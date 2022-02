L'ambassadeur de France en Ukraine Étienne de Poncins "déconseille" aux Français encore présents en Ukraine "de se lancer sur les routes car elles sont extrêmement embouteillées, les passages aux points frontières sont très lents, très compliqués. On nous cite 60-70 heures pour franchir le passage".

L'ambassadeur Étienne de Poncins et ses collaborateurs accompagnent les Français encore présents en Ukraine. © Maxppp / PHOTOSHOT

Partir ou rester ? C'est la question que se posent de nombreux Ukrainiens depuis l'invasion de leur pays par la Russie. Parmi eux, il reste "750 Français, dont 350 à Kiev", estime dans le 18/20 spécial de France Inter Étienne de Poncins, ambassadeur de France en Ukraine. La consigne donnée par l'ambassade à ces Français est de rester chez eux, "de se calfeutrer". "Nous déconseillons de se lancer sur les routes car elles sont extrêmement embouteillées, les passages aux points frontières sont très lents, très compliqués. On nous cite 60-70 heures pour franchir le passage", explique l'ambassadeur, craignant également les "tirs" possibles sur la route. "Se lancer dans la nuit c'est aller droit à de très grosses difficultés."

Mais certains ont tout de même choisi de partir, pour fuir les missiles. Alors l'ambassade reste mobilisée pour les accompagner, "notamment lorsqu'ils arrivent près des points de frontière pour sortir vers l'ouest, vers la Pologne", indique Étienne de Poncins. "Le Quai d'Orsay a mis en place des équipes qui les aident pour franchir le passage, la douane. On essaye de faire le maximum, mais ce n'est pas facile."

L'ambassade est aussi en contact avec les Français qui ont décidé de rester en Ukraine :

"On essaye de les rassurer, on leur dit qu'il faut qu'ils restent, qu'ils tiennent."

L'ambassadeur et tous ses collègues sont eux aussi restés sur place. Ils ont investi les locaux de l'ambassade et restent y dormir. "On continue le travail politique, j'ai tous les responsables au téléphone", indique Étienne de Poncins, en citant notamment le ministre de la Défense et des collaborateurs du président ukrainien. Un président pour lequel les forces de sécurité françaises ne sont pas encore directement mobilisées. "Nos équipes de sécurité sont à l'ambassade et protègent l'ambassade", souligne Étienne de Poncins, alors que des rumeurs le disent sous protection de commandos français.

Étienne de Poncins espère désormais "que la situation se stabilise dans un sens ou dans l'autre dans les jours qui viennent".