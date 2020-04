En ce dimanche de Pâques extrêmement marqué par les cérémonies célébrées à huis clos, en plein confinement, voici quatre actualités dans le monde pour garder un œil sur ce qui ne concerne pas la crise du Covid-19.

Julian Assange, ici en 2017 à l'ambassade d'Équateur à Londres © AFP / Justin TALLIS

ROYAUME-UNI | Julian Assange papa deux fois pendant qu'il était enfermé – C'est une étonnante nouvelle qu'a annoncé l'avocate de Julian Assange, Stella Morris, ce dimanche. Pendant son enfermement dans les murs de l'ambassade d'Equateur, le créateur de Wikileaks a eu deux enfants… avec son avocate. Assange, 48 ans, et Morris, 37 ans, sont donc les parents de deux garçons âgés d'un et deux ans.

"Tomber amoureux, dans un contexte où tout le monde essaie de détruire votre vie, c'était une sorte d'acte de rébellion", raconte-t-elle dans une interview qui a été relayée par le compte Twitter de Wikileaks. Aujourd'hui détenu à la prison de Belmarsh, Julian Assange s'est vu refuser de nombreuses demandes de remise en liberté sous caution.

ÉTATS-UNIS | Joe Biden remporte la primaire démocrate en Alaska – Aux États-Unis, le processus de désignation du candidat démocrate se poursuit. En Alaska, les électeurs démocrates ont choisi Joe Biden, a-t-on appris samedi soir, à l'issue d'un vote par correspondance qui avait été lancé avant le retrait de Bernie Sanders de la course à l'investiture (et qui a donc obtenu 44,7% des voix).

Quoiqu'il en soit c'est donc Joe Biden qui a remporté le plus grand nombre de voix, avec 55,3% des suffrages et neuf des 15 délégués de cet État. Le vainqueur a ainsi appelé Bernie Sanders à se rallier à sa campagne en vue de la convention démocrate, qui est pour l'instant prévue au mois d'août : si Sanders a salué, en se retirant, "un homme très respectable", il a indiqué que son mouvement, plus à gauche, resterait actif pour essayer de peser sur le programme démocrate.

ROYAUME-UNI | Le footballeur britannique Peter Bonetti est mort – Il était l'un des joueurs légendaires du célèbre club de Chelsea : Peter Bonetti s'est éteint à 78 ans des suites d'une longue maladie ce dimanche. Au poste de gardien de but, il a disputé pas moins de 729 matches avec les Blues.

Il était aussi membre de la sélection anglaise qui a remporté la coupe du monde 1966 – mais n'avait pas joué pendant les matches de la compétition. A l'inverse, en 1970, il avait dû en grande partie porter la responsabilité de l'élimination en quarts de finale face à l'Allemagne de l'Ouest. Il n'en est pas moins resté le gardien star de Chelsea, jusqu'à avoir une marque de gants à son nom.

BANGLADESH | L'un des meurtriers du fondateur du pays pendu, après 25 ans de cavale – C'est une cavale de plus de 25 ans qui a pris fin il y a quelques jours : l'ancien officier Abdul Majed a été pendu ce dimanche, après son arrestation mardi. Le 15 août 1975, il avait fait partie du groupe d'officiers qui avaient tué en 1975 Sheikh Mujibur Rahman, considéré comme celui qui avait mené le Bangladesh à son indépendance quatre ans plus tôt.

En 1998, il avait été condamné à mort par contumace, mais était alors introuvable, ayant probablement fui vers l'Inde en 1996. Selon les autorités, il était revenu le mois dernier au Bangladesh, où cet assassinat a profondément marqué la vie politique du pays.