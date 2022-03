Depuis le 1er mars, Alexander et Marina débutent une nouvelle vie, à Arras, dans le Pas-de-Calais. Ce couple de médecins de Kharkiv a fui l'Ukraine au premier jour de la guerre pour rejoindre Nina, la soeur d'Alexander installée en France. Une habitante leur offre un hébergement.

Marina, Alexander et leur chienne, Mouha, dans le gîte mis à disposition par la propriétaire, à Arras © Radio France / Rémi Brancato

"Attention au chien, elle est encore traumatisée par le voyage, elle a peur des inconnus". Nina Lefebvre avertit à l'entrée du gîte dans le centre d'Arras, où son frère Alexander Tonkoglass et son épouse Marina sont installés depuis une semaine : Mouha, la chienne de 14 ans n'a pas encore pris ses marques. Le couple a fui l'Ukraine et la ville de Kharkiv, la deuxième du pays, aux premières heures de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine.

Sur le canapé du petit gîte où ils ont trouvé refuge, ils racontent cet exode, précipité. Le 24 février, les bombardements, au loin, les réveillent en pleine nuit. "En cinq minutes, j'ai pris des documents, mon épouse, le chien, dans la voiture et... go !" relate simplement Alexander, 68 ans, chirurgien et professeur à l'université de Kharkiv, qui n'a pas hésité, sachant sa ville menacée.

3 jours et 3 nuit au volant pour passer la frontière

Il raconte ces interminables embouteillages jusqu'à la frontière roumaine. Alexander passe trois jours et trois nuits au volant, sans pouvoir dormir : "On avançait de cinq mètres toutes les cinq minutes, il arrivait que le klaxon de la voiture derrière moi me réveille". Au bout de deux jours, son épouse termine le trajet à pieds, avec une proche qui les accompagne et leur chien.

Elle retrouve en Roumanie leurs deux fils, qui vivent en Autriche et en Irlande. "Quand je suis arrivé en Roumanie, mes fils m'ont sorti de la voiture, car je ne pouvais plus bouger" raconte Alexander. Après une nuit en Autriche, chez leur fils, le couple décide de poursuivre leur périple. "L'appartement est assez petit et la famille et les proches de l'épouse de notre fils venaient aussi d'arriver d'Ukraine" raconte Marina, ravie de retrouver Nina, sa belle-sœur, installée depuis environ 20 ans dans le Pas-de-Calais.

"C'est normal d'aider"

Derrière elle Marina, gynécologue retraitée laisse "50 ans vécus à Kharkov". Tous les jours, des nouvelles arrivent d'Ukraine, de leurs proches encore sur place. "Mes deux sœurs sont restées là-bas, on a tout laissé, tout ce qu'on avait, tout" dit-elle. Marina et Alexander vivaient tout près de l'administration centrale de Kharkiv, bombardée par l'armée russe : "Peut-être qu'ils vont bombarder notre maison aussi, tout est bombardé autour, dans notre quartier".

"Je suis très soulagée qu'ils soient arrivés ici" sourit de son côté Nina, qui s'active pour accueillir au mieux son "frère préféré". Ainsi, Claire Clavier, son amie, a ouvert gratuitement la porte d'un de ses gîtes, en centre-ville, pour offrir un premier hébergement au couple. "Nina m'a appelée pour savoir si je pouvais héberger son frère et sa femme et la question ne s'est même pas posée parce que c'est normal d'aider" dit-elle : "Si on était dans la même situation, on aimerait qu'on nous accueille également".

Le couple cherche désormais un appartement pour s'installer durablement. Retourneront ils un jour en Ukraine ? "Je ne sais pas" répond Marina, qui a bien conscience qu'une "nouvelle vie" commence ici. Elle compte bien s'y impliquer, avec l'aide de sa belle-sœur. "J'ai laissé mes coordonnées en préfecture pour faire de la traduction pour les Ukrainiens qui arriveront" explique Nina. "Nous ne voulons pas rester enfermés à la maison, nous pouvons aider; travailler comme psychologue pour les gens d'Ukraine qui arriveront à Arras" ajoute Marina.