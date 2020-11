Chaque semaine, cinq infos du monde garanties sans Covid-19. Ce vendredi 13 novembre, l'actualité internationale nous emmène en Éthiopie, où le conflit ouvert entre le régime d'Addis-Abeba et les dissidents du Tigré a peut-être déjà été le théâtre de crimes de guerre.

Le prix Nobel de la paix et Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed était déjà sévèrement critiqué pour avoir déclenché une opération armée dans son propre pays. Désormais, la communauté internationale s'alarme de possibles "crimes de guerre" dans la région dissidente du Tigré, où l'armée mène depuis dix jours une opération militaire contre les forces locales.

L'ONU a réclamé vendredi une enquête tandis qu'Amnesty international dénonçait un "massacre" ayant "probablement" fait des centaines de victimes civiles à Mai-Kadra, dans le Sud-Ouest du Tigré. "S'il est confirmé qu'ils ont été délibérément perpétrés par une partie aux combats actuels, ces meurtres de civils équivaudraient bien sûr à des crimes de guerre", a fait savoir vendredi la Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Michelle Bachelet, réclamant une "enquête indépendante".

L'organisation dit ne pas être en mesure d'identifier les responsables, mais cite des témoignages incriminant les forces loyales au Front de libération des Peuples du Tigré (TPLF), qui dirige depuis longtemps la région. Le président du Tigré, Debretsion Gebremichael, a pour sa part fermement démenti toute implication, accusant l'aviation éthiopienne d'avoir tué des civils lors de ses frappes à Mekele, la capitale régionale, et à Adigrat, localité proche de la frontière avec l'Érythrée. Il a également souligné que les combats avaient déplacé des centaines de milliers de personnes à l'intérieur du Tigré.

Aucun bilan des combats n'est pour l'heure disponible, le théâtre des opérations ayant été interdit d'accès par les autorités éthiopiennes, mais 11 000 personnes ont déjà fui au Soudan voisin, selon des responsables soudanais. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep Borrell et le commissaire chargé de l'aide d'urgence, Janez Lenarcic, ont dénoncé jeudi "les mesures ethniquement ciblées, l'incitation à la haine et les allégations d'atrocités en cours en Ethiopie".

Il aura fallu qu'un artiste tombe sous les coups des forces de l'ordre biélorusses pour que l'Union européenne réitère ses menaces de sanctions contre le régime de Minsk. Le peintre Roman Bondarenko, 31 ans, est mort des suites des blessures infligées lors de son arrestation. Le "résultat scandaleux et honteux des actions des autorités bélarusses" a déclaré le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, assurant que "l'UE est prête à imposer des sanctions supplémentaires".

Nous attendons des autorités bélarusses qu'elles mettent fin aux violences et aux persécutions, qu'elles libèrent immédiatement et sans conditions toutes les personnes détenues arbitrairement, y compris les prisonniers politiques, qu'elles mènent des enquêtes approfondies et transparentes sur toutes les violations et tous les abus des droits de l'homme et qu'elles demandent aux responsables de rendre des comptes.