En Chine, la ville de Shanghai, la plus peuplée du pays, fait face à une explosion du nombre de cas de coronavirus. Conformément à la politique dite "zéro Covid", priorité est donnée au dépistage de la population... quitte à délaisser les autres malades. Une infirmière de 49 ans est ainsi morte d'une crise d'asthme.

Le 23 mars 2022 encore, les habitants de Shanghai patientaient devant les hôpitaux pour se faire tester contre le Covid-19. © AFP / Hector Retamal

La politique zéro Covid pratiquée par la Chine est-elle aussi justifiée avec le variant omicron ? De plus en plus de Chinois se posent désormais la question. Alors que la quasi-totalité des personnes testées positives n’a pas de symptômes, les autorités n’ont pas modifié leur stratégie. D’énormes moyens sont toujours mobilisés dans les hôpitaux pour dépister les populations, quitte à délaisser les autres malades.

C’est le cas à Shanghai, où le système de soin est accaparé depuis deux semaines par la lutte anti-Covid, même si les malades graves sont de moins en moins nombreux. Ce jeudi sur 1.609 nouveaux cas enregistrés, 1 580 étaient asymptomatiques.

Le sort d’une infirmière de 49 ans, décédée à Shanghai, fait polémique sur les réseaux sociaux chinois. Jeudi soir, la victime est en pleine crise d’asthme. Elle se présente dans plusieurs hôpitaux, mais les services d’urgence refusent de l’accueillir, y compris sur son propre lieu de travail. Shengni – c'est son nom – finit par être prise en charge après plusieurs heures de recherche, mais il est trop tard. Elle décède peu après 23 heures.

La censure débordée par les réseaux sociaux

L’information a d’abord été censurée, mais devant l’ampleur des réactions (24 millions de partages sur Weibo, le Twitter chinois), l’un des hôpitaux finit par réagir, reconnaissant que son service d’urgence était suspendu jeudi soir pour une opération de désinfection Covid.

Ce drame suscite la colère des internautes, qui dénoncent implicitement la stratégie zéro covid du gouvernement. "On ne peut pas mourir du Covid, mais de toutes sortes de maladies, oui", écrit un internaute.

Un message Weibo en hommage à Shengni, l'infirmière de 49 ans morte d'une crise d'asthme à Shanghai faute de soins. / Weibo

Le décès de cette femme illustre la situation des hôpitaux de Shanghai, débordés par les tests massifs, avec un personnel soignant épuisé qui n’arrive plus à faire face. Une infirmière témoigne dans une vidéo publiée sur le compte de sa messagerie WeChat : "Nous n'avons pas cessé de tester au cours des deux dernières semaines. Sans s’arrêter, jour et nuit. On travaille sans dormir pendant 36 heures d'affilée. On est arrivé à un point où on est effondré nerveusement. C’est très dur parce que ça s’est accumulé depuis un certain temps. Et la nuit, il n’y a plus de médecin, seulement nous les infirmières. Qu’est-ce qu’on doit faire ?"

Ce jeudi matin, le réseau social Weibo est envahi de bougie, publiées par les internautes pour rendre hommage à l’infirmière décédée jeudi soir. Les autorités et leurs priorités sont montrées du doigt.