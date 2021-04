L'ancien policier Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd, ce Noir américain dont la mort a entraîné un vaste mouvement de dénonciation des violences policières. Juste après ce verdict, la famille de la victime a reçu un coup de téléphone du président américain : voici ce qu'il leur a dit.

Retransmission d'un discours de Joe Biden devant une photo de George Floyd en juin 2020 © AFP / David J. Phillip

La conversation, filmée notamment par les caméras de CNN, entre le président américain, la famille de George Floyd et leur avocat est peut-être historique. Joe Biden leur explique avoir suivi le verdict seconde après seconde, et se réjouir de son issue. Il assure également que ce n'est que le début de mesures à venir contre le "racisme systémique" aux États-Unis.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"J'aimerais être là pour vous prendre dans mes bras"

"Je me sens mieux maintenant", assure Joe Biden quand on lui demande comment il va. "Rien ne va tout arranger, mais au moins il y a une forme de justice." Il rebondit immédiatement sur une phrase de Gianna, la fille de George Floyd, qui assurait que "[son] père allait changer le monde" : "Le monde va commencer à changer maintenant. Il va le changer maintenant."

"Vous avez tous été incroyables, vous êtes une famille incroyable", lance également le président américain à la famille de celui dont la justice vient finalement de reconnaître qu'il a été tué par Derek Chauvin. "J'aimerais être là pour vous prendre dans mes bras. Je suis avec Cedric [Richmond, haut conseiller du président], on a regardé chaque seconde de tout ça, avec la vice-présidente [Kamala Harris]. Et nous sommes tellement soulagés..."

"On va en faire beaucoup plus"

Symboliquement, Joe Biden veut faire de ce verdict le point de départ d'une politique plus ambitieuse sur le racisme et les violences policières. "On va en faire beaucoup plus", martèle-t-il. "Sur la police... On va en faire beaucoup. Et on ne lâchera rien tant que ce ne sera pas fait."

Lorsque l'avocat de la famille Floyd l'interpelle sur le "George Floyd Justice in Policing Act", un projet de réforme de la police et des droits civils adopté par le Congrès qui doit encore être validé par le Sénat, Joe Biden assure que "ce sera fait. Pas juste ça, on en fera beaucoup plus. C'est une première étape pour s'occuper vraiment du racisme systémique."