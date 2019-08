Une adolescente a disparu depuis trois jours dans une petite station touristique de Malaisie où elle était en vacances avec sa famille. Les autorités malaisiennes ont intensifié leurs recherches pour tenter de la retrouver. Sans résultat pour l'instant.

L'adolescente de 15 ans a disparu dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'elle venait d'arriver en Malaisie © AFP / FAMILY HANDOUT / AFP / Quoirin Family

Nora Quoirin, une adolescente franco-irlandaise, a disparu dans la nuit de samedi à dimanche près de Dusun Resort, une station touristique à moins de 100 kilomètres de Kuala Lumpur en Malaisie.

La jeune fille de 15 ans était arrivée le samedi pour passer deux semaines de vacances avec sa famille. Ils étaient hébergés dans un bungalow en pleine forêt tropicale. Mais dimanche matin, quand ses parents sont venus la réveiller, la fenêtre était ouverte et Nora n'était plus dans la chambre qu'elle partageait avec son frère et sa sœur. L'adolescente a disparu en laissant toutes ses affaires a déclaré à France Inter son grand-père, Sylvain Quoirin.

Depuis, d'importants moyens ont été déployés par la Malaisie pour la retrouver. Hier, près de 200 personnes et un hélicoptère étaient mobilisés dans les recherches. Toute la zone autour de la station touristique a été ratissée. Sylvain Quoirin explique que "des moyens humains énormes ont été mis en place avec des spécialistes et des chiens" et les autorités françaises prennent aussi cette disparition "très au sérieux".

Mais les recherches risquent de durer dans cette jungle tropicale qui n'est toutefois pas considérée comme une zone à risques par le ministère des Affaires étrangères. Le chef de la police malaisienne, Mohamed Mat Yusop, a précisé à l'AFP "nous ferons de notre mieux et ne perdons pas espoir, nous pensons qu'elle n'est pas allée bien loin".

La famille ne croit pas à une fugue

Les autorités malaisiennes traitent cette affaire comme une disparition et non comme un enlèvement. Pourtant pour la famille de Nora Quoirin, cette disparition n'est pas une fugue mais un kidnapping.

Pour Sylvain Quoirin, Nora n'a pas pu s'enfuir surtout après un voyage de près de 18 heures jusqu'en Malaisie. Toute la famille était fatiguée, s'est couchée et le matin, Nora n'était plus là. "Soit Nora est sortie d'elle-même et s'est perdue, mais c'est une fille qui souffre d'un léger handicap, c'est quelqu'un de renfermé, une fille qui ne prendrait jamais cette initiative. D'autant plus que par terre il y a des cailloux, des épines, on ne peut pas aller bien loin. Donc je soupçonne un enlèvement."

Sur Internet, un réseau de solidarité s'est déjà mis en place avec une plateforme de financement participatif pour que la famille de Nora, basée en France et en Irlande, puisse faire le voyage jusqu'en Malaisie pour "participer aux efforts de recherche et soutenir les parents de Nora".