Il est vu comme le nouveau Kennedy, ou l'Obama blanc... Beto O'Rourke, 45 ans, représente la nouvelle génération de politiciens américains qui ont émergé à l'occasion de ces élections de mi-mandat. Et il a mené la vie dure pendant la campagne à son adversaire républicain Ted Cruz.

Beto O'Rourke n'est pas un novice en politique. Il en est à son troisième mandat à la Chambre des Représentants à Washington.

Le charme de O'Rourke en fait la star des médias. Il sait s'exprimer en public, fait preuve de compassion envers les plus démunis, envers les immigrants.

Une caméra d'iPhone le suit partout et retransmet en direct sur les réseaux sociaux tout ce qu'il fait, y compris du skate sur un parking ou sa lessive dans une laverie automatique.

Son prénom (Beto) est un diminutif de son vrai nom, Robert O'Rourke. Né à El Paso, il intègre un groupe de punk/rock tout en faisant ses études à New York. Puis il monte une entreprise de nouvelles technologies et est élu à la Chambre des représentants en 2012. Il est père de trois enfants.

Il n'attaque pas, il sourit. Il arrive au volant de son pick-up, grimpe à l’arrière, tel une rock star, debout, décontracté, les manches retroussées, sourire charmeur, Beto O’Rourke s’empare du micro.

Il milite pour un meilleur contrôle des armes à feu dans un État très armé, pour la légalisation de la marijuana dans un État très conservateur. Il est même vu comme un socialiste, une insulte aux yeux des républicains.

Micro en main, O'Rourke s'écrit en meeting :

Qu’est ce qu’on fait ? On construit des murs, on sépare les enfants de leur parents et on interdit les musulmans dans notre pays ? NON.