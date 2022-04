La communauté internationale a fait part de son effarement après la publication d'images de ce qui pourrait être considéré comme des "crimes de guerre" commis à Boutcha (Ukraine), dans la région de Kiev, par les forces russes.

Les corps sans vie retrouvés éparpillés dans les rues de Boutcha © AFP / RONALDO SCHEMIDT

Depuis qu'elle a libéré le secteur vendredi, l'Ukraine partage des images effrayantes. Dimanche, le gouvernement de Kiev a accusé dimanche l'armée russe d'avoir commis un "massacre" à Boutcha, une petite ville au nord-ouest de la capitale récemment reprise par les troupes ukrainiennes, où de nombreux cadavres de civils étaient visibles dans les rues. La zone a été le théâtre de combats parmi les plus féroces entre forces de défense ukrainiennes et l'armée russe, jusqu'à être occupée pendant plus d'un mois par cette dernière.

Les événements dénoncés par Kiev dimanche suscitent depuis l'indignation des pays occidentaux pour lesquels il s'agit d'"un terrible crime de guerre". "C'est un génocide (...) Et cela se passe dans l'Europe du XXIe siècle", s'est indigné pour sa part le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une interview à la télévision américaine.

Dans quel état la ville est-elle ?

Boutcha, une ville d'environ 37.000 habitants (avant la guerre) à 30 km de la capitale, ainsi que celle voisine d'Irpin, ont été le théâtre de combats parmi les plus féroces depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février. Boutcha a été occupée par l'armée russe dès le 27 février, restant inaccessible pendant plus d'un mois. Les bombardements y ont cessé jeudi et les forces ukrainiennes n'ont pu complètement y pénétrer qu'il y a quelques jours.

Des journalistes de l'AFP se sont rendus samedi dans cette localité et ont pu voir des trous béants provoqués par des obus dans des immeubles d'habitation, de nombreuses carcasses de voitures et des rues jonchées de débris ou de lignes électriques abattues. Ceux de ses habitants restés sur place, pris au piège par les tirs incessants, étaient privés d'eau et d'électricité par des températures très basses. Des témoins rencontrés par l'AFP ont affirmé avoir vu des combattants tchétchènes parmi les militaires russes.

L'Ukraine affirme avoir retrouvé les corps de 410 civils près de Kiev © AFP / Sergei SUPINSKY

Les journalistes ont-ils pu constater la présence de corps de civils ?

Des reporters de l'AFP ont constaté samedi les cadavres d'au moins 22 personnes portant des vêtements civils dans des rues à Boutcha. L'un était couché près d'un vélo, d'autres avaient à côté d'eux des sacs à provisions. Un cadavre avait les mains liées dans le dos et la plupart des corps étaient éparpillés sur plusieurs centaines de mètres dans une même rue. Un autre se trouvait près de la gare, sous une couverture.

On ne pouvait pas dans l'immédiat déterminer la cause de la mort de ces personnes, mais au moins deux d'entre elles présentaient de larges blessures à la tête. La peau des visages avait un aspect cireux, laissant penser que les cadavres étaient là depuis au moins plusieurs jours. Selon le maire de Boutcha, Anatoli Fedorouk, ces personnes ont été tuées par les soldats russes d'"une balle dans la nuque".

Des corps ont-ils été retrouvés dans des fosses communes ?

Les cadavres de 57 personnes ont été retrouvés dans une fosse commune, a déclaré dimanche le chef des secours locaux, Serhiï Kaplytchny, en montrant à une équipe de l'AFP ce site. Une dizaine de cadavres étaient visibles, certains seulement partiellement inhumés, derrière une église du centre de la ville. Plusieurs d'entre eux étaient dans des sacs mortuaires noirs et ceux que l'on pouvait voir portaient des vêtements civils.

Samedi, le maire de Boutcha, Anatoli Fedorouk avait affirmé que "280 personnes" avaient été enterrées "dans des fosses communes" car elles ne pouvaient être inhumées dans les cimetières de Boutcha, tous à portée des tirs russes pendant les combats. "Nous avons trouvé des fosses communes. Nous avons trouvé des gens avec les mains et les jambes ligotées (...) avec des impacts de balles à l'arrière de la tête", a de son côté déclaré à la BBC le porte-parole du président ukrainien, Serguiï Nikiforovil, affirmant qu'il s'agissait "clairement de civils".

Dimanche, un des envoyés spéciaux de Radio France en Ukraine a pu contacter un aumônier en charge de l’inhumation des corps, assurant qu'il y avait "beaucoup plus" que 300 personnes qui ont été enterrées "dans des fosses communes".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quel est le bilan humain ?

Le nombre exact des victimes n'est pas encore connu, a déclaré à l'AFP le maire de Kiev, Vitali Klitschko, qui s'est rendu dimanche à Boutcha : "Nous pensons que plus de 300 civils sont morts." Le président français Emmanuel Macron a pour sa part fait état de "centaines de civils lâchement assassinés" dans cette ville, ajoutant que "les autorités russes devront répondre de ces crimes".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quelles sont les réactions internationales ?

Les images et informations en provenance de Boutcha ont provoqué un tollé. Elles sont "un coup de poing à l'estomac", a réagi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Il s'agit d'actes "horribles" et "absolument inacceptables", a jugé l'Otan.

La Grande-Bretagne a demandé une "enquête pour crimes de guerre" et le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé que l'UE allait "aider l'Ukraine et des ONG à rassembler les preuves nécessaires pour des poursuites devant les cours internationales". "Plus de sanctions et d'aide de l'UE sont en chemin", a-t-il ajouté.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé dimanche la Russie de commettre un "génocide" en Ukraine pour éliminer "toute la nation" ukrainienne. Son ministre des Affaires étrangères a dénoncé un "massacre (...) délibéré" et exigé de nouvelles sanctions du G7. La Russie a quant à elle démenti avoir tué des civils à Boutcha, assurant que "pendant la période au cours de laquelle cette localité était sous le contrôle des forces armées russes, pas un seul de ses habitants n'a souffert d'actions violentes".