Le croiseur russe a sombré la semaine dernière en mer Noire. Alors que Moscou affirme que les quelque 500 marins à bord ont été évacués à temps, France Inter a pu joindre le père de l'un des membres de l'équipage. Sans nouvelle de son fils, il se heurte au silence des autorités. Témoignage.

Le navire croiseur Moskva (ici en 2015) a coulé la semaine dernière en mer Noire © AFP / Max Delany

Pour Moscou, c'est "un accident dans un dépôt de munitions" qui a causé le naufrage. Kiev évoque "une frappe réussie par un missile ukrainien". Le Moskva, navire amiral de la flotte russe en mer Noire a sombré la semaine dernière après un incendie à bord. Qu'est-il advenu des personnes à bord ? La Russie affirme que les membres de l'équipage ont été évacués à temps : aucun mort, aucun blessé, aucun disparu. Dimitri, père de l'un des marins du Moskva, dénonce le grand flou qui entoure le sort de l'équipage.

"On nous a répondu qu'il n'y avait pas d'information à ce sujet"

La communication WhatsApp entre Dimitri et son fils Igor s’arrête du jour au lendemain, en même temps que le Moskva est envoyé par le fond. Pourtant, avant le naufrage du croiseur, le contact est régulier avec le jeune homme de 20 ans, cuisinier de bord. Le père vit en Crimée sur les bords de la mer Noire. Inquiet, il se met à la recherche de son fils : "Avec d'autres parents de marins, nous sommes allés dans les hôpitaux de la région et nous avons demandé à avoir les noms de ceux qui étaient là… Tout ce qui nous a été répondu, c'est qu'il n'y avait pas d'information à ce sujet. Pas de morts, pas de blessés...", explique-t-il à France Inter.

Deux jours après le naufrage, il voit cette vidéo qui circule sur Internet et qui montre le capitaine du navire saluant son équipage. Seule une centaine de marins est présente alors que le Moskva embarque environ 500 hommes. Dimitri scrute les images, mais impossible pour lui de dire si son fils est dans les rangs.

Courriers sans réponse

Le papa se met alors en contact avec d'autres parents pour tenter d'en savoir plus. Il se rapproche notamment d’une maman. Elle a pu joindre son fils, lui aussi embarqué sur le navire amiral de la flotte russe. Une brève communication qui n’apporte rien de plus à Dimitri : "Son fils refuse de parler. Il dit qu'il ne se rappelle de rien, qu'il était inconscient. Cette maman n'a même pas le droit de voir son fils. Elle ne sait pas où il est hospitalisé, comme si on voulait le lui cacher…"

Leurs enfants ne sont pas des militaires professionnels. Beaucoup étaient encore en train d’effectuer leur service militaire. "Pourquoi des conscrits se retrouvent engagés au plus proche des combats ?", s'interroge Dimitri. Des courriers sont envoyés en ce sens au responsable de la flotte de la mer Noire. Mais là encore, pas de réponse.

"Je ne peux pas en dire plus"

Devant tant de mystères, Dimitri contient sa colère : "Tout ce que je peux dire c'est que c'est grave". Il s'arrête avant d'ajouter… "Je ne peux pas en dire plus. Si je vais plus loin, je risque des poursuites pénales."

Ils sont une poignée à tenter d’alerter sur le sort de leurs enfants. Dimitri est en contact avec six autres personnes qui cherchent à avoir des nouvelles. Ils font part de leur désarroi sur les réseaux sociaux russes et reconnaissent qu’ils ne subissent aucune pression immédiate de la part des autorités. Ils gardent toutefois l’impression de prêcher dans le désert puisque les seules personnes qui réagissent à leur action sont des internautes qui les dénigrent. Et les accusent d’être russophobes.