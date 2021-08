La jeune pakistanaise, Malala Yousafzai a pris la parole hier soir sur la chaîne britannique BBC. La lauréate du Prix Nobel de la Paix exhorte tous les pays à ouvrir leurs frontières au peuple afghan, qui doit désormais vivre sous le contrôle des talibans.

Malala Yousafzai, Prix Nobel de la Paix pakistanaise, appelle tous les pays à ouvrir leurs frontières aux Afghans. © AFP / Christophe PETIT TESSON / POOL / AFP

"Nous vivons dans un monde qui parle d'innovations, d'égalité… d'égalité des genres. Nous ne pouvons pas voir un pays revenir des décennies et des siècles en arrière". L'appel de Malala Yousafzai, lundi sur la BBC, est clair. La jeune femme de 24 ans exhorte le monde à ouvrir ses frontières. "Nous voyons des images effrayantes. Ces personnes sont juste en train d'essayer de fuir, ils cherchent un moyen de se mettre en sécurité", ajoute-elle dans l'interview publiée en ligne. Selon un dernier bilan de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 550 000 civils ont déjà quitté leur domicile pour s’éloigner de la violence des combats et rejoindre les centres urbains. Des déplacés qui tentent par tous les moyens de fuir l'Afghanistan, donnant lieu à des scènes de chaos notamment à l’aéroport de Kaboul.

Le futur de ces enfants n'est pas perdu : il faut leur permettre d'aller à l'école, même dans les camps de réfugiés "

Lors de cette intervention sur la BBC, la plus jeune lauréate du Nobel de la Paix a notamment interpellé la communauté internationale sur la condition des femmes et l’accès à l’éducation. " Je suis profondément inquiète pour les femmes, les minorités et les défenseurs des droits humains ", a déclaré la célèbre militante, grièvement blessée en 2012 pour avoir défié les talibans dans son pays.

"J’ai envoyé une lettre au Premier ministre pakistanais, Irman Khan, pour lui demander de permettre aux réfugiés, surtout aux enfants et aux jeunes filles, d’avoir accès l’éducation. D’être protégés et en sécurité. Leur futur n’est pas perdu : ils peuvent intégrer des écoles, ou recevoir une instruction même dans les camps de réfugiés ", insiste-t-elle promettant d’entrer en contact également avec Boris Johnson, le Premier ministre britannique.

Toujours selon le HCR, " parmi près de 250 000 Afghans forcés de fuir depuis la fin du mois de mai, 80% sont des femmes et des enfants ". Une population qui est fréquemment la cible des attaques talibanes : en mai dernier, une explosion devant une école pour filles à Kaboul avait provoqué la mort de cinquante personnes. Dans les années 90, lorsqu’ils étaient au pouvoir, les combattants islamiques avaient mis fin à l'éducation des femmes, leur interdisant aussi d’apparaître seule en public.

Victime d'une tentative d'assassinat en 2012 par les talibans pakistanais

Selon Malala, "les dirigeants du monde doivent se rappeler qu’ils ont un rôle stratégique et important à jouer. Ils doivent adopter une position audacieuse en faveur de la protection des droits humains. En ce moment, ce n’est pas seulement important la paix en Afghanistan mais aussi pour la paix dans le monde". L'activiste pakistanaise parle en connaissance de cause.

La vie sous l'emprise des Talibans, Malala Yousafzai l'a vécu, l'a subit et a failli en mourir. Pour rappel, la jeune femme, née en 1997, a grandi à Mingora, principale ville du district de Swat dans le Nord-Ouest du Pakistan où le contrôle des talibans était important. Malala s'est engagée très jeune dans la lutte pour l'éducation des filles dans son pays, refusant de ne plus se rendre à l'école malgré les menaces. Son quotidien, sous la domination des talibans pakistanais, elle l'a retranscrit sur un blog pour la BBC. Un engagement qui lui a valu plusieurs distinctions nationales et internationales, mais aussi des menaces de mort.

En octobre 2012, elle a été victime d'une tentative d'assassinat : le bus scolaire dans lequel elle se trouvait a été attaqué, une balle l'a touchant en pleine tête. L'attentat a été revendiqué par le Tehrik-e-Taliban Pakistan. Malgré la gravité de sa blessure, Malala a survécu et a été transférée à l'hôpital de Birmingham au Royaume-Uni. Elle vit aujourd'hui toujours Outre-Manche avec sa famille et a été diplômée de la prestigieuse université d'Oxford en 2017. Son combat en faveur de l'éducation ne s'est jamais arrêté, jusqu'à être récompensé en 2014 par le Prix Nobel de la Paix. Récompense reçue à seulement 17 ans, ce qui fait d’elle la plus jeune lauréate de l'histoire de ce prix.