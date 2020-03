En français, en italien, en espagnol, partout dans le monde le dévouement des personnels soignants suscite la gratitude. Nous avons recherché les message les plus émouvants ou originaux.

A l'ntrée des urgences de l'hopital Trousseau à Paris © AFP / JULIETTE PAVY / HANS LUCAS

Comment dire merci aux soignants ? "Thanks to the caregivers", "gracias a todos los cuidadores", "grazie agli operatori sanitari", "vielen dank an die Betreuer", selon sa langue et le continent sur lequel on se trouve. Les messages de ce type se multiplient et rivalisent d'originalité, alors que quelque 2,9 milliards de personnes sont désormais appelées à se cloîtrer chez elles, sur un total de 7,8 milliards de personnes (population évaluée par l'ONU en 2020, et comptage établi par l'AFP).

D'après un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, plus de 19.246 personnes ont perdu la vie à cause de ce virus et plus de 420.000 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 181 pays et territoires.

En espagnol

L'Espagne dénombrait mercredi 3.434 décès dus à la pandémie de Covid-19, après avoir enregistré 738 décès en une seule journée.

L'ancienne marathonienne internationale espagnole, Natalia Requena partage cette vidéo faite dans un centre d'accueil d'enfants. Leurs messages de soutien s'adressent aux soignants, transporteurs, policiers, et tous les personnels qui contribuent aux soins et au maintien de la vie pour chaque confiné, et les remercient pour cela.

Toujours en Espagne, "Un jour de bataille de plus pour gagner cette guerre. Merci à tous ceux qui luttent chaque jour pour prendre soin de ceux qui en ont besoin" témoigne cette personne sur Twitter. Redoutant qu'un jour "il n'y aura aucun soignant à la fin", elle partage ici le dessin de Dr Naty, elle-même médecin et dessinatrice, et qui a l'habitude de croquer le quotidien des consultations médicales. Elle fait la liste des choses que le coronavirus nous aura apprises, autour d'un médecin, notamment que "Messi ne sert qu'à pousser un ballon", et que "tous pour un" est une bonne devise pour rester en vie.

Au Mexique, la pandémie a fait quatre morts et contaminé 367 personnes. Ici cet avocat mexicain, fondateur d'une organisme de lutte contre le cancer, partage le dessin du caricaturiste américain Mike Lukovich.

"MERCI aux héros sans capes: médecins, scientifiques, infirmières, soignants. Parce que l'humanité est une", dit Kenji Lopez Cuevas.

En italien

En Italie, le bilan est de plus de 6.800 décès et le pays conserve la tête du sinistre bilan mondial.

Un signe de remerciement pour le personnel de l'hôpital est visible sur la porte de l'Institut national des maladies infectieuses Lazzaro Spallanzani, où les tests pour COVID-19 sont effectués et où les patients atteints de coronavirus sont hospitalisés.

A Rome, à l'entrée de l'Institut national des maladies infectieuses Lazzaro Spallanzani © Getty / .

Le gouvernement italien a adopté la mesure d'un lock-out national en fermant toutes les activités, à l'exception des services essentiels tels que les pharmacies, les épiceries, les quincailleries, les buralistes et les banques, afin de lutter contre le coronavirus (COVID-19), les mouvements ne sont autorisés que pour des raisons de travail, de santé et de nécessité. Les citoyens sont tenus de respecter la distance de sécurité d'un mètre les uns des autres en ligne dans les supermarchés ou les espaces publics.

Pour cette famille italienne "tout ira bien" © Getty / .

"Voici comment remercier les agents de santé impliqués dans la lutte" dit ce tweet, en montrant la photo d'une fresque sur le mur d'un immeuble. En l'occurrence, l'image montre une infirmière tenant l'Italie dans ses bras. Cette fresque illustre l'initiative relayée par le site Orobie, et portée par l'AREU, la Société Régionale d'Urgence d'Urgence de Lombardie, avec le soutien de SIEMS, la Société Scientifique Italienne pour les Urgences Sanitaires. Ces deux organismes lancent une proposition à tous les citoyens. Un e-mail est disponible (grazie@areu.lombardia.it) pour envoyer un mot ou une ligne de remerciements à tout le personnel de santé, technique et bénévole de Lombardie. Avec la promesse qu'il sera lu aux personnels dès que possible.

L'enseigne pharmaceutique Angelini Pharma Italia, remercie les institutions et les agents de santé qui sont en première ligne pour lutter contre cette urgence [du coronavirus]. "C'est vous tous que nous voulons remercier," dit la marque. Sur ce dessin, le stéthoscope sert de cerf-volant à un enfant, et s'élève vers un ciel aux couleurs de l'Italie.

À Milan, ce n'est pas vers le ciel, mais sur le bitume que le message de réconfort a été envoyé.

"N'ayez pas peur" © Getty / Corbis

En anglais

Aux États-Unis, le président américain Donald Trump dit miser sur une levée "rapide" des restrictions, d'ici mi-avril pour une partie du pays.

En Californie, le Mission Hospital, dans le comté d'Orange, près de Los Angeles, partage cette image prise sur le campus de Laguna Beach : une planche de surf customisée avec un message de soutien.

"Un grand merci à l'âme gentille et créative qui a laissé anonymement cela à nos soignants sur notre campus #LagunaBeach. Nous avons été submergés par l'amour et le soutien de nos communautés. Du fond du cœur, merci !"

Plusieurs Américains ont également partagé une image de soignant ailé pour leur rendre hommage. "Votre adhésion à vos serments, votre sens du devoir et votre volonté de vous mettre en danger pour le plus grand bien font de vous mes héros", dit l'un d'eux, fondateur du mouvement militant américain One Voice 1. Une internaute la partage en annonçant le décès de sa maman, infirmière durant 30 ans. "Ma maman a été infirmière pendant 30 ans. Elle était en première ligne dans toutes les situations d'urgence - personnelle ou professionnelle. Elle a défini le mot soignant. Elle incarnait le mot DÉVOUEMENT. Elle est partie maintenant et elle me manque tous les jours. MERCI MAMAN & MERCI À TOUTES LES INFIRMIÈRES."

En russe

"Ces jours-ci, nous tenons à remercier tous ceux qui continuent d'être sur leur lieu de travail, tous ceux qui luttent pour restaurer notre mode de vie habituel. Tous ceux qui aident les malades. Un grand merci à tous les médecins, tout le corps médical", précise cette société qui conçoit des enseignes publicitaires.

En français

En France, le directeur de l'APHP lançait un appel sur France Inter, ce matin, pour que les personnels soignants soient mieux équipés et soutenus. Les Français ont adopté comme les Italiens le rendez-vous des applaudissements tous les soirs à 20h depuis leurs balcons et fenêtres.

Les propriétaires de l'hôtel Beauséjour de Saint Raphael sur la Côte d'Azur, affichent leur soutien au personnel soignant et aux pays Européens touchés par le coronavirus, en étalant drapeaux et cœur grand format.

A Saint-Raphaël, message de soutien au balcon d'un hôtel © Maxppp / PHOTOPQR NICE MATIN

À Issy-les-Moulineaux, sur cette fenêtre d'immeuble, sont remerciés tous ceux qui contribuent à maintenir le fonctionnement des activités essentielles.