La situation en Afrique du Sud peut donner de l'espoir. Particulièrement touché ces deux derniers mois par le rebond épidémique et le variant Omicron, le pays semble s'en sortir. Le nombre de contaminations est en nette baisse mais, attention, le taux de positivité des tests reste élevé.

La situation commence doucement à s'améliorer en Afrique du Sud © AFP / Riccardo Fabi / NurPhoto

Il y a encore quelques semaines, tous les yeux étaient rivés sur l'Afrique du Sud, le premier pays au monde frappé par la vague Omicron. Depuis, toute une partie de la planète a été touchée, dont les Etats-Unis, le Canada et bien sûr l'Europe. Chaque jour, des records de contaminations sont battus, notamment en France, où 179.807 nouveaux cas ont été recensés hier dans le pays, du jamais vu.

Le variant Omicron est le principal responsable de la situation dans notre continent et se propage chaque jour un peu plus. Il est déjà majoritaire dans certains pays et devrait bientôt l'être en France, s'il ne l'est pas déjà. "Le risque global lié au nouveau variant préoccupant Omicron reste très élevé", a noté l'Organisation Mondiale de la Santé dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire, en dépit de données préliminaires suggérant un moindre risque d'hospitalisation lié à Omicron.

Pendant ce temps-là, après la violente vague de début décembre, l'Afrique du Sud présente une forte décrue du nombre de cas. Comment faut-il l'interpréter ?

Une forte décrue...

Selon les chiffres du site Our World in data, le 1er novembre, le Delta représentait 95,67% des cas positifs. Omicron était détecté seulement à hauteur de 20% des cas le 15 novembre puis 85% à la fin du mois et 95% à la mi-décembre. Le 27 décembre il représentait encore 96% des cas.

Concernant le nombre total de cas positifs, vu la propagation d'Omicron, il a lui aussi explosé. Le 15 novembre, la moyenne du nombre de contaminations sur les sept derniers jours était de 286 puis de 3.572 le 25 novembre. La hausse a ensuite été extrêmement rapide : 15.467 le 10 décembre, 22.852 à peine cinq jours plus tard. Cependant, depuis cette date, ce même nombre chute nettement. Cette même moyenne était de 19.400 le 20 décembre et de 13. 218 hier.

... mais le taux de positivité reste élevé

Il faut évidemment mettre ces chiffres en parallèle avec le nombre de tests, qui a lui aussi considérablement augmenté tout au long de novembre et décembre. Le pays en réalisait 25.000 le 1er novembre avec un taux de positivité de 1,4%. Le 24 novembre, 40.000 tests ont été réalisés, avec un taux de positivité de 1,6%. Le 29 novembre, on a relevé 44.000 tests pour un taux de positivité de 4,9%.

Le 5 décembre, près de 50.000 tests : 20% de positivité puis quasiment 75.000 tests le 15 décembre pour un taux de positivité de 30,6%. Enfin, le 25 décembre, ce taux a baissé pour atteindre les 29%, après un nombre de tests approchant les 57.000. Il faudra rester prudent sur les chiffres publiés dans les prochains jours puisque nous sommes en période de vacances et de jours fériés, ce qui peut impliquer une baisse du nombre de tests réalisés.

Le nombre de décès en Afrique du Sud a lui augmenté fin décembre. Si on regarde la moyenne établie sur sept jours, le nombre de morts était de 30 le 19 décembre, 52 le 22 décembre, 64 le 24 décembre, 67 deux jours plus tard. Hier, cette moyenne a de nouveau baissé et était de 52.

Les experts regardent de près cette "brusque diminution"

Une situation sanitaire qui s'améliore et ne passe pas inaperçue auprès des scientifiques. "Après avoir connu une flambée spectaculaire et une ascension d’une grande rapidité à partir de la mi-novembre, le pays observe désormais une décrue de ses contaminations. », relève Antoine Flahault, épidémiologiste, directeur de l’Institut de santé globale de l’Université de Genève, en Suisse.

Interrogé par le journal Ouest France, il l'affirme que "l’Afrique du Sud est le premier pays au monde à observer une légère baisse de son incidence de contaminations dues au variant Omicron". Néanmoins le professeur note que "les courbes des hospitalisations et des décès restent encore en croissance positive, certes moindre que lors de la précédente vague de juillet dernier".

"Il semble encore un peu tôt pour caractériser et interpréter le phénomène épidémiologique que vit l’Afrique du Sud aujourd’hui", reconnaît Antoine Flahault. L'amélioration certes fragile de la situation sanitaire en Afrique du Sud, donne-t-elle tout de même de l'espoir pour l'avenir, en Europe par exemple ? Là encore, difficile à dire, notamment à cause de la météo. « On sait que l’été dans les zones tempérées du globe joue un rôle de frein très puissant sur les virus respiratoires incluant le coronavirus, quoique ce frein ne soit pas bloquant dans le cas du coronavirus », précise Antoine Flahault dans Ouest France. Enfin, l'épidémiologiste précise que « presque toute la population sud-africaine de plus de 60 ans est vaccinée et la plupart des plus jeunes ont déjà guéri du Covid-19 ».

Il n’est pas rare, en épidémiologie, d’assister à une très forte augmentation, comme celle observée en novembre, suivie d’une brusque diminution”

Le plus grand spécialiste sud-africain des maladies infectieuses, Salim Abdool Karim, cité par le Courrier International, a lui déclaré la semaine dernière que “le pic épidémique de nouveaux cas d’Omicron a été rapidement dépassé en Afrique du Sud” et qu’il s’attendait à ce que “tous les pays, ou presque, connaissent la même trajectoire”.

L’Afrique du Sud a été la première à voir déferler Omicron, et “le reste du monde observe attentivement son évolution dans le pays, pour savoir à quoi s’attendre”, note de son côté AP. Interrogé par l'Agence de presse américaine, Marta Nunes, chercheuse au département d’analyse des vaccins et des maladies infectieuses à l’université sud-africaine de Witwatersrand, estime que la vague de contaminations à Omicron a été “courte”, et assure qu’“il n’est pas rare, en épidémiologie, d’assister à une très forte augmentation, comme celle observée en novembre, suivie d’une brusque diminution”.

De son côté, le gouvernement sud-africain, qui avait annoncé la semaine dernière la fin du traçage des cas contact de personnes testées positives au coronavirus, est revenu hier sur cette décision qui a suscité de nombreuses réactions sur le bien-fondé d'un tel retrait. "Le ministère de la Santé a été inondé de questions et de commentaires de la part des médias, des parties intéressées et du public", a-t-il déclaré dans un communiqué. Il a donc décidé de "mettre en attente la mise en oeuvre de cette mesure" et présenté des excuses "pour la confusion et le désagrément causé".