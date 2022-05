Une hausse des exécutions dans le monde en 2021, particulièrement en Iran et en Arabie Saoudite, mais des évolutions positives dans d'autres pays : France Inter fait le point sur trois faits essentiels à retenir du rapport d'Amnesty International.

Des manifestants protestent en Autriche contre la peine de mort en Iran, en 2016. © AFP / JOE KLAMAR

Amnesty International dévoile ce mardi son rapport sur la peine de mort en 2021. L'ONG a constaté "une hausse de 20 % du nombre d’exécutions" dans le monde par rapport à 2020, avec 579 exécutions confirmées l'année dernière. Elles ont été recensées dans 18 pays, ce "qui constitue toujours le nombre le plus faible de pays procédant à des exécutions jamais enregistré par l’organisation depuis qu’elle tient des statistiques à ce sujet". Comme chaque année, ces chiffres ne comprennent pas les exécutions en Chine, en Corée du Nord et au Vietnam, puisque ces pays empêchent l'accès à ces informations mais pratiquent bien la peine de mort, précise l'ONG.

Alors que la France abolissait la peine de mort il y a 40 ans, 108 pays sont aujourd'hui abolitionnistes dans le monde, et 144 ont aboli, en droit et dans la pratique, les exécutions. Malgré ce recul global, "au moins 28 670 personnes se trouvaient sous le coup d’une condamnation à mort" à la fin de l'année 2021, une augmentation de 40%. La grande majorité de ces personnes étaient détenues dans neuf pays : l'Irak, le Pakistan, le Nigeria, les États-Unis, le Bangladesh, la Malaisie, le Vietnam, l'Algérie et le Sri Lanka.

Exécutions et condamnations en hausse de 20%

L’allègement des restrictions liées à la pandémie de coronavirus a été suivi d’une brusque augmentation du nombre de condamnations à mort "dans les pays qui recourent le plus massivement à ce châtiment". Avec 579 exécutions dans 18 pays, le recours à la peine de mort a augmenté de 20% en 2021. Comme le souligne le rapport, c'est donc dû à la levée partielle ou totale des restrictions instaurées pour faire face à la pandémie et à "la mise en place de procédures de remplacement ont entraîné une augmentation significative du nombre de condamnations à mort par rapport à 2020 dans plusieurs pays".

C'est le cas notamment au Bangladesh, en Inde et au Myanmar, où "une recrudescence alarmante du recours à la peine capitale sous le régime de la loi martiale a été observée". "Les autorités militaires ont transféré à des tribunaux militaires spéciaux ou aux juridictions militaires existantes le pouvoir de juger des personnes civiles, dans le cadre de procédures sommaires et sans possibilité de faire appel des décisions rendues." Selon les informations de l'ONG, près de 90 personnes ont été condamnées à mort sous le régime de la loi martiale du pays.

Les exécutions augmentent de 28% en Iran

Cette année, la hausse globale du nombre d'exécutions est principalement liée à l'augmentation constatée en Iran. Dans le pays, Amnesty International recense au moins 314 exécutions l'année dernière contre au moins 246 en 2020, le chiffre le plus élevé depuis 2017. Une hausse de 28%. "Ce pic enregistré en Iran est tout particulièrement dû aux très nombreuses exécutions de personnes condamnées pour des infractions liées aux stupéfiants, qui ont représenté 42 % du nombre total de mises à mort et ont plus que quintuplé par rapport à 2020", malgré les modifications de la législation concernant la lutte contre les stupéfiants, en vigueur depuis 2017.

Dans le pays, quatre personnes ont également été exécutées en 2021 pour des infractions commises alors qu’elles avaient moins de 18 ans, "en violation flagrante de ses obligations au regard du droit international". Sauf que la législation iranienne prévoit qu'en cas de meurtre et autre crime passible de la peine capitale, "les garçons âgés de plus de 15 années lunaires et les filles âgées de plus de neuf années lunaires sont traités comme des adultes et peuvent donc être condamnés à mort".

Derrière l'Iran, l'Égypte et l'Arabie Saoudite comptabilisent respectivement 83 et 65 exécutions l'année dernière. En Égypte des condamnations à mort ont notamment été prononcées "sur la base de déclarations extorquées sous la torture, et les exécutions collectives se sont poursuivies". Quand en Arabie saoudite, neuf personnes ont été exécutées pour des infractions liées au terrorisme, "comprenant dans la plupart des cas un homicide, des violences ou un complot en vue de commettre ces infractions".

Seuls 18 pays ont procédé à des exécutions

Pour la deuxième année consécutive, selon Amnesty International, 18 pays ont procédé à des exécutions. C'est le chiffre le plus bas jamais enregistré par l’organisation. "Cela confirme une fois de plus que seule une minorité isolée de pays continue de pratiquer des exécutions." Un certain nombre va d'ailleurs vers une abolition totale ou partielle. Par exemple, "une avancée majeure a eu lieu en 2021 avec l’adoption unanime par le Parlement de la Sierra Leone, en juillet, d’un projet de loi visant à abolir totalement la peine de mort. Le président du Kazakhstan a promulgué une loi semblable en décembre, et au début de l’année, la Virginie est devenue le 23e État abolitionniste des États-Unis et le premier dans le sud du pays."

Des avancées sont également constatées dans d'autres pays comme l'Arménie qui est "devenue partie d'un traité essentiel relatif à l’abolition de la peine de mort". Les organes législatifs du Ghana et de la République centrafricaine poursuivent eux l’examen de textes visant à abolir la peine de mort. De son côté, le gouvernement de la Malaisie a annoncé à la fin de l’année qu’il proposerait des réformes législatives relatives à la peine capitale au troisième trimestre de 2022.