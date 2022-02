Ces derniers jours, de nombreuses manifestations ont eu lieu partout dans le monde pour protester contre l'offensive lancée par Vladimir Poutine en Ukraine. Des rassemblements ont également ont été organisés en Russie. Malgré les risques, des milliers d'habitants veulent faire entendre leur voix.

Le 24 février, sur la place Pouchkine à Moscou, des policiers arrêtent un participant à un rassemblement de protestation contre l'opération militaire russe en Ukraine. © AFP / EVGENY ODINOKOV / SPUTNIK

La guerre lancée par Vladimir Poutine en Ukraine a d'abord stupéfait puis rapidement révolté, indigné le monde. Partout sur la planète, notamment en France, des manifestations ont eu lieu ces derniers jours pour protester contre la décision du Kremlin et réclamer la fin du conflit. Au sein même de son pays, le président russe voit la colère monter. Mais dans cet État où les droits de l'homme sont régulièrement bafoués, comment faire pour protester alors que l'on risque sa vie ? Malgré les risques, certains Russes ont pourtant décidé de faire entendre leur voix.

C'est le cas par exemple de cette jeune activiste qui a été condamnée à une semaine de prison pour avoir brandit à Rostov, seule dans la rue, une pancarte blanche sans message écrit dessus. Un geste symbolique, lourdement réprimé. Elle est loin d'être la seule à être passée à l'action.

Des manifestations contre la guerre partout dans le pays

En effet, dès jeudi et le début de l'offensive russe chez son voisin, plusieurs milliers d'habitants se sont rassemblés pour protester et près de 1 400 personnes ont été arrêtées dans 51 villes du pays, selon l'ONG spécialisée OVD-Info, dont 719 à Moscou et 342 à Saint-Pétersbourg. Quelques milliers de Russes ont de nouveau bravé l'interdiction de manifester dimanche pour dire "non à la guerre". Des rassemblements qui ont conduit à 2114 arrestations, selon la même ONG.

Des habitants organisent une manifestation anti-guerre à Moscou, sur la place Pushkinskaya, à la suite de l'opération militaire russe en Ukraine. le 24 février 2022 à Moscou, en Russie. © AFP / Evgenii Bugubaev / ANADOLU AGENCY

À Saint-Pétersbourg, deuxième ville du pays, environ 400 personnes se sont rassemblées dimanche sur une place centrale pour signifier leur opposition à l'invasion de l'Ukraine. "Je suis contre la guerre. Je suis née en 1941, je sais ce que c'est", a déclaré à l'AFP Valéria Andreeva, une retraitée. "Nous ne sommes que des centaines ou des milliers, pas des millions, c'est dommage. Je ne suis pas sûr que notre rassemblement changera quoi que ce soit, mais c'est déjà quelque chose", ajoute Vladimir Volokhonov, un ingénieur de 35 ans.

Manifestation le 27 février à Saint-Pétersbourg contre la guerre en Ukraine lancée par Vladimir Poutine. © AFP / VALYA EGORSHIN / NURPHOTO

Les rassemblements quotidiens sont relativement modestes par leur taille, mais leur simple tenue est notable, tant la société civile a été laminée par la répression en Russie. La moindre manifestation non-autorisée donne immédiatement lieu à une intervention policière, et le simple fait de se tenir seul dans la rue avec une pancarte peut valoir une arrestation.

"La population russe a cessé d'être complètement soumise", notait la présidente de Géorgie, invitée ce lundi sur France Inter. Selon Salomé Zourabichvili, dont le pays a été en guerre contre la Russie en 2008, "ce que l'on voit aujourd'hui comme manifestations et pas seulement à Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est du jamais vu. Qu'il y ait autant de gens qui protestent contre cette agression, on ne l'a pas vu au moment de l'agression en Géorgie."

Les autorités russes font tout pour dissuader les manifestants

Pourtant, les autorités russes mettent les moyens pour dissuader les manifestants de descendre dans la rue. Elles ont d'ailleurs promis de réprimer toute manifestation "non autorisée" organisée dans le pays contre la guerre en Ukraine. Le ministère de l'Intérieur, le parquet et le Comité d'enquête russes ont tous mis en garde les Russes contre toute action de protestation. Le Comité d'enquête a souligné que les participants à des rassemblements au sujet de "la situation tendue en matière de politique étrangère" ou à des heurts s'exposaient à des poursuites.

"Nous vous rappelons que les appels à participer et la participation directe à de telles actions non autorisées entraînent de graves conséquences judiciaires", a-t-il averti. Le parquet a lui dit avoir envoyé des "avertissements" aux personnes incitant à participer aux manifestations de protestation contre la guerre en Ukraine. Le ministère de l'Intérieur a de son côté prévenu que les rassemblements seraient "illégaux" et que la police "prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l'ordre public".

La police encercle les manifestants qui protestent contre la guerre en Ukraine, le 27 février à Saint-Pétersbourg. © AFP / SERGEI MIHAILICENKO / ANADOLU AGENCY

La police arrête des manifestants anti-guerre à Saint-Pétersbourg, en Russie le 27 février 2022 © AFP / Sergei Mihailicenko / ANADOLU AGENCY

L'opposition russe a toutefois été décimée ces deux dernières années et ses meneurs emprisonnés ou poussés à l'exil. Le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, est actuellement emprisonné dans une affaire qu'il juge politique et fait face à de nouvelles accusations dans un procès commencé il y a plusieurs jours et dans lequel il encourt dix ans de réclusion supplémentaires. Il s'est dit jeudi opposé à la guerre russe en Ukraine. En outre, Moscou n'a jamais levé ses restrictions sanitaires aux manifestations, liées au Covid-19. Sauf pour les rassemblements pro-pouvoir.

Les bouquets de fleurs comme autre solution pour protester

En plus des messages de soutien à l'Ukraine sur les réseaux sociaux et, en dehors des manifestations, ils sont également nombreux à venir déposer des fleurs. C'est notamment le cas devant l'ambassade d'Ukraine, à Moscou. Des tulipes jaunes et bleues, aux couleurs du drapeau ukrainien, ont par exemple été accrochées sur les grilles vertes installées près de l'entrée.

Le 27 février, à Moscou, des Russes viennent déposer des fleurs devant l'ambassade d'Ukraine. © AFP / Pelagiya Tihonova / ANADOLU AGENCY

Des fleurs aux couleurs du drapeau ukrainien ont été déposées devant l'ambassade d'Ukraine, à Moscou. © AFP

Des oligarques russes appellent à stopper "cette effusion de sang"

Fait très rare, des milliardaires russes ont eux aussi critiqué le régime. Sur Instagram, l'oligarque Oleg Tinkov, fondateur de la banque Tinkoff, s'est indigné de la situation. "Aujourd'hui, en Ukraine, des innocents meurent chaque jour, c'est impensable et inacceptable!", a-t-il affirmé, appelant à "dépenser de l'argent pour soigner les gens, pour la recherche afin de vaincre le cancer, et non pour la guerre".

Dimanche, c'est le milliardaire russe Mikhaïl Fridman qui a dénoncé la guerre en Ukraine dans une lettre aux employés de son fonds LetterOne. "Je suis convaincu que la guerre ne peut jamais être la réponse. Cette crise va coûter des vies et ravager deux nations sœurs depuis des centaines d'années", a-t-il écrit, se disant désireux que s'achève cette "effusion de sang". Ces prises de position interviennent alors que les pays occidentaux ont décidé d'étendre leurs sanctions contre la Russie aux oligarques et à leurs actifs à travers le monde.

Le geste fort et rare de certains sportifs russes

Comme souvent lorsqu'un événement d'ampleur bouleverse la planète, il y a des répercussions sur le monde du sport. Ainsi, des sportifs russes sont également montés au créneau pour dénoncer la décision de leur président. Le tennisman Andrey Rublev a plaidé pour "la paix", estimant, jeudi dernier, que sa victoire au tournoi de Dubaï n'était "pas importante" au vu du "terrible" contexte. "Vous vous rendez compte à quel point c'est important d'avoir la paix dans le monde, de se respecter quoi qu'il arrive, d'être unis. Il s'agit de prendre soin de notre Terre et les uns des autres. C'est la chose la plus importante", a affirmé le N.7 mondial après sa victoire devant l'Américain Mackenzie McDonald, en quarts de finale.

Le jeune joueur de 24 ans a par ailleurs publié sur son compte Instagram un dessin de deux personnages, aux couleurs des drapeaux respectifs de l'Ukraine et de la Russie, qui s'étreignent. Le Russe a expliqué devant la presse à quel point il était difficile de jouer au vu du contexte sur la scène internationale. "Dans ces moments, vous réalisez que (votre) match n'est pas important (...) Ce qui se passe est bien plus terrible". Le lendemain, le vendredi, Andrey Rublev a également écrit "Non à la guerre" au marqueur sur une caméra, après une autre victoire au tournoi de Dubaï.

D'autres sportifs russes ont également réagi, comme la finaliste du dernier tournoi de Roland Garros,la tenniswoman Anastasia Pavlyuchenkova, qui a posté un message sur Twitter : "Je suis contre la guerre et la violence. Les ambitions personnelles ou les motivations politiques ne peuvent pas justifier la violence."

Sur Instagram, le footballeur du Dynamo Moscou, Fedor Smolov s'est fendu d'un "Non à la guerre !". Son court message, qui accompagne un fond noir, est suivi d'un drapeau ukrainien et d'un cœur brisé. Le joueur âgé de 32 ans, qui a été convoqué lors des trois derniers rassemblements de sa sélection, est le premier footballeur international russe à prendre position sur le sujet.

La biathlète Svetlana Mironova, médaillée d'argent en relais lors des derniers Jeux olympiques de Pékin, a elle aussi posté un message sur ses réseaux sociaux. "Le monde ne sera plus le même […]. Malheureusement, nous ne pouvons pas influencer la situation actuelle, mais nous pouvons montrer plus d’amour, d’attention et de soutien les uns envers les autres, surtout en ces temps difficiles. J’envoie de l’amour à tous ceux qui en ont besoin et je prie Dieu pour que tout se termine. Pas de guerre", a-t-elle écrit sur Instagram.

Dans la soirée du 25 février, le cycliste russe Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) a aussi tenu à s'exprimer sur la situation sur son compte Twitter : "D'abord, je veux dire que je suis totalement contre la guerre [...], toutes mes pensées vont vers le peuple ukrainien. Deuxièmement, je veux aussi que les gens comprennent que beaucoup de Russes veulent seulement la paix et n'ont jamais demandé ce qui se passe."

Enfin, le hockeyeur russe Alex Ovechkin, l'une des plus grandes stars de son pays à évoluer aux Etats-Unis, en NHL, est également sorti de son silence. "S'il vous plaît, plus de guerre", a-t-il imploré. L'ailier gauche de 36 ans, capitaine des Capitals de Washington, s'est exprimé à l'issue d'un entraînement à Philadelphie. "Peu importe qui est en guerre, que ce soit la Russie, l'Ukraine ou d'autres pays, je pense que nous devons vivre en paix. C'est une situation compliquée. J'ai de la famille en Russie et ce sont des moments qui font peur. Mais nous ne pouvons pas ne rien faire. J'espère juste que ça va s'arrêter et que tout va bien se passer", a-t-il développé. Alex Ovechkin a mené les Capitals à leur première Stanley Cup en 2018, et a terminé meilleur buteur du championnat neuf fois, un record.