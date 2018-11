Dans cette campagne pour les élections de mi-mandat, Donald Trump s'attaque régulièrement à des personnalités de son opposition pour rassembler sa base. À quelques rares exceptions près, ses cibles préférées sont surtout des femmes. Et il ne se prive pas de leur donner publiquement des surnoms dégradants et misogynes.

Stormy Daniels affirme que Trump "a un tout petit pénis en forme de champignon". Comment le sait-elle ? Tout simplement parce que cette star du porno, de son vrai nom Stephanie Clifford, assure avoir eu une liaison avec le président des États-Unis en 2006 alors que sa femme Melania venait d'accoucher de leur fils Baron.

L'avocat de Trump, Michael Cohen, a avoué dans la foulée de ces révélations publiques (après avoir lâché Trump et passé un accord avec le FBI) avoir payé 130 000 dollars à Stormy Daniels en 2016 pour acheter son silence pendant la campagne présidentielle. Scandale.

Trump nie mais en ce mois d'octobre 2018, Stormy Daniels parcourt les plateaux télé d'un air assuré, sourire aux lèvres, offrant de plus en plus de révélations crues sur sa relation avec celui qui est devenu depuis président des États-Unis. Début octobre, elle fait le tour des plateaux télé pour assurer la promotion de son livre qui révèle moult détails salaces (Full Disclosure) sur son expérience avec Trump. Les Américains se souviendront longtemps de son interview dans l'émission de Jimmy Kimmel le 2 octobre. Le présentateur lui présente plusieurs modèles de champignons...

En réponse aux attaques de Stormy Daniels sur son anatomie, Trump l'appelle "Horseface" (face de cheval) sur Twitter :

"Elle ne sait rien sur moi, c'est une arnaque totale!"

Mais elle ne se démonte pas et l'affuble elle aussi d'un surnom :"Tiny" ("minuscule").

Chaque camp a déposé de multiples plaintes en diffamation l'un contre l'autre devant les tribunaux de New York et Los Angeles.

La californienne Dianne Feinstein, 85 ans, ancienne maire de San Francisco, sénatrice démocrate depuis 1992, est devenue la cible des meetings de Trump ces dernières semaines. Le président américain la soupçonne d'avoir fait fuiter dans les médias la lettre de Christine Blasey Ford accusant d'agression sexuelle Brett Kavanaugh, alors candidat à la Cour Suprême soutenu par Trump.

Lors d'un meeting dans l'Iowa le 9 octobre dernier, Trump s'exclame :

Ses supporters se mettent alors à hurler en chœur : Mettez la en prison !! (Lock her up !!) Mettez la en prison !!

Elizabeth Warren est sénatrice et vice-présidente du groupe démocrate au Sénat des États-Unis. Et elle fait partie des candidats potentiels à la présidentielle de 2020.

Une polémique l'oppose à Trump dans cette campagne 2018 : en effet, au cours de sa campagne pour l'élection sénatoriale de 2012, Elizabeth Warren a revendiqué ses origines amérindiennes.

Alors qu'il reçoit à la Maison Blanche des anciens combattants amérindiens en novembre 2017, Donald Trump commence à appeler la sénatrice démocrate Elizabeth Warren "Pocahontas". Puis lors d'un meeting, il enfonce le clou :

Imaginez un débat entre moi et Pocahontas. Je prendrai un de ces petits kits de tests ADN et quand elle proclamera qu'elle est d'origine indienne, je lui mettrai sur le bras, en faisant attention car on est en période #MeToo. Et je lui dirai que je donnerai un million de dollars à son association préférée si ce test prouve qu'elle est indienne.