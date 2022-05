Le président ukrainien s'est prêté au jeu des questions-réponses, avec pédagogie, mais a également interpellé les étudiants français sur les enjeux majeurs de cette guerre pour l'Ukraine : l'adhésion à l'UE, à l'Otan, les massacres russes comme à Boutcha.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime devant les étudiants français, en visioconférence le 11 mai 2022. © Capture d'écran / Sciences Po

On est désormais habitués à le voir en visio, sur ce fond, devant ces deux drapeaux aux couleurs de l'Ukraine. Mais pour sa première intervention devant des étudiants internationaux depuis le début de la guerre, Volodymyr Zelensky a choisi la France. Le président ukrainien s'est exprimé durant une heure en visioconférence devant des centaines d'élèves, issus de plusieurs universités dont Sciences Po, l'Ecole Polytechnique, l'Institut National du Service Public, l'Inalco et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Des milliers d'autres jeunes ont suivi l'évènement dans des amphithéâtres ouverts pour l'occasion, et en direct sur YouTube.

Transmettre la position de l'Ukraine

"C’est le 77ème jour de guerre contre la Russie. 77 jours d’horreurs, de villes et de villages détruits. Comment est-ce possible que l’architecture de sécurité construite après la Seconde Guerre mondiale n’ait pas fonctionné ?", commence Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien apparait à l'écran les yeux creusés, mais le ton posé, pédagogue, déterminé. Il souhaite faire de cette heure un moment de "dialogue" avec les étudiants, en répondant à leurs questions mais aussi en les interrogeant, en les interpellant sur des sujets brulants : l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, à l'Union Européenne, les crimes de guerre commis par la Russie, et leur engagement politique.

"On aimerait que la Russie nous entende, mais vous aussi"

La première question est posée par Victor, un élève de Polytechnique : "Comment envisagez-vous la fin de la guerre et de potentiels accord avec la Russie ?" Le président ukrainien répond sans filtre : "La guerre se terminera pour l’Ukraine lorsqu’on restaurera l’unité et l’intégrité de notre territoire. Lorsque là Russie nous rendra le droit de vivre. On n’a pas besoin de ce qui ne nous appartient pas."

On aimerait que la Russie nous entende, mais vous aussi. Que vous puissiez mettre la Russie à la table des négociations, et qu’elle comprenne, que tout ce qu’elle entreprend la mènera vers un avenir catastrophique pour sa culture, sa conscience et son État.

L'élève salue son courage et son caractère "prêt-à-tout" pour son pays, en tant que chef d'État et chef de guerre. Volodymyr Zelensky répond : "Ce n'est pas parce que je suis courageux, c'est que je suis plus jeune, que la plupart des leaders mondiaux. Pour résoudre de telles questions, il faut l'énergie, la volonté de vivre, le désir de vivre."

Otan : "L'erreur a été de ne pas trouver de place à l'Ukraine"

"Je suis persuadée que si l’Ukraine avait pu entrer dans l’Otan avant la guerre, il n’y aurait pas eu de guerre", estime Zelensky. Quant à savoir si elle y entrera un jour : "Nous verrons, je l'ignore."

Adhésion à l'UE : "On souhaite bénéficier du même respect que les autres pays"

L'Ukraine doit-elle devenir membre de l'Union Européenne ? "Je pense que l'Ukraine 'mérite' n'est pas tout à fait le bon terme", répond Volodymyr Zelensky. "Car ça fait belle lurette que l'Ukraine a tout mérité, mais c'est un désir double qui doit exister", de la part de l'Ukraine mais aussi des autres membres de l'Union Européenne.

Caroline, une élève de l'Institut national du Service public rappelle la proposition d'Emmanuel Macron ce lundi devant le Parlement européen de créer une "communauté politique européenne" pour accueillir notamment l'Ukraine.

"On ne peut pas nous garder à distance : nous prendre au sein de l'Union Européenne et en même temps ne pas nous prendre", reprend le chef d'État ukrainien. "C'est comme une table où toute la famille est réunie : tu es invité mais on ne t'a pas mis une chaise. Je pense que c'est injuste."

On souhaite bénéficier du même respect que les autres pays de l’Union européenne, pas plus, mais pas moins.

Menace nucléaire : "Il faudrait des sanctions préventives"

Fin février, Sergueï Lavrov, le ministre de la défense russe déclarait à la télévision : "L'inadmissibilité de la guerre nucléaire est notre position de principe. (...) Je ne veux pas alimenter ce risque de manière artificielle. Beaucoup aimeraient cela. Le danger est grave, réel. Et nous ne devons pas le sous-estimer."

"Quelle crédibilité donnez-vous à ces menaces répétées ?" interroge Sasha, étudiant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. "Ne pensez-vous pas qu'il faille engager un processus de désarmement nucléaire sur le vieux continent ?"

"Je soutiens votre position", répond le président ukrainien, "nous savons que la Russie n’est pas l’unique menace, qu’il y a d’autres pays qui utilisent cette menace. Le pire sera quand la Russie passera de ces menaces et paroles honteuses aux actes, car ce serait un signal à tous les autres qu’on peut agir ainsi", détaille Volodymyr Zelensky.

Je pense qu’il faudrait des sanctions préventives. Il y a déjà un discrédit total de tout accord sur la non utilisation des armes nucléaires.

L'entretien s'est terminé au bout d'une heure, sous les applaudissements de la salle.