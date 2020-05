Outre-Atlantique, la chanson de ce garçon en réaction à la mort de George Floyd aux mains de la police est devenue virale sur les réseaux sociaux. Barack Obama l'a même cité dans sa réaction au décès de cet Afro-américain de 46 ans et aux émeutes qui ont suivi à Minneapolis.

Sur Instagram, le gospel de ce garçon de 12 ans a été vu plus de deux millions de fois. © Capture d'écran

"Je veux juste vivre." La vidéo dure moins d'une minute mais elle a touché les États-Unis au coeur, jusqu'à l'ancien président américain Barack Obama. Dans cette vidéo publiée sur son compte Instagram mardi, Keedron Bryant, jeune chanteur de 12 ans, entonne un gospel en réaction à la mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans décédé alors qu'il venait d'être interpellé brutalement par des policiers blancs a Minneapolis. Depuis, la séquence a été vue plus de deux millions de fois, rien que sur ce réseau social, et repartagée des dizaines de fois par ailleurs.

"Je suis un jeune homme noir qui fait ce qu’il peut pour rester debout", chante Keedron. "Mais quand je regarde autour de moi et que je vois ce qui est fait à mes semblables...", poursuit-il avant de conclure : "Je veux juste vivre ; Dieu, protège moi, je veux juste vivre."

Cité par Obama

Le garçon, connu pour avoir participé à des shows télévisés, a bouleversé les internautes pour la justesse de son chant mais aussi pour son message. Dans une réaction au décès de George Floyd et aux émeutes de Minneapolis, postée vendredi sur Twitter, Barack Obama fait d'ailleurs référence au chant de Keedron Bryant.

L'ex-président des Etats-Unis raconte les échanges qu'il a eu avec des amis à propos des événements récents ; l'un d'entre eux lui a parlé de ce gospel comme témoignage de la déception qu'il ressentait. "Mon ami et Keedron viennent peut-être de milieux différents, mais leur détresse est la même. Je la partage, comme des millions d'autres", écrit Obama.

Les paroles traduites

"I'm a young black man / Je suis un jeune homme noir,

Doing all that I can to stand / Qui fait tout son possible pour rester debout

Oh but when I look around / Oh, mais partout où je regarde

And I see what's being done to my kind / Et que je vois comment les miens sont traités

Every day, I'm being hunted as prey / Chaque jour, je suis chassé comme une proie

My people don't want no trouble / les miens ne veulent pas d’histoires

We've had enough struggle / Nous avons déjà assez lutté

I just want to live / Je veux seulement vivre

God protect me / Dieu, protège moi

I just want to live / Je veux seulement vivre"