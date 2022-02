Durant tout l'été, des milliers de femmes ont partagé des photos de leur ventre sur les réseaux sociaux, de toutes tailles et sans cacher leurs cicatrices. L'objectif : lutter contre les diktats de minceur et visibiliser des corps qui ne font jamais la Une des journaux.

Un corps 'naturel' à Pinamar en Argentine. © Getty / Rocío Mateos / EyeEm

L'été touche à sa fin en Argentine, et des milliers de femmes ramèneront de leurs vacances plus de photos que d'ordinaire. Des clichés où elles montrent leur ventre "au naturel", rond, tatoué ou portant des vergetures, avec en légende : #hermanasoltalapanza. Ce hashtag, qui signifie "ma sœur, relâche ton ventre", a été lancé par le collectif féministe argentin Mujeres que no fueron tapa, "Les femmes qui n’ont pas fait la Une" pour les inciter à ne plus avoir honte de leur corps, même s'il ne rentre pas dans les canons de beauté argentins.

"Mon ventre ne définit pas qui je suis"

Gloria, la cinquantaine, est employée de banque à Buenos Aires. Elle était en vacances à la plage quand elle a vu ces photos émerger sur les réseaux sociaux. Elle a donc posté la sienne sur Twitter et Instagram, avec la légende : "Mon ventre ne définit pas qui je suis, et ne cache pas ce dont je suis capable, jusqu'où je peux aller."

Elle avoue avoir hésité avant de partager cette image. "J'ai beaucoup d'amies très minces. Avant cela, je me mettais toujours derrière sur les photos, pour que ça ne se voit pas. Ou alors je portais un paréo, je demandais à ce qu'on me prenne en photo au-dessus de la poitrine." Elle dit s'être sentie "libérée" après avoir posté cette photo, et "heureuse" d'avoir participé au mouvement. Comme elle, de nombreuses femmes ont sauté le pas.

Une campagne contre "l'opération bikini"

Au départ, le collectif féministe a lancé ce mouvement pour questionner "l'opération bikini", la grande campagne de publicité menée juste avant l'été par l'industrie du fitness, de la médecine esthétique et de l'habillement notamment. Selon Lala Pasquinelli, artiste et militante féministe à l'origine du mouvement, interrogée par France Inter, il s'agit d'inciter les femmes à "préparer leur corps, pour qu'il puisse entrer dans un bikini à l'été."

Or, la majorité des femmes, nous ne ressemblons pas à ces images.

Plus de 9 000 photos envoyés

Depuis novembre, le collectif a ainsi reçu environ 9.000 photos et vidéos de femmes dévoilant leur ventre. "On a été assez surprise par ce succès", analyse Lala Pasquinelli. "Au-delà des photos, on a reçu et on continue de recevoir des témoignages de femmes, qui nous racontent que ce mouvement leur a redonné confiance en elles, les a aidées à franchir un pas, comme postuler à un travail."

Une femme de 40 ans témoigne. "Il y a 25 ans que je ne sortais plus en short, et surtout que je n'osais plus montrer mon ventre. Une vie entière à mourir de chaud. Ça suffit. Il est temps qu'on se choisisse, qu'on pense à nous et qu'on tente de vivre le mieux possible."

Une campagne largement reprise dans la presse

Le hashtag #hermanasoltalapanza, s'il n'est pas devenu viral sur les réseaux sociaux, a été largement repris dans les grand quotidiens du pays : Pagina 12, infobae, Clarín et même le journal conservateur La Nación.

D'ici quelques mois, les photos et les témoignages seront exposés dans un Centre Culturel de Buenos Aires, et regroupés dans un livre. "Un nouveau livre", décrit Lala Pasquinelli, pour visibiliser encore une fois "ces femmes qui ne font pas la Une."