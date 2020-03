Chaque jour, cinq infos du monde garanties sans Covid-19 | Ce dimanche 29 mars, l'actualité internationale nous emmène au Mali, où se tenait le premier tour des élections législatives, et en Pologne, où est décédé l'étonnant compositeur Krzysztof Penderecki.

File d'attente devant un bureau de vote de Gao, au Mali © AFP / SOULEYMANE AG ANARA

MALI | Étrange climat que celui dans lequel s'est tenu ce dimanche le premier tour des élections législatives ce dimanche. Les électeurs maliens étaient appelés aux urnes pour renouveler les 147 sièges du Parlement, dont le mandat était censé s’achever fin 2018. Mais le scrutin a dû être repoussé à plusieurs reprises. Attaques djihadistes, violences intercommunutaires, trafic : le Mali est plongé dans un contexte sécuritaire délétère.

Le leader de l’opposition, Soumaïla Cissé, a été enlevé ces derniers jours par des hommes armés, alors qu’il faisait campagne dans son fief de Niafounké, près de Tombouctou, dans le nord du pays. D’après plusieurs sources, il serait "vraisemblablement" aux mains de djhadistes qui se revendiquent du prédicateur peul Amadou Koufa, à la tête de l’une mouvance affiliée à Al-Qaïda.

À la mi-journée, la participation était de 7,5% dans les bureaux visités par le millier d'observateurs d'un groupement d'associations de la société civile. Les premières tendances ne sont pas attendues avant plusieurs jours.

CORÉE DU NORD | Pour la quatrième fois depuis le début du mois, la Corée du Nord a procédé à des tirs ce dimanche : au moins "un projectile non identifié" s’est abimé en mer du Japon. D'après les autorités japonaises, il pourrait s'agir de missiles balistiques. Alors que les pourparlers autour de la dénucléarisation du régime sont au point mort avec les États-Unis, Pyongyang multiplie les essais d’armement depuis le mois de novembre.

ARABIE SAOUDITE | Les rebelles Houthis ont tiré des missiles en direction de la capitale, Ryad, ainsi que vers la ville de Jazan, proche de la frontière avec le Yémen. Ceux-ci ont été "interceptés et détruits" par les forces royales de défense aérienne, il n’y a pas de victimes, selon les autorités. Lors d’une allocution télévisée, le porte-parole de la branche armée des Houthis a décrit ces tirs comme "la plus grande opération militaire de ce genre" jamais exécutée par les rebelles en Arabie saoudite, et ce malgré l’appel de l’ONU à un cessez le feu immédiat.

ISRAËL | S'approcherait-on au plus près d'un accord entre le premier ministre Benjamin Netanyahu et son ancien rival Benny Gantz, élu jeudi président du Parlement ? Toujours est-il que les deux responsables politiques évoquent ce dimanche des "progrès significatifs" dans les discussions pour former un gouvernement d’union et d'urgence. L'un des enjeux clés de sa formation sera l'attribution du ministère de la Justice, puisque la personne nommée supervisera la procédure judiciaire contre Benjamin Netanyahu.

POLOGNE | Il était reconnu comme l’un des compositeurs les plus innovants de son époque : le chef d’orchestre Krzysztof Penderecki est mort ce dimanche à Cracovie des suites d’une longue maladie. Il avait 86 ans.

Figure de l’avant-garde sonore des années 1960, Krzysztof Penderecki parvient à percer le rideau de fer à la faveur d’un dégel temporaire du régime communiste polonais. Il se fait ainsi connaître à l’international. Sa musique étonne : le compositeur sort les instruments de leur utilisation habituelle ; il a également recours à des sifflets, des morceaux de verre et de métal frottés avec une lime, des feuilles de métal, des scies ou encore des sirènes d’alarme. Il invente des symboles de notation musicale.

Quadruple lauréat des Grammy Awards, Krzysztof Penderecki puise en partie de son inspiration dans la religion, par esprit de contradiction, explique-t-il. "Quand j'étais étudiant, la musique sacrée était interdite, puis, pendant des années, elle continuait à être très mal appréciée par les autorités (communistes). Elle était aussi mal accueillie par mes collègues qui, à part Messiaen, n'y ont pas touché".

En 2011, il noue une coopération avec Jonny Greenwood, leader du groupe rock anglais Radiohead, et le compositeur de musique électronique Aphex Twin.