C'est une tradition avant Noël, l'agence européenne de police criminelle Europol publie la liste des criminels les plus recherchés. Cette année, ce sont les portraits des fugitifs de longue date qui sont diffusés. La France a choisi de mettre en avant le narco-trafiquant guadeloupéen Joël Soudron.

Europol a publié sa liste des criminels les plus recherchés [photo d'illustration]. © AFP / NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG

Les rois de la cavale les plus discrets sont à "l'honneur" du tableau de chasse d'Europol 2021. Chaque année avant Noël, l'agence européenne de police publie la liste de ses "Most Wanted", ses criminels les plus recherchés. À cette occasion, l'agence rediffuse leurs photos et les fiches de recherche. Ces appels à témoins géants à l'échelle continentale permettent en général de relancer des crimes non résolus, des cold case, quand les services d'enquête n'ont plus d'indices.

Cette année, Europol a choisi de faire légèrement différemment en dressant la liste d'une soixantaine de criminels particulièrement discrets et par conséquent, recherchés depuis des années. Les portraits de ces "caméléons de la cavale" sont diffusés sur les sites de toutes les polices européennes et sur un site dédié : Europe's most wanted fugitives. La France a choisi de mettre en avant Joël Soudron, un criminel inconnu du grand public.

James Oliver Kane ou Bernard Honorat Dalon ?

Joël Soudron est soupçonné d'être un trafiquant international de cocaïne. La police était parvenue à remonter jusqu'à lui en 2011 après la découverte de 230 kg de cocaïne en provenance de Guadeloupe dans le port du Havre. L'homme de 42 ans avait ensuite été interpellé en 2016 au Mali puis incarcéré pour purger une peine de six ans de prison pour une autre affaire. Mais Joël Soudron s'est fait la belle en 2018 lors d'une permission de sortie.

Les enquêteurs savent qu'il a réussi à passer plusieurs frontières sans difficultés dans les Caraïbes et en Afrique francophone, sous l'identité de James Oliver Kane ou encore de Bernard Honorat Dalon. L'homme dispose de gros moyens, des centaines de milliers d'euros accumulés grâce à des trafics de cocaïne au début des années 2000.

Il a une volonté manifeste de rester extrêmement discret, sous les radars.

Mais Joël Soudron a une particularité dans ce milieu des narco-trafiquants : son mode de vie. "L'enquête a montré qu'il avait une volonté manifeste de rester extrêmement discret, sous les radars, et de ne pas attirer l'attention ni de ses concurrents ni des forces de police", explique Jacques Croly, le chef de la brigade nationale de recherche des fugitifs. "En cela, il se distingue de bien d'autres trafiquants de stupéfiants qui sont davantage dans l'ostentation." De plus, il n'a pas autour de lui un clan, comme les mafieux italiens.

Sa protection à lui, c'est d'être un "monsieur tout le monde", avec des activité légales dans plusieurs pays. En lui offrant une certaine notoriété publique, la police judiciaire espère donc que Joël Soudron aura plus de mal à voyager tranquillement et à blanchir ses "narco euros" dans l'immobilier de luxe, comme il aurait tenté de le faire au Sénégal ou en Guinée récemment.

Une liste d'une soixantaine de fugitifs

La liste d'Europol est composée d'une soixantaine de fiches de fugitifs, accusés de meurtres, de trafics, de prises d'otages ou encore d'enlèvements. Deux autres Français y figurent. Le premier est Karim Ouali, un ancien contrôleur aérien recherché pour le meurtre sauvage à coups de hache de l'un de ses collègues en 2011 à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. D'après sa fiche Europol, "il souffrait de manie de persécution et était dans un état psychotique. Après avoir commis son meurtre, il s'est enfui." Il est précisé qu'il a des tatouages ​​tribaux sur la poitrine et un grain de beauté sur la joue droite.

Il a récemment été localisé à Hong-Kong, où les autorités restent sourdes aux demandes de la justice française.

Karim Ouali est recherché pour le meurtre de Jean Meyer, un contrôleur aérien, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse en 2011. © Maxppp / PHOTOPQR/L'ALSACE

Le second Français est Farouk Hachi, alias "Moustique". Il a été condamné par contumace à 20 ans de prison en 2009 pour plusieurs braquages de banque et pourrait se trouver entre la Belgique, les Pays-Bas et le nord de la France.