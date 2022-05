Un mort et 27 disparus. C’est le bilan officiel du naufrage du croiseur "Moskva", le navire amiral de la flotte russe en mer Noire, le 14 avril dernier. Pour la première fois en France, Olesya, qui a perdu son fils, témoigne. Les autorités lui ont proposé de l'argent pour qu'elle se taise.

Le 14 avril dernier, le croiseur Moskva coulait en mer noire. Du fait, selon Moscou, d'une explosion à bord. L'effet, selon Kiev, d'un tir de missile ukrainien. © DR

Nikita avait 20 ans. Il effectuait son service militaire, affecté à Sébastopol sur le croiseur Moskva. Mais depuis 14 avril dernier, la famille du jeune homme originaire de la région de Sverdlovsk, dans l'Oural, n’a plus de nouvelles de lui. Sa famille remue ciel et terre pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Un peu trop, pour les autorités qui ont proposé 7 millions de roubles (100.000 euros) aux proches de Nikita pour qu'ils cessent leur enquête.

Nikita n'est sur aucune liste

Le ministère de la Défense russe a bien reconnu, le 22 avril, la perte – « accidentelle », selon la version russe, provoquée par un missile ukrainien, selon Kiev – de son navire amiral en mer Noire. Moscou a signalé, sur les 396 personnes qui composaient l’équipage, un mort et 27 disparus. Mais Nikita n'est sur aucune liste, assure sa mère, contactée sur les réseaux sociaux.

« Le 7 février, il m'a appelé et dit qu'ils partaient pour l'entraînement, dont qu’il ne pourrait pas me parler le lendemain, parce qu’ils auraient beaucoup de travail », raconte Olesya, qui découvre comme le reste du monde le déclenchement de « l’opération militaire spéciale » le 24 février.

Silence radio

Le 13 mars, elle reçoit un appel d’un numéro inconnu : « Maman, c'est moi. » « Je ne pouvais rien lui demander, il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait même pas me dire où il était. » Puis plus rien, plus un mot, et le naufrage, le 14 avril, du Moskva.

Pour Olesya, ce silence est inacceptable. Elle entreprend alors de contacter d’autres parents de marins sur les réseaux sociaux. Mais si beaucoup confirment que leurs fils sont morts, les conditions de leur disparition divergent. « Tout le monde ment », estime la mère de Nikita.

Les commandants racontent tous une histoire différente. On m'a dit que mon fils s'était étouffé dans la salle des machines. On a dit à certains parents que leur fils était tombé dans un trou. D’autres encore ont appris que leur fils avait été jeté par la fenêtre.

Pourtant, « aucune opération de recherche n'avait été effectuée ».

Le ministère de la Défense disait une chose, la flotte de la mer Noire en disait une autre. Ils se rejetaient mutuellement la responsabilité. Quand nous avons réalisé qu'on nous mentait constamment, qu’ils cherchaient juste à gagner du temps, nous avons décidé de rendre l’affaire publique.

Le prix du silence

Réaction immédiate des autorités : les parents de disparus sont invités à une réunion avec des responsables de haut rang. « Ils étaient dix, raconte Oleysa, parmi lesquels le commandant en chef de la flotte de la mer Noire et les représentants des procureurs militaires et du gouverneur. » Les officiels suggèrent aux proches de formuler des demandes officielles de reconnaissance de décès… « Je les ai envoyés au diable ! »

Peu après la réunion, autour du 10 mai, Oleysa reçoit un document à retourner signé : « Il précise que j'ai reconnu mon fils comme mort. » La déclaration est assortie de la promesse de 7 millions de roubles (environ 100 000 euros). Sous réserve, évidemment, de garder le silence. « Je leur ai dit que je ne signerais ces papiers pour rien au monde. Comment on peut vendre un enfant pour 7 millions ? »

Oleysa vit désormais dans la douleur. « Je me réveille au milieu de la nuit, je ne pense qu'à ça », dit-elle, effondrée. Et elle exige que « tous les coupables soient punis ».