Le président russe s’est présenté ce vendredi devant des dizaines de milliers de soutiens à l’occasion d’un grand meeting-concert célébrant le huitième anniversaire de l’annexion de la Crimée.

Vladimir Poutine, le Président russe, le 18 mars 2022, lors d'un grand concert-meeting. © AFP / SERGEY GUNEEV / SPUTNIK

C’est une démonstration de force du président russe. En plein conflit avec l’Ukraine, Vladimir Poutine est venu vendredi "fêter" les huit ans de l’annexion de la Crimée dans le stade Luzhniki de Moscou. Ces images, diffusées en différé, sont saisissantes : la scène a été installée au milieu de la pelouse, des dizaines de milliers de Russes pro-Kremlin l’entourent, les tribunes paraissent bondées. Certains supporters ont les joues maquillées aux couleurs de la Russie, d’autres brandissent des drapeaux.

Vladimir Poutine, le Président russe, le 18 mars 2022, lors d'un grand concert-meeting. / Capture d'écran de la retransmission TV

Une foule immense

D’après le ministre de l’Intérieur, relayé par The Insider, en tout 203.000 soutiens à Vladimir Poutine étaient présents, dont 95.000 dans l’enceinte. Ce stade est celui qui a accueilli la finale de la Coupe du Monde de football en 2018, remportée par la France.

À l’extérieur, la foule était immense, comme on peut le voir avec ces images partagées par un journaliste polonais.

Une grande banderole contre le nazisme

Les images étaient diffusées en différé. Lors de son discours, le président de la Fédération de Russie a promis : "Certains ont dit que la Crimée était en péril. Mais ce n’était pas vrai. Nous savons comment aller de l’avant. Nous allons réaliser tous nos plans aujourd’hui."

Vladimir Poutine est apparu sur la scène, dans un gros blouson (dont le prix est estimé à 15.000 euros selon un média russe) et un col roulé beige, devant une banderole "Pour un monde sans nazisme" et "Pour la Russie" avec le signe distinctif "Z" en majuscule. "Ceux qui vivent en Crimée ont eu raison de vouloir mette des barrières solides contre les nationalistes et contre le nazisme", a poursuivi le chef du Kremlin.

"Dans le Donbass, il y a eu des opérations militaires pour les encercler, des pilonnages constants dans cette région. C’est un génocide qui se passe." Le président russe a salué "l’opération militaire spéciale" menée en Ukraine, une action "héroïque". Avant que la transmission vidéo ne s’arrête brusquement, Vladimir Poutine a clamé : "Je fais tout pour notre peuple." Puis, tout à coup, le discours, s’est interrompu, comme on peut le voir avec la vidéo ci-dessous. Le stade est de nouveau en plein concert, avec le chanteur de variété très connu en Russie, Oleg Gazmanov.

"Panne technique"

Quinze minutes après, la télévision a repris la diffusion de l'intervention du président russe en différé. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a ensuite indiqué aux agences russes que la retransmission avait été interrompue à cause d'une "panne technique sur un serveur".

D’après un journaliste du Wall Street Journal, le père d’un militaire russe tué en Ukraine s’est exprimé avant le discours du président Poutine. Il a déclaré, sous les applaudissements : "Nous devons terminer ce que nous avons commencé et libérer notre terre du fascisme". Ce concert meeting était présenté par Dmitry Guberniev, le commentateur sportif le plus populaire de Russie. Il arborait lui aussi le symbole Z sur son blouson.