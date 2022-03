Combien sont-ils ? Des milliers, des dizaines de milliers... Nul ne le sait. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ces lois qui verrouillent la parole, les restrictions économiques, le risque de voir le pays isolé se fermer davantage, les menaces, de plus en plus de Russes fuient leur pays. Portraits d'exilés.

Des voitures circulent le long de l'avenue Komsomolsky à Moscou, le 26 novembre 2021, avec la cathédrale du Christ Sauveur en arrière-plan. © AFP

Ron est designer, Margarita (*) illustratrice. Ils ont une trentaine d’années et leur vie a basculé en quelques jours. Quand il se réveille le matin du 24 février, Ron réalise brutalement que son pays "venait de lancer une guerre". "J’étais le citoyen d’un pays agresseur. Je me suis senti mal. Je travaille dans le secteur culturel, je suis pour la paix, la culture." Il poste alors plusieurs messages sur les réseaux sociaux, appelant à la paix… et reçoit en retour des tombereaux d’insultes et de menaces. Au bureau, nouvelles menaces dans le chat privé de l’entreprise. "Je ne pouvais plus m’exprimer. C’est devenu de plus en plus difficile. J’ai pensé aller voir un psychologue mais j’ai eu peur que lui aussi ait des opinions politiques contraires au miennes". "C’est très dur", abonde Margarita.

On ne peut plus se parler dans les familles. Les plus anciens croient la propagande de Poutine et il y a de plus en plus de disputes et de conflits.

Ron et Margarita renoncent à exprimer ouvertement leurs opinions et songent à l’exil, pour la première fois. Ils rejoignent des groupes sur les réseaux sociaux qui fournissent une aide pour quitter le pays. On y donne des conseils pour passer la frontière, prendre les billets, récupérer son argent, ne pas attirer l’attention. "Dans ces groupes, nous avons trouvé des Russes qui ont le même regard que nous. Je me suis senti comme en famille, raconte Ron, à l’aise avec des gens pourtant inconnus mais qui pensent comme nous, plus à l’aise qu’avec la majorité des gens en Russie, où l’on a même peur de faire une blague sur le pouvoir".

Effacer les posts, nettoyer son téléphone

Le couple regarde alors où partir sans visa : la Turquie, l’Arménie, "mais les vols étaient devenus trop chers et ils sont très surveillés", explique Ron. "En plus, il y a déjà beaucoup de Russes là-bas et les prix des logements grimpent. La Géorgie, difficile, on a appris que les gens refusent de louer à des Russes." Ce sera finalement l’Ouzbékistan. Tous deux ont effacé leurs posts et nettoyé leurs téléphones, enlevant notamment les sites des journaux interdits et sont partis pour Tachkent. Ils n’y connaissent personne. Lorsque nous les joignons par téléphone, cela fait deux jours qu’ils ont quitté Moscou. "Nous avions très peur, mais tout s’est passé tranquillement", explique Ron, soulagé.

Maintenant, il leur faut commencer une nouvelle vie, trouver un appartement, une carte SIM. "Ici, les gens sont ouverts et sympas avec nous. Ils comprennent la situation des Russes, pense Ron. On sent leur sympathie." Ron et Margarita vont essayer de trouver d’autres Russes pour louer à plusieurs une maison afin de réduire les coûts. Ils reconnaissent aujourd’hui être partis peut-être un peu vite, dans l’urgence, "mais je craignais de nouvelles lois". "Je craignais de me retrouver enfermé dans un pays dont je ne pourrais plus sortir, je craignais aussi que tous les hommes soient mobilisés. Et maintenant, nous sommes partis. Je ne souhaite plus revenir en Russie."

Ron et Margarita s’apprêtent à commencer une nouvelle vie, en partant de rien. Ils nous demandent si nous connaissons des médias qui pourraient être intéressés par leur travail, des caricatures politiques.

"Ils ont volé mes rêves"

"Ils", ce sont ceux qui ont voulu et lancé cette guerre. Olga est une spécialiste des réseaux sociaux qui travaillait en Russie sur les droits de l’homme. Elle a une trentaine d’années. Nous l’avons jointe à Istanbul où elle vient de se réfugier. Cette conversation, comme les autres, s’est tenue sur une messagerie sécurisée. Olga nous explique elle aussi qu’elle ne reconnaissait plus son pays, ne supportait plus l’incompréhension de certains de ses proches, de certains collègues quand elle dénonçait la guerre. "Quand vous voyez que des gens que vous connaissez depuis des années essayent de justifier cette situation."

Puis tout s’est enchaîné. Le deuxième jour de la guerre, elle manifeste dans les rues de Saint Pétersbourg, "un moment très fort", dit-elle ; puis il y a la situation économique qui se dégrade de jour en jour, et enfin cette loi sur les "fake news", votée le vendredi 4 mars, qui sanctionne de 15 ans de prison toute personne ou tout média qui parlerait de "guerre" et propagerait des "informations mensongères sur l’armée".

J’ai bien senti, que ma vie et mon avenir étaient ruinés.

Le dimanche 6 mars, Olga est dans un avion. On lui avait promis un visa humanitaire pour la Pologne, "mais je ne pouvais plus attendre. Dès le vote de la loi, on m’a conseillé de partir très vite". Seule sa mère était au courant. Olga a, comme tant d’autres citoyens russes qui fuient le pays, "nettoyé" son téléphone, supprimé ses messageries Whatsapp, Telegram, fermé son compte et effacé ses travaux, ses publications sur la guerre. Elle attend à présent son visa depuis Istanbul.

Elle ne parvient pas à se concentrer. Déprimée, anxieuse, explique-t-elle, elle essaie de continuer à dénoncer les violations des droits de l’homme. Olga souhaite s’engager, aider les réfugiés, se rendre utile. Quand on lui demande de parler de ses projets, ce n’est qu’un long soupir. "Tous mes projets ont été ruinés par notre président, notre gouvernement. Aujourd’hui je ne peux plus rêver. J’ai 32 ans. Je voudrais une famille, des enfants. Mais pas ici."

Jamais tant que Poutine sera là

Olga est partie sans trop réfléchir mais dans l’avion, dit-elle, elle a réalisé qu’elle ne reviendrait jamais "tant que Poutine sera là. Nous sommes nombreux à vouloir vivre de nouveau en Russie, développer ce pays, y avoir notre famille. Mais pas dans ces conditions, pas maintenant. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer, un an, trois ans, dix ans… Je suis inquiète pour mon pays, ajoute-t-elle, parce que tous ceux qui s’enfuient, ce sont des jeunes, diplômés, intelligents, qualifiés, qui connaissent plusieurs langues étrangères. Cette guerre ce n’est pas notre faute. Aucun d’entre nous n’a voté pour ce président. Nous voudrions mener une vie normale comme les autres Européens mais notre vie a été ruinée en un instant. J’espère que les gens comprendront et ne blâmeront pas les Russes."

La jeune femme se dit que les sanctions pourraient avoir de l’effet sur les jeunes générations qui n’imaginaient pas se passer de Google Pay, Apple, Facebook, des voyages à l’étranger mais, pour la majorité des Russes qui ont de petits revenus, les sanctions, assure-t-elle, ne changeront rien. "Vous savez, moins de 10% des Russes ont un passeport et sont allés à l’étranger. Donc les gens sont prêts à supporter les sanctions. Ils vont s’adapter. Ils pensent que c’est nécessaire pour survivre."

Quand Clausewitz n’est plus seulement un sujet d’étude

Viktor et son amie, un couple d’universitaires trentenaires, ont tout quitté en une journée, le 4 mars au petit matin. Viktor a manifesté contre la guerre à Moscou dès les premiers jours. "C’était très tendu mais je n’ai pas été arrêté, raconte-t-il. Nous avons publié nos opinions sur les réseaux sociaux, nous n’avons pas reçu de menaces directes, mais l’atmosphère est devenue de plus en plus irrespirable. Nous voulions partir vers un pays libre mais nous ne pensions pas nous enfuir. Et puis, il y a eu ces rumeurs d’une mobilisation générale des hommes. Ca a été le déclencheur. En un jour, on a tout laissé tomber. Les prix des billets d’avion étaient devenus délirants. Alors nous avons pris un train pour Minsk". Minsk, en Biélorussie.

Tous les deux espèrent pouvoir s’envoler d’ici la fin de la semaine pour Erevan en Arménie. Tant qu’il n’est pas en sécurité, il préfère en dire peu sur lui. Il est professeur de philosophie, sa fiancée enseigne à l’université. "Quand j’ai étudié Clausewitz et la philosophie de la guerre", glisse-t-il dans un sourire amer, "j’espérais que mon sujet de recherche ne serait que théorique, historique. Et quand vous vous sentez vous aussi comme un réfugié, c’ est difficile d’analyser les événements, cela bloque toute capacité de réflexion.

J’espère que cette guerre et les sanctions ouvriront le regard des gens sur les problèmes de notre société, sur le caractère ploutocratique et diabolique de ce régime.

Avant de raccrocher, Viktor tient à nous glisser un dernier mot. "Nous avons manifesté contre ce régime depuis 10 ans. Et il est devenu de plus en plus répressif, de moins en moins civilisé. Aujourd’hui, ce n’est plus seulement le problème de quelques intellectuels russes mais celui de l’humanité. Poutine est un danger pour l’humanité. Je ne sais où tout cela nous mènera, cette guerre en Ukraine, mais je pense que l’Europe et les citoyens européens doivent réfléchir à la nouvelle Russie, la Russie d’après Poutine. Et j’espère que les Européens n’oublieront pas que cette guerre, ce n’est pas celle du peuple russe, ce n’est pas celle de la culture russe, c’est celle du gouvernement, de l’Etat, cet Etat qui fait souffrir le peuple russe depuis si longtemps."

Des visas en urgence

Nous l’appellerons Vadim. Il a peu de temps pour parler, depuis la Pologne où il a trouvé refuge. Cet ancien rédacteur en chef de l’un des derniers médias indépendants en Russie croule sous les demandes de tous ces journalistes, intellectuels, chercheurs, activistes, avocats… menacés pour avoir dit leur désir de paix, pour avoir manifesté leur honte de cette guerre et qu’il aide à quitter le pays. Lui-même s’est enfui il y a quelques jours. "J’étais ouvertement contre la guerre, j’ai beaucoup écrit et publié d’articles en ce sens. Notre chaîne YouTube a aussi relayé ces points de vue. Nous avons soutenu la paix et juste pour cela nous risquons des poursuites criminelles. Nous avons donc décidé de partir et de refonder notre journal ailleurs à l’étranger."

J’enseignais aussi à l’université, et j’ai été renvoyé dans la journée parce que j’avais dit à mes étudiants que la guerre est mauvaise

Le choix est vite fait. Il faut donc partir et très vite. Vadim a de la chance : un visa polonais. Mais il se sait menacé, surveillé, pas question d’attirer l’attention. "Le problème le plus important, c’est de traverser la frontière. Ils vérifient votre téléphone, vous font passer un interrogatoire sur vos orientations politiques... beaucoup vident leur téléphone. Moi j’en avais un second. Et j’ai pris des chemins détournés. Je suis parti de Moscou à Perm, dans l’Oural, de là les vols sont moins surveillés et l’on vous pose moins de questions. Puis en Turquie, comme pour des vacances, de là la Lettonie, puis la Pologne."

Son quotidien ? "Nous essayons d’aider nos compagnons à rester en sécurité. Je reçois des centaines de demandes de visas. Heureusement, les ambassades européennes sont extrêmement compréhensives. Je remplis les demandes, et les visas sont accordés en urgence. Je me sens utile au moins. L’Union européenne, que l’on disait lente et bureaucratique, fait un travail remarquable pour nous aider. Déjà 150 journalistes se sont enfuis et chaque jour ce nombre augmente." Car les journalistes sont en première ligne avec la loi du 4 mars.

Des "otages" en Russie

"Une jeune consœur vient de m’appeler, affolée. Elle était dans le métro, des policiers se sont approchés et lui ont dit qu’ils avaient sa photo, qu’elle était sur des listes, qu’ils la retrouveraient partout grâce aux caméras de surveillance. Elle a très peur. Elle est encore libre et je viens de lui obtenir un visa en urgence. Il y a tellement d’histoire semblables." Mais il faut agir avec prudence, explique-t-il, "car nous avons des 'otages' : la famille des journalistes qui s’exilent, le personnel administratif de notre journal ; le pouvoir pourrait se venger sur eux."

Le premier problème c’est le visa, explique Vadim. Beaucoup n’en ont pas ou plus car la pandémie a stoppé tous les voyages depuis deux ans. Alors les gens partent pour l’Arménie, la Géorgie, la Turquie, les républiques d’Asie centrale. Le second problème, c’est l’argent. Les cartes bancaires russes ne fonctionnent plus à l’étranger, les retraits sont plafonnés en Russie. "Ils sont sans argent et sans compte en banque. Nous passons par des ONG pour les aider à payer leurs billets et à trouver un hôtel. Il y a un mois, j’étais juste un rédacteur en chef à Moscou. J’ai reçu le texte d’un économiste qui travaille sur la sociologie des jeunes générations. Il en parlait de manière très positive, évoquait leurs valeurs, leur empathie, leur sens de la communauté… Et il terminait en disant que les événements qui vont définir cette génération sont comparables à ceux de Mai 68 en Europe ou à 1991, la chute de l’Union soviétique. C’était une phrase prophétique. Aujourd'hui nous devons prendre la décision de recréer un monde de paix après Poutine. Pour moi la société est arrivée à un point de rupture. L’apathie n’est pas une solution à long terme. Il va falloir lutter".

L’histoire se répète cent ans plus tard, estime encore le journaliste, qui évoque les exilés des années 20. De nombreux Russes, comme lui, se réfèrent d’ailleurs aux événements qui ont mené à la Révolution d’Octobre.

Un jour, tout explose

Le risque que le pays ne se ferme brusquement hante Galina. Elle a une trentaine d’années, elle travaille pour un journal russophone publié en Allemagne. Dans l'entrée de son appartement, une grande valise avec la Tour Eiffel. "Elle est prête. Elle est là, s’il faut partir très vite, je n'aurai qu'à la saisir." Galina a failli tout quitter dans l’urgence il y a quelques jours, mais lorsqu’elle a regardé le prix des billets d’avion, "cela allait jusqu’à un demi-million de roubles pour un aller simple !", s’exclame-t-elle. Alors, elle a laissé sa valise prête dans son entrée et a décidé de prendre un peu de temps pour réfléchir. D’autant qu’il y a sa fille de 5 ans, et que son divorce n’a pas encore été prononcé. Mais Galina n’imagine pas rester en Russie. "Je ne sais plus avec qui parler" explique-t-elle.

Les gens s’épient et se dénoncent comme dans les années 30

"J’ai même une amie proche qui défend la guerre ! Certains se sentent orphelins, ils ont perdu leurs parents qui défendent la guerre et les insultent parce qu’ils pensent différemment." Ceux avec qui elle parle le plus librement, ce sont ses parents, installés à l’étranger, ses amis qui sont déjà partis. Galina redoute qu’on ne coupe internet, et qu’un rideau de fer ne s’abatte de nouveau sur le pays. Elle ne parvient plus à faire de projet. "Je suis un peu paralysée, rapporte Galina, j’ai l’impression que tout cela est irréel".

Elle évoque les années 30, la Grande révolution. Une nouvelle révolution serait-elle possible ? "Peut-être. Nous les Russes sommes très patients, très résilients. Nous acceptons beaucoup, nous nous débrouillons toujours, comme un chat qui tombe du 14ème étage et retombe sur ses pattes. Mais un jour, on arrive à la limite, et tout explose. Ce jour n’est peut-être pas très loin." Un sourire, un regard qui reste longtemps sur vous pour s’assurer que vous avez bien compris. "Cette guerre, c’est celle du gouvernement, ajoute la jeune femme, même si les gens la soutiennent, ce n’est pas la volonté du peuple, c’est celle d’une poignée de gens. On ne la souhaitait pas, mais maintenant on est aussi responsables, c'est comme un crime commis en bande organisée."

Un aller simple

Alan préparait son départ depuis de longs mois. "C’est le climat, le froid, explique ce Russe d’origine ossète. Avec ma femme nous avions pris il y a deux ans déjà la décision d’aller vers la mer et le soleil". Destination : le Portugal. Le couple apprend la langue par correspondance, il a pris contact avec des agences sur place pour trouver un appartement, un travail. La famille devait partir à la fin de l’année, après avoir mis suffisamment d’argent de côté. "On prenait notre temps, dit-il, car on voulait garder notre niveau de vie très élevé." Tous deux gagnaient en effet il y a encore quelques semaines près de 500 000 roubles par mois, l’équivalent de 10 000 euros.

Mais les "événements" comme il dit, sans vouloir s’étendre davantage, viennent de tout précipiter. Cette guerre dont on ne peut dire le nom, ces sanctions qui éteignent l’économie, cette chute vertigineuse du rouble qui ronge les économies.

"Ma famille a toujours été apolitique", raconte cet entrepreneur d’une quarantaine d’années à la tête d’une entreprise de BTP. "Mais je ne peux rester indifférent à la situation actuelle et au contexte". Ses carnets de commande se sont vidés. 30% déjà d’activité en moins. Parce que l’importation de matériaux de qualité est devenue trop chère, parce que ses clients deviennent frileux et renoncent à leurs projets de construction ou de rénovation, parce que la Russie n’attire plus. Le marché de la construction, pense Alan, risque d’être en berne pour quelque temps.

" Je vais sans doute perdre une bonne partie du fruit de mon travail"

Depuis le 24 février, la valeur de ses économies a fondu de moitié avec la dévaluation du rouble. En outre, le gouvernement multiplie les mesures pour empêcher la fuite des capitaux. Alan énumère les mauvaises nouvelles. "Je ne peux plus acheter d’euros (seule devise autorisée à l’achat désormais, les dollars NDLR) ; nous ne pouvons sortir du pays plus de 10 000 dollars, ce qui n’est pas assez pour commencer une nouvelle vie ; et tout ce que j’ai sur mon compte en dollars doit être converti en roubles, mais on ne sait pas quel taux le gouvernement va nous faire. Je vais sans doute perdre une bonne partie du fruit de mon travail". Alan redoute aussi que, comme en 1998, le gouvernement ne confisque les avoirs pour les "besoins du pays".

On cherche toutes les solutions pour récupérer notre argent avant de partir, mais sans certitude d’y parvenir. Mais quoi qu’il arrive, mieux vaut partir que rester. Je ne crois pas que la situation va s’améliorer.

"Même si la Russie quitte l’Ukraine, cela prendra du temps." Alan a deux garçons de 4 et 10 ans. C’est aussi pour eux qu’il souhaite partir. Au Portugal, dit-il, ils pourront avoir une bonne éducation. Et lui pense qu’avec son énergie, son appétit de travail il pourra faire des affaires et reconstruire une nouvelle vie.

Alan et son épouse sont inscrits dans plusieurs groupes de chats sur Telegram et d’autres messageries cryptées pour organiser leur départ. Il pense passer par Istanbul ou l’Italie. Il fait partie de ces chanceux, ces Russes aisés, ayant l’habitude de voyager. Le couple dispose de visas Schengen accordés par l’Italie avant la pandémie et que le gouvernement a décidé de prolonger. Il fermera son entreprise avant de partir, mettra ses appartements en location. Il n’a pas encore prévenu ses parents. Il leur dira lorsqu’il aura un visa et un billet d’avion en poche. Seule certitude, ce sera un aller simple.

(*) Ces prénoms comme tous les autres ont été changés