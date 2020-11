Donald Trump ou Joe Biden ? A 05H00, heure française, le face à face est beaucoup plus serré que prévu. Il n'y a pas de vague bleue. Voici minute par minute (heure de Paris) le fil de la nuit électorale.

Joe Biden, ancien vice-président, affronte le président sortant Donald Trump après quatre ans mouvementés à la Maison blanche © AFP / SAUL LOEB, ANGELA WEISS

En résumé :

Des dizaines de millions d'Americains sont appelés aux urnes pour choisir leur prochain président : Donald Trump ou Joe Biden

270 le chiffre magique. C'est le nombre minimum de grands électeurs à obtenir pour être élu (sur un collège électoral de 538). A 05H00, Joe Biden en avait gagné 131 et Donald Trump 108.

Tout va se jouer, comme toujours dans certains états clés. L arizona, la Pennsylvanie, michigan et wisconsin. La Floride devrait rester pour Trump.

Mais, en raison du Covid et des restrictions sanitaires imposés par plusieurs Etats, 100 millions ont voté par correspondance. Plus de 70% de la totalité des votes de 2016. Ces votes pourraient prendre du temps à être dépouillés.

Les Américains votent également pour renouveler un tiers du Sénat et la totalité de la Chambre des représentants

Un supporter démocrate assiste aux résultats à Miami © AFP / CHANDAN KHANNA / AFP

Le compteur des grands électeurs : Joe Biden 135, Donald Trump 108

4h58 - Joe Biden remporte le New Hampshire (4 grands électeurs)

4h45 - Gregory Philipps, correspondant de Radio France à Washington analyse la situation à l’heure actuelle : "Le champ des possibles se rétrécit considérablement. Il n’y a pas de vague bleue, pas de vague démocrate. Biden n’a pour l’instant pas réussi à reprendre des Etats gagnés par Donald Trump en 2016. Tout se jouera finalement dans quatre Etats : Arizona, Pennsylvanie, Michigan et Wisconsin". Si le scrutin se joue en Pennsylvanie, cela risque de prendre du temps car les bulletins par correspondance seront pris en compte jusqu’à vendredi.

4h35 - Donald Trump remporte le Missouri (10 grands électeurs)

4h22 - Farida Nouar, reporter de Radio France dans l'Etat clé de la Pennsylvanie, a rencontré Marie qui s'occupe de la campagne des démocrates dans la région, "un peu stressée mais confiante pour Biden. Je crois vraiment qu'il peut encore gagner", dit la jeune femme

4h16 - A Washington, c'est le désert. Mathilde Dehimi, l'envoyée spéciale de France Inter a fait le tour de la Maison blanche à la recherche de supporters, "on a trouvé personne. Même du côté du Trump hôtel, pas d'ambiance, rien". Les républicains avaient annoncé qu'ils ne se rassembleraient pas dans leur QG. Donald Trump a prévu une soirée électorale à la Maison blanche avec une centaine de personnes. Le président a twitté pour la dernière fois vers minuit et quart : "Tout à l'air bien pour nous à travers le pays. Merci!"

4h03 - Comme en 2016, Donald Trump remporte l'Etat du Kansas (6 grands électeurs)

3h57 - "C'est l'attente inquiète ici à Wilmington dans le fief de Joe Biden", raconte Claude Guibal, envoyée spéciale de Radio France, "une dizaine de personnes sont pour l'instant devant la scène où Joe Biden va faire un discours à l'issue des résultats"

3h43 - Victoire de Joe Biden dans le Colorado (3 grands électeurs). Un Etat déjà remporté par Hillary Clinton en 2016

3h35 - Joe Biden l’emporte dans trois nouveaux Etats : New York (29 grands électeurs) et le Nouveau Mexique (5 grands électeurs), District de Columbia (3 grands électeurs)

3h30 - Donald Trump remporte la Louisiane (8 grands électeurs), le Wyoming (3 grands électeurs), le Dakota du Sud (3 grands électeurs) et le Dakota du Nord (3 grands électeurs) et le Nebraska (5 grands électeurs mais deux seulement attribués pour le moment à Donald Trump). Pas de surprise, ces Etats avaient déjà voté républicain il y a quatre ans.

3h26 - "On est dans l’attente, les yeux rivés sur l’écran géant" installé à Washington, sur le McPherson square, raconte notre reporter Nicolas Teillard, "dans l'attente des résultats, de plus en plus de monde arrive pour voir ce qui se passe"

3h22 - Pas de surprise dans les Etats du Sud, historiquement conservateurs, comme en 2016 Donald Trump l’emporte en Caroline du Sud (9 grands électeurs), en Alabama (9 grands électeurs), dans le Mississippi (6 grands électeurs) et au Tennesse (11 grands électeurs)

3h16 - Joe Biden remporte 9 Etats, comme Hillary Clinton en 2016 : Vermont (3 grands électeurs), la Virginie (13 grands électeurs), le Connecticut (7 grands électeurs) le Delaware (3 grands électeurs), l'Illinois (20 grands électeurs) Maryland (10 grands électeurs), le Massachusetts (11) le New Jersey (14) et Rhode Island (4)

3h12 - Notre reporter Rosalie Lafarge indique que les bureaux de vote ferment dans le Wisconsin, un des Etats clés

3h02 - Victoire pour Trump dans quatre Etats : l'Oklahama (7 grands électeurs), le Kentucky (8 grands électeurs), l'Arkansas (6 grands électeurs) et l'Indiana (11 grands électeurs). Le président sortant avaient déjà remporté ces Etats