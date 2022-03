Vitaly, 44 ans, deux enfants, a échappé à une frappe aérienne de l'armée russe sur Mykolayiv, à 130 km de la ville portuaire d'Odessa, troisième ville du pays. "Nous nous sommes quasiment jetés dans la cave... Dix secondes plus tard c'était le premier impact", raconte-t-il à France Inter.

Le son des bombes, "je l'ai reconnu tout de suite", raconte Vitaly. © Radio France / Vanessa Descouraux

Sur le front Sud-Ouest de l'Ukraine, les troupes russes ont été stoppées à Mykolayiv, dernier verrou avant la capitale économique régionale, Odessa, troisième ville du pays. Des combats sont en cours dans et autour de cette ville qui ne s’est pas arrêtée de vivre pour autant. Des dégâts sur des objectifs militaires ont été signalés au début du conflit et, désormais, des frappes aléatoires touchent les civils, et rien qu’eux.

Dans le quartier de Balabanovka ce lundi 7 mars à 14 heures, au douzième jour de l'invasion russe en Ukraine, la première frappe a fait une victime, une jeune femme de 19 ans, touchée alors qu'elle courait dans la rue pour rejoindre à la maisons son bébé de six mois.

"Notre vie s'est jouée à dix secondes près"

"J'ai regardé des vidéos, et j'ai aussi servi dans l'armée : ce son, je l'ai reconnu tout de suite", raconte Vitaly, soudeur du quartier, 44 ans et deux enfants, dont sa petite de six ans, qui était avec lui le lundi. Première frappe à 14 heures, deuxième bombe à 16 heures, les maisons sont soufflées, comme la sienne.

"C'étaient des 'Tornado' qui s'abattaient sur nous. On a clairement entendu les missiles, notre vie s'est jouée à dix secondes près", raconte le père de famille à France Inter. "Nous sommes partis à la cave par instinct, avec ma femme et ma fille. Nous nous sommes quasiment jetés dans la cave... Dix secondes plus tard c'était le premier impact."

Vitaly raconte qu’après deux frappes, il est parti se réfugier dans la forêt voisine, de peur qu'il y en ait d’autres. Mais après cette sensation de peur brute et ce réflexe, il veut se sentir utile pour son pays. "Je veux servir à nouveau dans l'Armée, mais ils m'ont dit d'attendre, car ils n'ont pas assez d'armes", regrette-t-il. "J'ai insisté pour pouvoir me défendre, ils m'ont répondu d'attendre un peu, qu'il y avait assez de monde mais que le problème était les armes."

Les maisons ont été soufflées à Mykolayiv. © Radio France / V. D.

Un impact dans le village de Mykolayiv. © Radio France / V. D.