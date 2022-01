Le Premier ministre britannique Boris Johnson est plus que jamais dans la tourmente. La police britannique a ouvert une enquête sur plusieurs fêtes organisées à Downing Street et au sein de la haute administration, pendant les confinements. Voici ce qu'il faut savoir sur ce "Partygate" qui scandalise le royaume.

À chaque jour sa révélation. Tel un feuilleton de télévision, le "Partygate" ne cesse de connaître des rebondissements au Royaume-Uni. Après de nouvelles révélations, lundi, sur l'organisation de fêtes illégales durant les confinements, au plus haut sommet du pays, la police s'est saisie du scandale et a ouvert une enquête, qui pourrait coûter son poste à Boris Johnson. Dans le viseur, un certain nombre d'"événements" organisés à Downing Street, résidence du Premier ministre et Whitehall, rue qui accueille la haute administration, au sujet de "violations potentielles des règles liées au Covid-19".

La Metropolitan Police de Londres était jusque-là critiquée pour son silence quant aux révélations qui se succédaient, ces dernières semaines, sur des garden-parties, pots de départ ou fêtes d'anniversaire. Elles ont ulcéré les Britanniques, contraints à l'époque de restreindre drastiquement leurs contacts.

Onze dates plombantes pour "BoJo"

15 mai 2020 : la planche de fromages

Une photo publiée dans la presse montre le Premier ministre, sa femme Carrie et des collaborateurs partageant planches de fromages et verres de vin dans le jardin de Downing Street, pendant le premier confinement. Boris Johnson a évoqué "des gens au travail, parlant de travail".

20 mai 2020 : une garden-party à 100 "avec distanciation sociale"

Une centaine de personnes sont invitées, dans un mail envoyé par le secrétaire particulier de Boris Johnson, Martin Reynolds, à venir "profiter du beau temps" pour un pot "avec distanciation sociale" dans les jardins de la résidence du Premier ministre. Les Britanniques ne pouvaient alors légalement rencontrer qu'une personne à l'extérieur. Le 12 janvier 2022, Boris Johnson s'est excusé au Parlement pour y avoir passé 25 minutes, affirmant avoir pensé qu'il s'agissait d'une réunion de travail.

19 juin 2020 : la fête d'anniversaire surprise

Boris Johnson participe à une fête d'anniversaire surprise organisée en son honneur à Downing Street, durant le premier confinement, alors que de tels rassemblements étaient proscrits. Jusqu'à 30 personnes y prennent part, selon la chaîne de télévision ITV, dont l'architecte d'intérieur Lulu Lytle, chargée d'effectuer la coûteuse rénovation de l'appartement de Boris Johnson à Downing Street, au financement controversé. Une porte-parole du Premier ministre a affirmé que Boris Johnson avait participé "moins de dix minutes" à ce "bref rassemblement" de ses collaborateurs.

13 novembre 2020 : une "party" chez Boris Johnson

Les médias font état d'une fête avec des collaborateurs dans l'appartement de Boris Johnson, malgré un deuxième confinement. Le dirigeant assure que "les règles ont tout le temps été respectées".

27 novembre 2020 : le pot de départ

Un pot de départ aurait été organisé pour une collaboratrice du 10 Downing Street, durant lequel Boris Johnson aurait fait un discours.

10 décembre 2020 : "Verres et canapés"

Le ministère de l'Education a confirmé la tenue d'une fête où une vingtaine de personnes s'étaient retrouvées autour de quelques "verres et canapés". Après le confinement, des restrictions étaient alors en vigueur à Londres qui interdisaient à différents foyers de se rencontrer à l'intérieur.

14 décembre 2020 : une fête non autorisée au QG du parti conservateur

Après la publication d'une photo dans la presse, le Parti conservateur a reconnu une fête non autorisée à son quartier général londonien, organisée par l'équipe du candidat d'alors à la mairie de Londres, Shaun Bailey.

15 décembre 2020 : Christmas quiz

Le Sunday Mirror publie une photo du Premier ministre, flanqué de deux collaborateurs, participant à un quiz en ligne. Downing Street a admis que le dirigeant avait "brièvement" participé à l'événement, soulignant qu'il était virtuel.

16 décembre 2020 : une Christmas party au ministère des Transports

Le ministère des Transports a présenté des excuses pour une fête de Noël "inappropriée" organisée dans ses locaux.

18 décembre 2020 : une fête, une plaisanterie, une démission

Une conseillère de Boris Johnson a démissionné après avoir plaisanté, dans une vidéo devenue virale, sur une fête qui aurait réuni une quarantaine de personnes ce jour-là à Downing Street. La vidéo montre Allegra Stratton, porte-parole du Premier ministre à l'époque des faits supposés, préparant avec des collègues des réponses à d'hypothétiques questions de journalistes sur cette fête de Noël à Downing Street.

Se disant "furieux", le Premier ministre a affirmé qu'il lui avait "été assuré à plusieurs reprises" depuis le début de l'affaire qu'"il n'y avait pas eu de fête" et qu'"aucune règle" n'avait été enfreinte. Allegra Stratton a présenté, en décembre dernier, ses excuses aux Britanniques pour ses "propos qui semblaient prendre à la légère les règles, règles que les gens faisaient tout pour observer". Elle a également annoncé qu'elle démissionnait de son poste de conseillère à Downing Street, qu'elle occupait depuis la COP26.

16 avril 2021 : De l'alcool transporté dans une valise

Selon le Daily Telegraph, deux pots de départ "arrosés" sont organisés à Downing street la veille des funérailles du prince Philip, époux de la reine, alors qu'Elizabeth II était apparue assise seule, à distance de ses proches, à ses obsèques dans la chapelle du château de Windsor. Boris Johnson affirme ne pas avoir été présent à ces événements, où de l'alcool a été introduit clandestinement dans une valise, car il était dans sa résidence de campagne de Chequers. Downing Street s'est excusé auprès de la reine.

Les "pots du vendredi"

Le Mirror affirme que chaque vendredi, les employés de Downing Street ont achevé leur semaine de travail en partageant des verres de vin, une "tradition de longue date" qui a perduré malgré la pandémie.

La côte de popularité de Boris Johnson en chute libre

Accablé par ces révélations en série, Boris Johnson s'est félicité mardi, devant les députés britanniques, de l'ouverture d'une enquête, estimant "qu'elle donnera au public la clarté dont il a besoin et aidera à mettre ces questions derrière nous". Son porte-parole avait auparavant assuré qu'il "coopérerait pleinement" à ces investigations. "Le Premier ministre a pleinement conscience de la colère et de la préoccupation du public", a-t-il dit, ajoutant qu"il a assumé la responsabilité des erreurs de jugement commises".

Cependant, la colère suscitée par ces fêtes a provoqué une chute de la popularité du Premier ministre. Le dirigeant de 57 ans traverse sa pire crise depuis son accession triomphale au pouvoir à l'été 2019. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de moqueries et d'indignation pleuvent.

Mi-janvier, plusieurs dizaines de personnes, avec un masque de Boris Johnson sur le visage, sont venus danser et boire de l'alcool à Downing Street, pour railler le Premier ministre.

L'opposition demande sa démission

Face au flot continu d'accusations, l'opposition a renouvelé ses appels à la démission. Le dirigeant du Parti travailliste, Keir Starmer, a fustigé "un Premier ministre qui croit que les règles qu'il conçoit ne s'appliquent pas à lui". Une lettre de Boris Johnson, en mars 2020, dans laquelle il félicitait une petite fille de sept ans pour avoir annulé sa fête d'anniversaire et montré ainsi un "fantastique exemple" aux Britanniques, a également nourri les accusations d'hypocrisie.

La reine Elizabeth II elle-même avait fêté son 94e anniversaire dans la discrétion, le 21 avril 2020, sans sa famille. Le président du comité parlementaire chargé des règles, Lord Evans, a souligné mardi le risque de payer un "prix politique important" si celles-ci n'étaient pas respectées.

Si cette enquête s'annonce lourde de risques pour le Premier ministre, elle rend moins immédiate la menace de l'enquête interne déjà menée par la haute fonctionnaire Sue Gray et qui devait être publiée cette semaine. Si cette procédure se poursuit, elle suspend en revanche ses investigations sur les sujets sur lesquels se penche la police. Ses conclusions, attendues par nombre d'élus conservateurs pour décider de déloger ou non Boris Johnson, sont donc repoussées sine die. Il faut 54 députés conservateurs pour déclencher un vote de défiance.

Pointé du doigt pour ce scandale et pour sa gestion de la crise sanitaire, le Premier ministre s'accroche pour l'instant à son poste. Il a annoncé la levée des dernières restrictions liées au Covid à partir de jeudi, espérant regagner en popularité dans un pays soumis à de longs confinements et fortement endeuillé par la pandémie qui y a fait près de 154.000 morts.