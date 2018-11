Acteurs, actrices, chanteuses, chanteurs : de nombreuses personnalités appelent les Américains à se déplacer aux urnes pour ce scrutin de mi-mandat qui pourrait faire basculer la chambre des représentants, mais aussi le Sénat du coté des démocrates. Depuis 2016, Hollywood est en première ligne de la résistance à Trump.

La chanteuse Cher à Las Vegas, appelle à voter pour ces midterms lors de la Women's March © Getty / Sam Morris

Les stars ont un double objectif : pousser les Américains à se mobiliser pour aller voter et bien sur les amener à voter pour leur camp. Et leur camp, la plupart du temps, c'est le camp démocrate.

La bombe Taylor Swift

Le post Instagram de Taylor Swift a fait l'effet d'une bombe : elle y annonce qu'elle va voter pour le candidat démocrate en lice pour un siège de sénateur dans le Tennessee, et pour le candidat démocrate au poste de représentant à la chambre toujours dans son État du Tennessee. L'impact est énorme sur ses 112 millions d'abonnés Instagram.

Jusqu'à présent, la star de la pop Taylor Swift a toujours refusé de se positionner politiquement. Difficile en effet d'exprimer ses positions sans s'aliéner une partie de ses fans. Car avant d'être chanteuse pop, Swift était chanteuse country. Or, la country est la musique préférée des républicains. D'autant que son silence a souvent été interprété comme un soutien non assumé à Donald Trump. La chanteuse, plusieurs fois récompensée, est même adorée par des blancs suprémacistes, qui la présentent comme "une déesse blanche".

J'ai toujours voté en faveur du candidat qui protégera les droits de l'homme. Je ne peux pas voter pour quelqu'un qui refuse de se battre pour la dignité de TOUS les Américains, peu importe leur couleur de peau, leur genre ou leur sexualité.

Selon le site Vote.org, 24 heures après le post Instagram de la chanteuse, 65 000 personnes se sont inscrites pour voter.

Donald Trump a été amené à réagir à la suite de l'annonce de Taylor Swift à voter démocrate :

"Disons que j'aime la musique de Taylor 25% de moins, d'accord ? "

Rihanna s'engage

Dans un long post Instagram, la star du R&B écrit :

"Qui est réveillé ? Parce qu'aujourd'hui est une journée cruciale pour l'avenir de l'Amérique ! Je me fiche de ce que vous avez à faire ! Pas le temps de procrastiner, de se laisser décourager... La manière la plus puissante de vous faire entendre est de vous inscrire sur les listes !"

Hulk continue de militer

Quand les fans d'Avengers supplient l'acteur Mark Ruffalo, qui joue le rôle de Bruce Banner/Hulk dans la franchise Marvel, de dévoiler le titre du futur Avengers 4 qui sortira en 2019, Ruffalo, militant démocrate très déterminé et présent sur le terrain, leur répond via Twitter :

"C'est Avengers 4 : inscrivez vous sur les listes électorales"

La vice-présidente s'y met aussi

L'actrice Julia Louis-Dreyfus qui joue le rôle de la vice-présidente des Etats-Unis dans la série Veep, récompensée neuf fois aux Emmy Awards, milite contre Donald Trump et pour que le Congrès bascule du coté démocrate. Elle lance régulièrement des appels au vote et des appels au bénévolat pour inciter les électeurs à se déplacer :

Kanye West fait son show... puis se ravise

C'est le retournement de situation le plus incroyable de cette campagne. Kanye West était jusqu'à présent la "caution" noire de Donald Trump. Car dans le milieu du rap américain, majoritairement noir, on est en général opposé au milliardaire républicain. Or, l'image du rappeur, casquette pro-Trump sur la tête et téléphone portable posé sur le bureau du président des États-Unis, a marqué les esprits.

Il y a quelque chose quand je mets cette casquette, j'ai l'impression d'être Superman. C'est mon super-héros préféré (...). J'admire le président américain et le secteur industriel, sans politique, ni ces conneries

De son coté, Trump affirme :

Quand Kanye a révélé sa position il y a quelques mois, quelque chose s'est passé, j'ai monté de 25% dans les sondages.

Kanye West et Donald Trump s'enlacent pour les caméras après leur rencontre le 11 octobre à la Maison Blanche © Maxppp / OLIVER CONTRERAS/UPI

Oui... Sauf que depuis, West s'est ravisé...

Il annonce sur Twitter :

"Je viens d'ouvrir les yeux et je réalise que j'ai été utilisé pour passer des messages dans lesquels je ne crois pas. Je prends désormais mes distances de la politique et je me concentre sur ma créativité !!!"

Il annonce notamment être pour un meilleur contrôle des armes à feu, ce que ne veulent pas Trump et le Parti républicain.

Ces "aveux" sont un sacré coup dur pour Trump une semaine avant le scrutin !

Kid Rock monte sur scène

Le chanteur de country/rock n'hésite pas à mouiller la chemise pour soutenir des candidats républicains pro-Trump comme dans le Michigan, son État natal, pour le candidat au poste de sénateur John James, aux cotés de Donald Trump Junior. Avec eux : Ted Nugent, guitariste de hard rock et membre du groupe The Amboy Dukes.

Mais comme l'écrit le Washington Post :