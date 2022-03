Franck Mathevon et Jérémy Tuil, nos envoyés spéciaux en Ukraine, ont pu contacter par téléphone une victime du bombardement du théâtre de Marioupol par l’aviation russe. Olga raconte le chaos et l’effroi dans ce qui était un refuge pour les civils.

Le théâtre a été totalement détruit pas le bombardement. © AFP / EYEPRESS NEWS / EYEPRESS

Une photo satellite en témoigne : le mot "enfants" était écrit en grand sur le sol, en cyrillique, aux abords du bâtiment. Pourtant, le théâtre de Marioupol a été bombardé mercredi, confirme la municipalité sur Telegram. Selon les autorités, il s'agissait d'un bombardement de l'aviation russe.

Il y avait un millier de civils à l'intérieur du théâtre, selon le maire de la ville, au moins 500 d'après les témoignages recueillis et l'organisation non-gouvernementale Human Rights Watch.

Olga était dans le théâtre au moment de la frappe. Franck Mathevon et Jérémy Tuil ont pu la joindre malgré une liaison téléphonique difficile. Elle semblait perdue, complètement sous le choc. "Je ne peux pas vous dire ce qui s’est passé. Je ne m’en souviens pas. Je peux juste vous dire que la frappe était un peu moins puissante de notre côté du bâtiment. Mais le plafond s’est effondré. Je suis blessée à la tête, mais je suis vivante !" Olga a quitté le bâtiment, avec sa mère et ses deux enfants. Mais sans son mari, lui, "resté sous les décombres". "Je l’ai cherché partout, mais les gravats sont énormes, on ne peut rien faire à mains nues. À l’endroit où il était, tout est détruit…"

Tatyana, elle, a quitté le théâtre mercredi matin. "On entendait des avions tout le temps, et il y avait des frappes tout près, dit-elle. On a sauté dans une voiture. Des gens nous ont emmenés loin de cet endroit."

Un refuge pour tous

Un lieu de vie, un refuge. "On est partis de la rive gauche pour rejoindre le centre-ville, puis on a gagné le théâtre car les Russes bombardaient tout le quartier, les immeubles étaient détruits." "Il y avait des gens avec des enfants, des animaux domestiques, plein de familles. J’étais avec ma mère, mon père et nos deux enfants, de 6 et 14 ans", explique-t-elle. "Des gens nous apportaient de l’eau chaude, du thé, des soupes, de la viande, selon le nombre de passeports dans votre famille. Des gens organisaient des espaces pour dormir. Ils ont enlevé les sièges de la salle. Ils nous ont trouvé des couvertures, des oreillers, tout ce qui était possible pour créer des espaces pour dormir."

"Après les frappes de mardi, les gens se sont plutôt réfugiés au 1er étage ou dans le hall", raconte Tatyana. "Si on était partis plus tard, nous aurions été parmi les victimes."

Après une série d'échecs, faute de cessez-le-feu russo-ukrainien, les évacuations se sont accélérées à Marioupol, alors que dans ce port stratégique, les habitants manquent d'eau et de nourriture. Plus de 2.000 civils ont déjà péri dans la ville assiégée et pilonnée depuis des jours, selon les autorités locales.