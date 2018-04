La Cour suprême du Brésil dira ce mercredi soir si Lula ira en prison dans les prochains jours, à six mois de l'élection présidentielle pour laquelle l'ancien président brésilien est donné favori.

Prisonnier ou président...d'ici quelques heures, Lula et les Brésiliens sauront. © AFP / PAULO LISBOA

D'ici quelques heures, l'ancien président du Brésil, Lula verra son sort scellé. Condamné en appel à 12 ans et un mois de prison pour corruption, Luiz Inácio Lula da Silva, 72 ans, espère que que les onze juges de la plus haute juridiction du pays lui concèderont un "habeas corpus" afin qu'il reste libre jusqu'à l'épuisement de tous les recours. "Je veux juste que la Cour Suprême rende justice. Je ne veux aucun bénéfice personnel et je veux qu'elle indique quel crime j'ai commis", a expliqué Lula lundi soir.

Le vote s'annonce particulièrement serré, alors que les manifestants pro et anti Lula s’apprêtent une fois encore à défiler à l'annonce de la décision. Les tensions sont donc fortes et un dispositif de sécurité a été mis en place devant le siège de la Cour suprême.

Si les juges autorisent l'ex-président du Brésil de 2003 à 2010 à faire campagne, il pourra miser sur un allongement considérable de la procédure. Sinon, il pourrait se retrouver très prochainement derrière les barreaux.

Lula est accusé d'avoir reçu un appartement en guise de pot-de-vin de la part d'une entreprise en échange de faveurs dans l'obtention de marchés publics. Le leader du Parti des Travailleurs nie et critique l'absence de preuves, allant même jusqu'à évoquer un complot visant à l'empêcher de briguer un troisième mandat.

La tension est encore montée d'un cran ces dernières semaines, alors que des autocars d'un convoi électoral de Lula ont été atteints par des tirs, dans le sud du pays.

Les dates clefs de Lula :