa monnaie nationale, chahutée par les sanctions, mais la privera d'une source de devises. D'ores et déjà, la Russie oblige ses exportateurs, y compris Gazprom, à convertir 80% de leur chiffre d'affaires en roubles. Ces mesures et un taux d'intérêt directeur à 20% ont permis à la monnaie russe de se reprendre. Après avoir considérablement dévissé dans la foulée du début de l'offensive russe le 24 février, elle revient à des niveaux proches de ceux enregistrés avant l'invasion de l'Ukraine.

Comment les dirigeants européens ont réagi ?

Dans la foulée de cette annonce du Kremlin, plusieurs chefs d'États européens ont réagi. À commencer par Olaf Scholz. "Il est écrit dans les contrats que les paiements se font en euros et parfois en dollars", a expliqué le chancelier allemand lors d'une conférence de presse avec son homologue autrichien, Karl Nehammer. "J'ai dit clairement au président russe que cela resterait ainsi" et "les entreprises veulent pouvoir payer en euros et le feront", a-t-il ajouté.

De son côté, Bruno Le Maire a reconnu qu'il "peut y avoir une situation dans laquelle demain (...) il n'y aura plus de gaz russe", et "c'est à nous de préparer ces scénarios là, et nous les préparons". L'Allemagne et la France se "préparent " à un potentiel arrêt des importations de gaz russe, ont d'ailleurs indiqué les gouvernements des deux pays. Toutefois, le ministre français de l'Économie et des Finances a ajouté que "les contrats prévoient une monnaie dans laquelle ils sont exécutés et donc les contrats doivent être exécutés dans la monnaie prévue". "Les contrats sont les contrats", a-t-il martelé.

Y a-t-il un réel risque de coupures de gaz ?

Cette décision peut avoir des conséquences selon Nicolas Goldberg. "Il n'est pas impossible que, dans les prochaines semaines, on interrompe certaines productions industrielles pour privilégier certains usages", explique cet expert énergie chez Colombus Consulting. Interrogé par franceinfo, il affirme même que "le risque est beaucoup plus pour cet hiver qu'à court terme". "En Europe, on est en train d'essayer de remplir les stocks de gaz puisqu'on sort de l'hiver. On pourrait arrêter de les remplir temporairement. Ils sont remplis autour de 20%. L'idée, c'est de remonter autour de 90% pour cet hiver. Si on interrompt les livraisons de gaz russe, c'est un objectif qui est compromis."

D'après Nicolas Goldberg, "à court terme, on va moins remplir les stockages de gaz, ce qui serait indolore, mais qui peut nous exposer à des coupures après en hiver." Selon l'expert, "les gaziers travaillent à des plans de délestage ou d'interruptibilité, c'est-à-dire de couper le gaz à certains industriels en priorité." Il précise néanmoins :

Les Français seront appelés à faire des efforts pour se chauffer moins et économiser aussi l'électricité qui est produite à partir de gaz encore en Union européenne

De son côté, Philippe Chalmin, économiste et spécialiste des marchés des matières premières et de l'énergie, note que "la France est moins touchée" que certains de ses voisins européens comme l'Allemagne et l'Autriche par le risque de pénurie "dans la mesure où notre dépendance au gaz russe est plus faible". Il s'attend tout de même "très probablement à une hausse des prix ce qui va se traduire par une hausse des prix sur le marché de gros de l'électricité. Vladimir Poutine nous tient par le coté par lequel nous sommes le plus sensible".