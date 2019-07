Megan Rapinoe, la joueuse star de l'équipe américaine féminine de football, championne du monde 2019, a prononcé un discours marquant après avoir défilé avec son équipe à New York mercredi. Tellement marquant qu'elle est appelée à se présenter à la présidentielle 2020 !

Megan Rapinoe, star du foot aux Etats-Unis et symbole de l'opposition à Donald Trump © AFP / BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Les 28 joueuses de l'équipe américaine de foot ont défilé mercredi sur Broadway au milieu de dizaines de milliers de fans. Comme une apothéose, les New yorkais ont pu assister à un discours à la fois sensible et militant de la co-capitaine Megan Rapinoe, devant l'Hôtel de ville à Manhattan. Un discours plutôt bref (six minutes) et plutôt grave. Autour d'elle : toutes les joueuses de l'équipe des Stars and Stripes, leur coach, le maire de New York, le gouverneur de l'État. Après ce discours, le hashtag #Megan2020 est né sur les réseaux sociaux, comme un encouragement envers la joueuse pour qu'elle se présente à la présidentielle américaine de 2020 face à Donald Trump.

Par ses déclarations passées, l'attaquante de 34 ans aux cheveux courts mauves est devenue le symbole de l'opposition à Donald Trump, le symbole de la défense de la cause des minorités.

Voici la teneur de son discours de mercredi.

" C’est de la folie ! C’est absolument dingue ! J’en perds mes mots ! Mais je vais les retrouver ne vous inquiétez pas !

Tout d’abord, s’il vous plait, faites une ovation à mes coéquipières ! Tout le monde !

Ce groupe est si résilient, si costaud. Il a tant d'humour, il est si dur à cuire ! Il n’y a rien à dire contre cette équipe! On l'a pris cool, on a bu du thé, on a fait la fête.

On a des tatouages, des cheveux roses, des cheveux mauves, des dreadlocks. Y'a des blanches, y'a des noires, hetéros, gays !

Je suis si fière d’être co-capitaine de cette équipe avec Carli Lloyd, Becky Sauerbrunn et Alex Morgan.

C’est un honneur, j’aimerais être nulle part ailleurs, même pas dans la campagne pour la présidentielle... Je suis trop occupée, désolée !

Au staff de cette équipe, à nos coachs, à nos médecins, aux personnes qui géraient les médias pour nous, à nos agents de sécurité, à notre chef cuisinier etc. un grand merci ! Vous avez rendu notre tâche si facile, nous n’avons rien eu d’autre à faire que notre travail sur le terrain.

Merci Carlos Cordeiro (président de la fédération américaine de foot NDLR) ! Il a toujours été avec nous, il est du bon côté, cet homme était toujours là, il a célébré chaque match de la coupe du monde, nous avons apprécié!

Je dis merci à la ville de New York, à monsieur le maire Bill di Blasio et sa merveilleuse femme, au gouverneur Andrew Cuomo, à la police... Merci à tous, il aurait été impossible de bloquer la plus géniale et la plus belle ville du monde sans vous ! Pour la meilleure équipe, l'équipe la plus géniale du monde.

Je vais terminer avec ça :

Voilà ce que je vous demande à tous : on doit s'améliorer, on doit aimer plus, haïr moins, plus écouter, moins parler. On doit prendre conscience de cette responsabilité que nous avons tous : ceux qui sont là et ceux qui n’y sont pas, ceux qui auraient souhaité être là et ceux qui ne le souhaitaient pas, ceux qui sont d’accord et ceux qui ne le sont pas, il est de notre responsabilité de faire de ce monde un monde meilleur. Je pense que cette équipe fait un super travail en portant ça sur ses épaules.

Oui nous assumons nos responsabilités, l’opportunité que nous avons de nous exprimer. Nous sommes des joueuses de foot, mais nous sommes tellement plus que cela !

VOUS êtes tellement plus que seulement des fans. Vous êtes tellement plus que de simples fans de sport qui regardent les matches tous les quatre ans. Vous marchez dans ces rues tous les jours, vous communiquez avec votre entourage tous les jours. Demandez-vous comment faire pour que votre entourage aille mieux, pour que vos meilleurs amis, les 10, 20 ou 100 personnes les plus proches de vous aillent mieux ? C’est de notre responsabilité à tous de faire ça.

Il y a eu tellement de discorde ces dernières années dans ce pays.

J’en ai été victime, j’en ai aussi été l’une des auteurs, quand j’ai attaqué la fédération : désolée pour certaines choses que j’ai dites (mais pas toutes quand même !).

Il est temps de se rassembler ! Nous devons collaborer. Tout le monde doit en être, voilà ma demande : faites ce que vous pouvez, ce que vous devez faire, soyez plus grand, soyez plus fort que jamais.

Cette équipe est le modèle de tout cela, elle représente ce que vous pouvez devenir vous aussi. Prenez exemple sur notre équipe, on a tellement pris sur nous pour être là aujourd’hui, pour faire la fête avec vous aujourd’hui, et nous l’avons fait avec le sourire. Donc faites la même chose pour nous, s’il vous plait, je vous le demande !!! "

► VOIR | Le discours de Megan Rapinoe devant l'Hôtel de ville de New York en intégralité :