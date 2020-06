View this post on Instagram

“Our Lives Begin To End The Day We Become Silent About Things That Matter” Martin Luther King Jr. Thank you to everyone that joined us in this, it starts with each and every one of us. • • @serenawilliams @iamgaelmonfils @katadams68 @malwashington @kgmontjane1 @zackeveee @k1ng_2._0 @heatherwatson92 @jarmere @naomiosaka @sloanestephens @tennisdarian @eastpoint_jenkins @tsongaofficiel @asia.muhammad @coacho.g @r_bizzeee @donaldyoungjr @mcneil8970 @coreygauff @haileybaptiste @ymerjr @philsbrainparade @thechandarubin @michaelmmoh @sachiavick @kamaumurray @cocogauff @garrisonzina #tennisforequality #lovewins #itisbiggerthantennis • • Song: Glory (@johnlegend @common) Thank you for creating such an impactful piece of art. Special thank you to Brian Tsao (@the_general_tsao ) for helping with edits. • • @wta @atp @espn @usta @itf__tennis @shaunking @bleacherreport @theshaderoom @octagon