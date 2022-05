Le 24 février 2022, à 5h30, un déluge de feu s'abattait sur l'Ukraine, tandis que les chars russes franchissaient la frontière de leur "petit" voisin. Le conflit a déjà jeté sur les routes des millions d'Ukrainiens, fait des dizaines de milliers de morts. Sans issue prévisible.

À la périphérie de Kiev, les ruines de Borodianka après le départ des troupes russes. © Radio France / Benjamin Thuau

Face à l’envahisseur, la mobilisation d’une nation

Entrainement de civils et réservistes sur le site d'une usine désaffectée dans la banlieue de Kiev. Ils rejoindront à terme les unités de "défense territoriale" créées partout en Ukraine pour venir en soutien des forces armées en cas de conflit ouvert avec la Russie. © Radio France / Benjamin Illy

Le lancement, par Vladimir Poutine, d’une « opération militaire spéciale » visant à « démilitariser » et « dénazifier » l’Ukraine n’a pas, pour Moscou, l’effet escompté. Passée la stupeur de cette nuit du 24 février, le fracas des explosions et le son des sirènes alors que l’armée russe passe la frontière, la résistance s’organise.

Le président ukrainien s’adresse aux Ukrainiens et au monde, dans ce qui deviendra un exercice presque incantatoire, face caméra : Volodymyr Zelensky annonce qu’il ne quittera pas son pays. Il décrète la mobilisation générale dans un pays désormais sous loi martiale. Dès le premier jour du conflit, le ministère de l’Intérieur distribue 10 000 armes légères dans la capitale. Les vétérans du conflit dans le Donbass, source de la crise avec la Russie depuis 2014, sont en première ligne pour barrer la route à l’envahisseur.

Mais les civils, et les femmes en particulier, ne sont pas en retrait. Ainsi, raconte un de nos reporters sur place, « quand elles ne prennent pas les armes, elles distribuent l’aide humanitaire, soignent les blessés ou aident à l’évacuation des civils ».

L’invasion russe, qui jette sur la route des centaines de milliers d’Ukrainiens, contribue aussi à renforcer un peuple autour de ses piliers. Un élan patriotique qui se traduit, dans un pays à que la Russie veut voir comme russophone (il l’est à 17 % en moyenne, mais à plus de 50 % dans les régions du Donbass, convoitées par Moscou), par une réappropriation de la langue ukrainienne.

Ainsi, à Dnipro, témoigne Mykhailo Lysenko, maire adjoint en charge de l'aménagement, "nous avons changé les dénominations d'une trentaine de rues qui avaient des noms russes ou des noms de personnages controversés, y compris soviétiques, n'ayant aucun lien avec la ville".

Au cœur de l’Europe, un dramatique exil

À Irpin, les secours profitent d’un moment de répit pour évacuer les civils, et en particulier les hôpitaux et maisons de retraite. © Radio France / Laurent Macchietti

Alors que 3 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, des organisations alertent sur le risque de traite des êtres humains, notamment aux frontières du pays. De nombreux enfants vulnérables pourraient en être la cible.

Selon le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, fin mars, 10 millions d’Ukrainiens avaient fui leur foyer, "déplacées à l'intérieur du pays" ou "réfugiées à l'étranger", en raison de la guerre "dévastatrice" menée par la Russie. Un drame humain inédit en Europe, qui a des conséquences dans les pays frontaliers et au-delà.

La Pologne, principale porte de l’Union européenne, est évidemment en première ligne. Depuis le début de la guerre, 2,5 millions de réfugiés ukrainiens ont franchi la frontière polonaise. Beaucoup sont restés, et ce sont près de 600 000 enfants qu’il a fallu prendre en charge. "Nous ne sommes pas assez nombreux bien sûr, mais nous n’avons pas le choix", témoigne une professeure polonaise, dans une ville proche de la frontière ukrainienne. "On doit se débrouiller et faire face à cette situation."

Les autorités européennes ne cachent pas leur inquiétude face aux dangers qu'encourent les enfants qui fuient l'Ukraine. Dès la mi-mars, Ylva Johansson, commissaire européenne aux Affaires intérieures, insistait sur "le risque [pour ces mineurs] d'être victimes de criminels qui les utiliseraient pour du trafic d'êtres humains, par exemple". Son collègue Thierry Breton partageait sur France Inter ses "grandes craintes" pour "ces malheureux enfants [qui] sont sur les routes, poussés, beaucoup en Moldavie".

Après l’occupation russe, l’horreur

Boutcha en ruines le jour de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky. © Radio France / Thibault Lefèvre

Fin mars, dans le cadre des pourparlers d’Istanbul entre la Russie et l’Ukraine, Moscou annonce une "réduction de l'activité militaire" autour de Kiev. Dans les faits, les autorités ukrainiennes découvrent l’horreur à mesure que l’étau se desserre sur la capitale.

Ainsi, le 1er avril, alors que le maire de Boutcha, Anatoly Fedorouk, annonce la "libération de la ville", les premiers observateurs arrivés dans cette banlieue résidentielle du nord-ouest de Kiev occupée par les Russes depuis le 27 février, découvrent des rues jonchées de corps. Quelque 400 corps sont retrouvés dans des fosses communes ou des jardins privés, précise le chef de la police locale. Des civils, visiblement massacrés lors du retrait des troupes russes.

L'ONG Human Rights Watch dit avoir trouvé à Boutcha "des preuves étayées d'exécutions sommaires, meurtres, disparitions, et torture", qui constitueraient des "crimes de guerre et de potentiels crimes contre l'humanité". Des enquêteurs du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme de l'ONU ont documenté de leur côté "le meurtre, y compris par exécution sommaire, de quelque 50 civils sur place".

La multiplication des découvertes macabres dans les secteurs "libérés", comme à Borodianka, conduit l’Ukraine et les pays occidentaux à accuser la Russie de "massacres" et de "crimes de guerre". "Chaque crime sera élucidé et chaque bourreau sera retrouvé", promet le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Azovstal, symbole déchu de la résistance

À l'image de Marioupol, ville portuaire stratégique, l'aciérie d'Azovtal, sur les rives de la mer d'Azov, sort ravagée de deux mois et demi de siège. © AFP / ©2022 MAXAR TECHNOLOGIES

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le jeudi 24 février, Marioupol, dans le sud-est du pays, résiste. Jusqu'au vendredi 20 mai, où Volodymyr Zelensky annonce le "sauvetage" des "héros" ukrainiens. Les derniers combattants retranchés dans l'aciérie Azovstal, sont évacués par les Russes, qui, après un pilonnage et, sur les derniers jours, un ratissage méthodiques, prennent le contrôle du site. C’est, pour Marioupol, la fin d’un siège de deux mois et demi qui aura conduit à sa destruction presque totale et tué au moins 20 000 personnes.

Le premier symbole du martyre de la ville portuaire de la mer d’Azov, considérée comme un enjeu stratégique par la Russie, c’est le bombardement, le 9 mars, de l’hôpital pédiatrique de Marioupol. Les images de la maternité détruite, des évacuations de femmes et d’enfants choqués ou blessés, font le tour du monde. Le 16 mars, le théâtre de Marioupol, qui abritait au moins « 500 » civils, selon nos reporters, est frappé par l’aviation russe. Un bombardement qui fait, selon les autorités locales, 300 morts, tous civils.