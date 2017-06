Deux attaques terroristes ont fait plusieurs victimes samedi soir dans la capitale britannique. Les opérations de police sont toujours en cours.

Deux attaques simultanées ont visé la capitale britannique © AFP / Daniel SORABJI

C’est vers 23h heure de Paris, 22h à Londres, que ce que la police britannique a appelés d'abord des "incidents majeurs", puis des "actes terroristes", ont fait plusieurs victimes sur le London Bridge, dans le centre de la capitale britannique, et à Borough Market, situé non loin du pont, sur la rive sud de la Tamise.

Une intervention s'est également déroulée à Vauxhall, toujours sur la rive sud, mais il semble qu'il ne s'agissait que d'une rixe.

Des "incidents" d'origine terroristes ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Londres © Visactu

Au London Bridge, des témoins racontent avoir vu un véhicule, une camionnette blanche, qui roulait à environ 80 kilomètres/heure et aurait quitté la chaussée pour foncer sur le trottoir contre des passants.

A Borough Market on parle d'attaques au couteau menées par un ou plusieurs hommes. Des hommes qui auraient vu être transportés par la camionnette blanche. Des coups de feu ont été tirés, probablement par les forces de l'ordre. On parle aussi d'explosions de sécurité auxquelles la police aurait procédé.

La police a dit rechercher trois suspects potentiellement armés. A quatre heures du matin, les voitures de police continuaient à parcourir la ville toutes sirènes hurlantes. Des bateaux de police fouillaient la Tamise avec des torches à la recherche de possibles victimes. Les stations de métro du périmètre et les rues du quartiers toujours fermées.

Beaucoup de londoniens étaient toujours enfermés dans les bars et restaurants de ces deux sites touristiques et festifs du centre de la capitale britannique. On en a vu obligés de se déplacer en groupe, les mains levées, entourés de forces de police.

Deuxième attentat en Grande Bretagne en deux semaines, troisième en trois mois

Ces attaques interviennent quelques jours à peine après l'attentat qui a fait 22 morts le 22 mai à Manchester, lorsqu'un jeune Britannique d'origine libyenne s'est fait exploser à la sortie d'un concert. L'attentat de Manchester a été revendiqué par l'organisation djihadiste Etat islamique .

Le 22 mars, également à Londres, un homme avait foncé sur la foule sur le pont de Westminster, tuant quatre personnes avant de poignarder à mort un policier.

Après l'attentat de Manchester, la Première ministre Theresa May avait élevé à son maximum le niveau d'alerte terroriste, avant de le ramener au niveau "critique", ce qui pourra lui être reproché.

Les réactions internationales n'ont pas tardé

En France, le ministre de l’intérieur a transmis "aux Londoniens notre totale solidarité, alors que le Royaume-Uni est à nouveau plongé dans l’horreur".

Solidarité exprimée également par le président de la République.

Quant à Donald Trump, il a réussi à créer le scandale en utilisant les événements de Londres pour faire la promotion de son "travel ban. "Nous avons besoin d'être intelligents, vigilants et durs. Nous avons besoin que la justice nous rende nos droits. Nous avons besoin du 'travel ban' pour un plus haut niveau de sécurité.", a-t-il twitté avant de finalement s'adresser au peuple britannique.