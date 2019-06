Une requête a été déposée, au Bostwana, par un plaignant qui conteste deux articles du code pénal datant de 1965. Selon ces articles, les relations entre homosexuels sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison.

Des participants de la Cape Town Pride 2019, en Afrique du Sud, où l'homosexualité est légale, contrairement à beaucoup de pays d'Afrique. © AFP / RODGER BOSCH

La justice du Botswana doit se prononcer aujourd'hui sur la dépénalisation de l'homosexualité dans ce pays voisin de l'Afrique du sud, l'un des plus démocratiques d'Afrique. La récente décision du Kenya qui a refusé de décriminaliser l'homosexualité a douché les espoirs de toute la communauté LGBT. Car pour les plus ardents défenseurs de la cause des gays et lesbiennes, la criminalisation encourage l'hostilité et la violence envers les homosexuels. Si elle était acceptée, la requête déposée devant la justice du Bostwana ferait donc date en Afrique.

"Vices contre-nature"

En 2019, 28 pays d'Afrique subsaharienne sur 49 condamnent pénalement les relations entre personnes du même sexe. La religion a une grande influence sur les décisions judiciaires dans certains pays où la loi islamique basée sur la charia s'impose comme une source de droit. Dans ces pays, la peine de mort est encore en vigueur à l'égard des homosexuels comme en Mauritanie, au Soudan, en Somalie, pays pourtant membres de l'ONU, même si il n'y a aucune exécution récemment.

Dans 26 autres pays, la peine maximale peut varier de 10 ans de prison à la prison à vie. Tel est le cas en Ouganda, en Tanzanie, en Gambie ou en Zambie. Être homosexuel au Maroc, en Algérie ou en Tunisie est passible de 8 années de prison. Idem en Namibie et au Tchad qui a durci sa législation. En revanche, le Mozambique et l'Angola ont rejoint la liste des pays qui ont dépénalisé les actes homosexuels. L'Angola a adopté au début de l'année un nouveau code pénal. L'ancien, qui datait de 1886 évoquait des "vices contre-nature".

Reste l'Afrique du Sud dont la constitution interdit toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Pourtant, dans ce pays cité comme un exemple, des enquêtes d'opinion montrent que pour une majorité de la population, les relations sexuelles entre personnes du même sexe sont "moralement répréhensibles". La loi change parfois plus vite que les mentalités...