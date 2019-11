Treize militaires français de la force Barkhane sont morts au Mali dans un accident. Deux hélicoptères se sont percutés lundi soir. Les militaires étaient originaires de Pau, Gap, Varces et Saint-Christol-d'Albion, indique le ministère des Armées.

Ces treize militaires avaient entre 22 et 43 ans. © Armée de Terre

Deux hélicoptères sont entrés en collision lundi soir, lors d’une opération de combat au Mali. Treize militaires français de la force Barkhane sont morts. Sur sa page Facebook, le ministère des Armées donne les noms de chaque militaire tué. Ils avaient entre 22 et 43 ans.

Sept victimes issues du régiment de Pau

Le 5e régiment d’hélicoptères de combat de Pau est le plus durement touché par l’accident. Sept de ses soldats sont morts.

Le capitaine Nicolas Mégard, marié et père de trois enfants, père de famille. Engagé en tant que sous-officier d’active en 2005, il rejoint le 35e régiment d’artillerie parachutiste de Tarbes la même année avec le grade de maréchal des logis. Il est titulaire de plusieurs distinctions, comme la médaille d’outre-mer avec agrafe "Sahel", de la médaille d’or de la défense nationale avec étoile d’argent ou encore de la médaille de reconnaissance de la nation.

Le capitaine Benjamin Gireud avait 32 ans. Il a été engagé en tant qu’officier en février 2009. Il rejoint l’École de l’aviation légère de l’armée de Terre après une formation initiale d’officier aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. Il effectue une première mission dans le cadre de l’opération Épervier au Tchad en 2013. Décrit comme "un chef exemplaire, apprécié de ses subordonnés", il était originaire de Digne-les-Bains.

Le capitaine Clément Frisonroche était marié et père d'un enfant. Originaire de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), cet ancien élève de Saint-Cyr a rejoint l’École de l’aviation légère de l’armée de Terre. Arrivé en septembre, c'était sa première opération extérieure au Mali, dans le cadre de l’opération Barkhane. Il allait avoir 28 ans dans quelques jours.

Le lieutenant Alex Morisse est mort a 31 ans. Il était pacsé. Engagé depuis plus de 10 ans dans l'Armée, sa première mission remonte à 2017 au Mali, avant d'y retourner en 2018 et cette année. Il était originaire de Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne.

L'adjudant-chef Julien Carette avait passé toute son enfance à Layrac, un village près d'Agen. Il vivait dans le Béarn. Né à Roubaix, il avait 35 ans. Julien Carette servait la France depuis plus de 17 ans. Il avait été engagé en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Mali, Burkina Faso et en Afghanistan.

Le brigadier-chef Romain Salles de Saint-Paul était engagé comme militaire depuis 2009. Né en Colombie et âgé de 35 ans, marié et père de deux enfants, il a effectué ses deux premières missions au Gabon en 2010 et 2013 puis il est projeté au Mali pour la première fois en 2015. En 2017, il effectue une mission à Djibouti et il retourne à deux reprises au Mali en 2018 et 2019 dans le cadre de l’opération Barkhane.

Le lieutenant Pierre Bockel était âgé de 28 ans, en couple, il allait bientôt être père. Il était le fils de l'ancien ministre et sénateur centriste Jean-Marie Bockel, originaire de Mulhouse dans le Bas-Rhin. Lors de l’accident, Pierre Bockel pilotait un hélicoptère de type Cougar, dédié au transport de troupes. Il est décrit comme un "pilote opérationnel performant" qui avait atteint "un excellent niveau technique".

Le régiment était omniprésent dans les opérations extérieures de l’armée française : en 2009 en Afghanistan, en Libye en 2011, au Mali pour l'opération Serval ou encore en République Centrafricaine. Le maire de Pau, François Bayrou, appelle à un rassemblement devant la mairie à 19 heures ce mardi.

Quatre militaires du 4e régiment de chasseurs de Gap

Quatre militaires appartenaient au 4e régiment de chasseurs de Gap. Le capitaine Romain Chomel de Jarnieu s'est s’engagé dans la réserve le 11 juin 2012 pour servir au 2e régiment de Hussards. Il a servi au Tchad et au Mali. Âgé de 34 ans, célibataire et sans enfant, il était décoré de la médaille de la défense nationale échelon argent, de la médaille de protection du territoire ainsi que de la médaille d’outre-mer avec agrafe « Sahel ». Son père, un ancien amiral très connu, vivait à Toulon.

Le maréchal des logis-chef Alexandre Protin, avait 33 ans. En concubinage et sans enfant, il était engagé au Mali pour la troisième fois. au sein du groupement tactique désert aérocombat, dans le cadre de l’opération Barkhane en qualité de tireur Minimi. Ce jeune avait une partie de sa famille à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie.

Le maréchal des logis Antoine Serre avait 22 ans. Il est né Riom dans le Puy-de-Dôme. Décrit comme "volontaire et réactif", il a passé quatre ans à l'école militaire de haute montagne de Chamonix avant de choisir le 4e régiment de chasseurs de Gap.

Le maréchal des logis Valentin Duval est l'un des plus jeunes militaires décédés. Célibataire et sans enfant était, il originaire de Rouen en Seine-Maritime. L'Armée de Terre souligne que Valentin Duval était "un grand professionnel", connu pour "sa motivation pour le métier des armes et son amour pour les montagnes."

"Le régiment est pour nous un élément important de la famille gapençaise" explique le maire de Gap Roger Didier sur franceinfo. "Les drapeaux ont été mis en berne. Je vais rencontrer le commandant du 4e régiment de chasseurs et voir s'il y a lieu de mobiliser les Gapençais et les Gapençaises qui voudraient s'incliner devant le respect que nous devons à ces hommes qui ont payé de leur vie pour défendre notre pays."

80 militaires de ce régiment sont engagés au Mali depuis cet été, pour sécuriser les villages et réagir en cas d’attaque.

Un légionnaire et un soldat d’un régiment isérois

Deux autres régiments sont touchés par l’accident. Le maréchal des logis-chef Jérémy Leusie, 33 ans, du 93e Régiment d’artillerie de montagne de Varces en Isère. Engagé depuis 2007, en qualité d’opérateur navigateur au sein du 93e régiment d’artillerie de montagne. Il est pacsé et sans enfant. Un "soldat de grande valeur, motivé et volontaire" selon l'Armée.

Enfin, la dernière victime est le sergent-chef Andreï Jouk du 2e Régiment étranger de génie de Saint-Christol-d’Albion dans le Vaucluse. Âgé de 43 ans, il avait rejoint les rangs de la légion étrangère en 2008. Marié, il était père de quatre enfants. Il a participé à trois grandes missions à l'étranger, en Afghanistan entre 2010 et 2011, puis au Mali à partir de 2018.

Le militaire vauclusien faisait partie de la Section de liaison et de Reconnaissance Offensive (SLRO) en place au Mali. Deux cents militaires de Saint-Christol-d'Albion sont déployés au Mali.

L’opération Barkhane mobilise 4 500 militaires au Sahel. "Ces treize héros n'avaient qu'un seul but: nous protéger", a réagi sur Twitter le président français Emmanuel Macron. Une cérémonie d'hommage national aux 13 soldats tués au Mali, présidée par le chef de l'État, aura lieu aux Invalides "dans les jours prochains", précise la ministre des Armées Florence Parly.